Cardano (ADA) vs Solana (SOL) : meilleure crypto à acheter en 2024 ?

Cardano (ADA) et Solana (SOL) font partie des réseaux blockchain les plus populaires du secteur. Ce sont des entités multimilliardaires avec une capitalisation boursière combinée de plus de 61 milliards de dollars. Dans ce cas, les deux valent plus que certaines sociétés bien connues comme Ford, General Motors, Teladoc et Estee Lauder. Alors, quel est le meilleur achat entre SOL et ADA ?

Pourquoi Solana est un meilleur achat que Cardano

Cardano et Solana sont des réseaux blockchain conçus pour faire la même chose. Ils sont utilisés par les développeurs pour exécuter leurs applications décentralisées (dApps) dans des secteurs clés tels que les jeux, la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Dans ce cas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Solana est de loin un meilleur investissement que Cardano. Premièrement, Cardano est souvent décrit comme une chaîne fantôme, c’est-à-dire une blockchain qui n’est soutenue par aucune application significative.

Un examen plus approfondi de l’écosystème de Cardano montre qu’il ne compte que quelques développeurs. Selon DeFi Llama, Cardano dispose de 33 applications DeFi dans son réseau, contre 123 pour Solana. En conséquence, Cardano a une TVL de 347 millions de dollars, contre 1,4 milliard de dollars pour Solana.

TVL n’est pas la seule donnée que vous devez examiner lors de l’évaluation d’un écosystème. Par exemple, vous devriez vérifier si des personnes utilisent ces DEX et ces protocoles de prêt. Les données de CoinMarketCap montrent que Minswap, le plus grand DEX de Solana, n’a traité que 2,9 millions de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures.

En revanche, Orca et Raydium de Solana figurent dans le top dix en termes de volume de transactions. Seules les plateformes comme Uniswap, dYdX et Kine Protocol sont plus grandes. Et, il y a quelque temps, Solana gérait plus de volume DEX qu’Ethereum.

Une autre raison pour laquelle Cardano est une chaîne fantôme de 18 milliards de dollars est qu’elle a un minimum de pièces stables dans son écosystème. Les données montrent qu’il ne dispose que de 18 millions de dollars d’écuries, tandis que Solana possède plus de 1,8 milliard de dollars.

Mais Cardano est évalué par des pairs, n’est-ce pas ?

En ce qui concerne l’industrie des jetons non fongibles (NFT), nous constatons qu’il y a peu d’activité à Cardano. Les données de CryptoSlam montrent que les ventes totales de NFT à Solana s’élèvent à plus de 4,7 milliards de dollars. Il compte plus de 1,9 million d’acheteurs et 1,49 million de vendeurs. Cardano, quant à lui, a réalisé des ventes de 631 millions de dollars avec respectivement 1,28 million et 668 000 acheteurs et vendeurs.

Pendant ce temps, Solana réalise plus de transactions que Cardano. Les données de Cardanoscan montrent qu’ADA a réalisé plus de 83 millions de transactions tandis que Cardano en a plus de 262 millions. Ces chiffres peuvent cependant être trompeurs, ce qui explique en partie pourquoi Cardano est toujours une entité de 18 milliards de dollars. Dans la plupart des cas, les commerçants de détail achètent Cardano car il est fortement promu par les courtiers.

Une autre raison pour laquelle Cardano a tendance à attirer l’attention est l’affirmation selon laquelle il est évalué par des pairs. Les développeurs affirment qu’il a plus de 100 articles publiés sur le réseau. Vous pouvez trouver certains de ces articles ici. Mais en réalité, tous ces papiers ne veulent rien dire si la plateforme ne parvient pas à attirer les développeurs.

Performances de Cardano contre Solana

Tableau des prix SOL vs ADA

La dernière raison pour laquelle Solana est une meilleure crypto à acheter que Cardano est sa performance historique. Au cours des cinq dernières années, le jeton Solana a bondi de près de 200 % tandis que Cardano a chuté de plus de 50 %. Certains des gains de Solana ont eu lieu en 2023, lorsqu’il est passé de 8 $ à plus de 120 $.

Le rallye de Solana est dû à la forte croissance de l’écosystème et à la popularité de Bonk et de Samodeycoin. Il a également attiré davantage de développeurs, notamment des noms bien connus comme Helium et Hivemapper. Par conséquent, Solana surpassera probablement Cardano à l’avenir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.