Aujourd’hui, le centre de données Eurostat de la Commission européenne a annoncé les chiffres de l’inflation IPC pour le mois de décembre 2023.

En décembre, l’inflation dans la zone euro a encore augmenté de 2,9 pour cent, après avoir augmenté de 2,4 pour cent au cours de la période de novembre.

L’ensemble de l’Union européenne a connu un taux d’inflation combiné plus élevé, de 3,4 pour cent.

Selon Eurostat :

Le taux d’inflation annuel de la zone euro était de 2,9 % en décembre 2023… un an plus tôt, il était de 9,2 %. L’inflation annuelle dans l’Union européenne était de 3,4 % en décembre 2023, contre 3,1 % en novembre. Un an plus tôt, ce taux était de 10,4 pour cent.»

Il s’agit du deuxième mois consécutif de hausse de l’inflation, après que les chiffres de novembre 2023 aient mis fin à une séquence gagnante de sept mois consécutifs de baisse de l’inflation pour la région.

Selon la Banque centrale européenne (BCE), l’inflation IPCH dans la zone euro est tombée à 2,4 % en novembre 2023.

Cette nouvelle risque de jeter encore davantage le doute sur la possibilité que la BCE réduise prochainement ses taux d’intérêt. Lisez notre article sur une BCE affirmant qu’elle « ne peut pas encore imaginer des baisses de taux ».

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.