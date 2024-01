USD/CNY : perspectives du renmnibi alors que l’excédent commercial de la Chine augmente

Le taux de change USD/CNY a évolué latéralement vendredi alors que les traders évaluaient la dernière inflation de la consommation américaine. données. Il a également réagi aux chiffres de l’inflation et du commerce chinois de décembre. La paire s’échangeait à 7,1632, quelques points en dessous du plus haut depuis le début de l’année de 7,18.

Chiffres sur l’inflation et le commerce en Chine

La plus grande nouvelle de la semaine sur le Forex est sortie jeudi lorsque les États-Unis ont publié des chiffres d’inflation élevés. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 3,1 % en novembre à 3,4 % en décembre. L’inflation sous-jacente a légèrement reculé à 3,9 %.

Ces chiffres, ainsi que la forte masse salariale non agricole de la semaine dernière, compliqueront probablement les prochaines actions de la Réserve fédérale. Lors de sa dernière réunion de politique monétaire, la Fed a évoqué trois baisses de taux cette année, la plupart des analystes s’attendant à ce qu’elles commencent en mars.

Par conséquent, ces rapports signifient que la Fed n’a aucune raison de commencer à réduire ses taux prochainement. Par ailleurs, l’économie se porte bien et l’inflation reste élevée. Cette tendance pourrait se poursuivre si la crise actuelle au Moyen-Orient s’intensifie.

L’autre nouvelle importante sur l’USD/CNY est venue de Chine. Dans un rapport, le gouvernement a indiqué que l’inflation globale avait chuté de 0,3 % sur une base annuelle en décembre, après avoir chuté de 0,5 % le mois précédent. L’inflation a légèrement augmenté de 0,1% en glissement mensuel, ce qui signifie que le pays s’éloigne de la déflation.

Dans le même temps, l’excédent commercial de la Chine s’est élargi en décembre avec le rebond des exportations. Les exportations ont augmenté de 2,3% en décembre tandis que les importations ont augmenté de 0,2%. Ses exportations ont été supérieures à l’estimation médiane de 1,7% tandis que l’excédent commercial s’est élargi à plus de 75,34 milliards de dollars.

L’économie chinoise envoie des signaux mitigés. D’une part, le prix du minerai de fer a continué de baisser, ce qui témoigne de la faiblesse de la demande du pays. Dans le même temps, certains signes indiquent que les secteurs de l’industrie et du commerce de détail ont connu récemment de modestes améliorations.

Analyse technique USD/CNY

Graphique USD/CNY par TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le taux de change USD/CNY a évolué latéralement au cours des derniers jours. Au cours de cette période, la paire est restée légèrement en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. Il s’est déplacé légèrement au-dessus du niveau de support clé à 7,12, le plus bas niveau de juillet.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont neutres avec un biais baissier, le prochain point à surveiller étant à 7,12. Ce recul se produira probablement alors que les investisseurs se concentreront sur l’économie chinoise et évalueront les prochaines actions de la Fed.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.