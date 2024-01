Signal USD/JPY : prévisions alors que la tendance haussière se poursuit, données de l’IPC à venir

Le taux de change USD/JPY a connu une forte tendance à la hausse cette année, alors que l’indice du dollar américain (DXY) et les actions japonaises ont bondi. La paire a atteint un sommet de 148 jeudi, son plus haut depuis le 1er décembre. Il a bondi de plus de 5 % par rapport au point le plus bas de cette année.

Hausse de l’indice du dollar américain

La paire USD/JPY a rebondi ces derniers jours alors que les investisseurs se sont concentrés sur les récents chiffres économiques américains et leurs implications sur le marché. Les données publiées plus tôt ce mois-ci ont montré que l’économie a créé plus de 200 000 personnes tandis que le taux de chômage est resté à 3,7 %. La croissance des salaires a été forte puisqu’elle a augmenté de plus de 4 % au cours du mois.

La semaine dernière, un rapport distinct du Bureau of Labor Statistics (BLS) a révélé que l’inflation était restée stable en décembre. L’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 3,2 % en novembre à 3,4 % en décembre, tandis que l’IPC sous-jacent a augmenté de 3,8 %. Ces chiffres étaient bien supérieurs à l’objectif de 2,0 % de la Réserve fédérale.

Les chiffres des ventes au détail publiés mercredi ont révélé que les dépenses ont continué à augmenter en décembre, même si l’inflation s’est stabilisée. Par conséquent, ces chiffres signifient que la Réserve fédérale continuera probablement à maintenir ses taux stables à leur plus haut niveau depuis 22 ans au cours du premier semestre. Après la réunion de décembre, la plupart des analystes ont commencé à prédire une baisse des taux en mars.

Le changement des attentes explique pourquoi l’indice du dollar américain (DXY) a bondi à 103,35 $ alors que les rendements obligataires américains se situent au-dessus de 4 %. De même, les actions américaines se sont effondrées, les indices Dow Jones et Nasdaq 100 tombant de leurs plus hauts niveaux cette année.

Le prix de l’USD par rapport au JPY a également bondi en raison des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Jeudi, l’armée pakistanaise a frappé l’Iran tandis que l’armée américaine a de nouveau frappé les rebelles Houthis. Dans la plupart des cas, le dollar américain a tendance à augmenter en cas de risques géopolitiques.

La Banque du Japon au centre de l’attention

Le principal catalyseur de l’USD/JPY en 2024 sera la Banque du Japon (BoJ), qui devrait changer d’avis sur ses taux. La plupart des économistes s’attendent à ce que la BoJ décide de relever les taux d’intérêt plus tard cette année, mettant fin aux taux négatifs qui existent depuis de nombreuses années.

La BoJ est la seule banque centrale à avoir maintenu des taux négatifs à l’échelle mondiale, même si l’inflation dans le pays a augmenté. Lorsque l’agence des statistiques publiera sa décision vendredi, la plupart des économistes s’attendent à ce que les données montrent que l’IPC sous-jacent a augmenté de 2,3% en décembre après avoir augmenté de 2,5% le mois précédent. La BoJ a un objectif d’inflation de 2,0 %.

Le yen japonais a connu des difficultés alors même que la demande d’actions a augmenté, les indices Nikkei 225 et Topix se situant à leur plus haut niveau depuis plus de trois décennies.

Prévisions USD/JPY

Graphique USD/JPY par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/JPY a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers jours. Il a récemment basculé la résistance clé à 145,08 (plus haut du 30 juin) en support. Il a également franchi la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique pointent vers le haut.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 151,87, le point le plus haut du 17 novembre.

