La propriété mondiale de crypto a augmenté de 34 % pour atteindre 580 millions : rapport Crypto.com

La crypto-monnaie continue de connaître une adoption croissante à mesure que de plus en plus de personnes ajoutent la classe d’actifs à leurs avoirs. En 2023, le nombre de propriétaires de cryptomonnaies a augmenté d’environ 34 %, passant de 432 millions à 580 millions à la fin de l’année.

Les chercheurs et analystes de la plateforme d’échange cryptographique Crypto.com ont partagé les détails de cette croissance dans un rapport publié le 19 janvier 2024.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Comme Invezz l’a souligné en mai de l’année dernière, l’Asie était l’une des régions où les niveaux d’adoption de la cryptographie étaient les plus élevés. L’Afrique et l’Amérique latine ont également enregistré des taux de croissance significatifs ces dernières années.

Les propriétaires de BTC passent à 296 millions

Selon Crypto.com, le nombre de détenteurs de Bitcoin a augmenté de 33 %, passant de 222 millions au début de l’année à 296 millions en décembre.

La crypto-monnaie phare, dont le prix a considérablement augmenté tout au long de l’année, représente plus de la moitié de tous les détenteurs de crypto-monnaie. En effet, à la fin de 2023, les détenteurs de BTC représentaient 51 % du nombre mondial de propriétaires de crypto, selon le rapport Crypto.com.

Pendant ce temps, le nombre total de propriétaires d’Ethereum dans le monde s’élevait à environ 124 millions, ce qui représente une augmentation de 39 % au cours des 12 mois précédant fin décembre 2023.

Les propriétaires d’ETH s’élevaient à environ 89 millions en janvier de la même année et cette augmentation a poussé les détenteurs mondiaux de la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière à 21 % du nombre mondial de propriétaires de crypto. Au moment de la recherche, environ 40,9 % des propriétaires de BTC détenaient également de l’ETH.

« Comme mentionné, l’adoption du BTC et de l’ETH a connu une augmentation importante au quatrième trimestre 2023, alors que l’enthousiasme grandissait face aux développements dans l’espace des ETF Bitcoin et Ether. Au cours de la période, les prix du BTC et de l’ETH ont connu une hausse significative, atteignant brièvement respectivement les niveaux de 44 000 $ US et 2 400 $ US. Dans le même temps, le BRC-20 et les inscriptions ont gagné en popularité, ce qui a également attiré un large éventail d’investisseurs et de passionnés », a noté Crypto.com dans le rapport.

Les développements qui ont également contribué à l’augmentation de la propriété mondiale des crypto-monnaies incluent la mise à niveau d’Ethereum à Shanghai. Les taux de croissance mensuels pour avril et mai 2023 étaient respectivement de 5,1 % et 6,7 %.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.