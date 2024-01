Les arguments en faveur de l’achat des ETF IBIT, BTCW, BRRR et GBTC

Les ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Valkyrie Bitcoin Fund Trust (BRRR) ont plongé fortement vendredi alors que Bitcoin a subi un brutal renversement, comme prévu . Ces fonds, qui suivent les prix du Bitcoin, devraient rester sous pression à l’ouverture du marché mardi puisque le BTC a reculé à 42 000 $.

Pourquoi les ETF BTC et Bitcoin ont reculé

Bitcoin et ses ETF se sont effondrés ces derniers jours, même après que la SEC a autorisé la négociation des ETP au comptant. Cette décision, prise à contrecœur, est considérée comme le plus grand événement de l’industrie des cryptomonnaies.

Le recul était conforme aux attentes en raison d’une situation connue sous le nom d’achat de rumeur, vente de nouvelles. Dans la plupart des cas, les actifs ont tendance à se redresser avant un événement majeur, puis à reculer lorsque celui-ci se produit. En outre, la plupart des gens s’attendaient déjà à ce que la SEC approuve l’ETF.

Nous avons déjà vu cette histoire. Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont bondi après le lancement de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) en 2021, puis ont reculé. Ils ont également bondi après que les marchés CME et Cboe ont lancé leurs contrats à terme Bitcoin il y a quelques années.

Par conséquent, Bitcoin et ces ETF devraient rester sous pression dans les mois à venir à mesure que la récente aubaine s’estompe. Il entrera alors dans une nouvelle normalité avec des flux entrants qui devraient rester modérés.

Il existe également une préoccupation majeure concernant la sécurité de Coinbase, qui a été choisi par la plupart des fournisseurs d’ETF comme dépositaire. Coinbase est connu pour avoir de bons antécédents en matière de sécurité au fil des ans.

Cependant, cela ne signifie pas que l’entreprise ne peut pas être piratée par des acteurs sophistiqués comme le nord-coréen Lazarus.

L’autre préoccupation est que la Réserve fédérale pourrait maintenir une posture restrictive pendant une période plus longue que prévu. La semaine dernière, les données publiées la semaine dernière ont révélé que l’inflation américaine a bondi à 3,4 % en décembre tandis que l’IPC de base a chuté à 3,8 %.

En outre, le marché du travail américain a été assez solide récemment, le taux de chômage étant tombé à 3,7 %. La croissance des salaires a augmenté de 4 % en décembre. Il est donc probable que la Fed attendra jusqu’en juin pour relever ses taux.

Les arguments en faveur de l’achat de la trempette

Bitcoin contre S&P 500 contre Nasdaq 100

L’approbation des ETF Bitcoin au comptant a été une étape importante pour les crypto-monnaies. Cependant, à long terme, ce ne sera qu’un petit événement dans le parcours de Bitcoin. Rares sont ceux qui se souviennent de l’ampleur d’autres événements tels que l’effondrement de Mt.Gox, FTX et le hard fork Bitcoin Cash.

Je pense qu’acheter la baisse est désormais logique pour plusieurs raisons. Premièrement, la réduction de moitié du Bitcoin devrait avoir lieu en avril de cette année. Cette réduction de moitié entraînera une réduction significative des récompenses Bitcoin. Cela entraînera également des difficultés d’exploitation minière plus élevées, ce qui aura un impact sur les approvisionnements. Bitcoin a tendance à bien se comporter avant de diminuer de moitié.

Deuxièmement, Bitcoin a prouvé qu’il pouvait prospérer dans des périodes difficiles. Il a prospéré après l’ effondrement de FTX, Voyager Digital et Three Arrows Capital. Plus important encore, il a évolué en synchronisation avec les actions à mesure que la Fed a augmenté ses taux d’intérêt. C’est le signe que Bitcoin a traversé un test de résistance difficile et a triomphé.

Troisièmement, Bitcoin a largement surperformé au fil des ans. Il est passé de moins de 10 dollars en 2009 à plus de 40 000 dollars aujourd’hui. Cette transition verra probablement davantage d’investisseurs allouer une petite partie de leurs fonds aux ETF Bitcoin.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.