Terraform Labs dépose un dossier pour la protection du chapitre 11, une nouvelle pièce de mème prend de l’ampleur via sa prévente

Terraform Labs, autrefois une force dans le monde de la cryptographie, a officiellement déposé son bilan (chapitre 11), envoyant une onde de choc dans le paysage des actifs numériques. Simultanément, le projet de Memeinator occupe le devant de la scène, prenant de l’ampleur avec sa prévente de jetons MMTR.

Cette juxtaposition de défis financiers et de nouveaux jetons en hausse marque un moment critique dans la sphère crypto.

Terraform Labs dépose le bilan

Copy link to section

Terraform Labs, l’idée originale de TerraUSD (UST), aujourd’hui disparu, a officiellement déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) aux États-Unis d’Amérique. Dans le dossier, la société a révélé des passifs et des actifs estimés entre 100 millions $ et 500 millions $.

Le dépôt, déposé auprès du tribunal des faillites des États-Unis du district du Delaware, marque un point d’arrêt au voyage tumultueux qu’a traversé l’écosystème Terra, autrefois important, depuis l’effondrement de sa pièce stable TerraUSD (UST).

Actifs et passifs de Terraforms Labs

Copy link to section

Les documents judiciaires révèlent la pression financière à laquelle est confronté Terraform Labs, citant un éventail important de passifs et d’actifs.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Le PDG de l’entreprise, Chris Amani, a reconnu les défis auxquels l’entreprise est confrontée, exprimant sa confiance dans la résilience de la communauté Terra. Amani a fait remarquer : « Nous avons déjà surmonté d’importants défis et, contre toute attente, l’écosystème a survécu et s’est même développé de nouvelles manières après le dépeg. »

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cette décision sans précédent fait notamment suite à une période de turbulences pour Terraform Labs, avec des batailles juridiques en cours, l’effondrement de Terra Money en 2022, ainsi que l’arrestation et la condamnation du co-fondateur Do Kwon au Monténégro en 2023.

Le procès de Do Kwon et l’implication de la SEC

Copy link to section

Do Kwon, également connu sous le nom de Kwon Do-hyung, fait face à un procès pour fraude reporté au 25 mars 2024, suite à un délai accordé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les accusations découlent de l’effondrement de Terra Money, avec des poursuites civiles initialement déposées contre Terraform Labs et Kwon en février 2023.

La SEC allègue une « fraude à la crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars » liée aux jetons UST et Terra (LUNA). L’arrestation de Kwon au Monténégro et les demandes d’extradition ultérieures émanant des États-Unis et de la Corée du Sud ont augmenté la complexité des procédures judiciaires, avec des rumeurs circulant sur des peines potentielles dans les deux pays.

Outre la Corée du Sud et les États-Unis, Terraform Labs et Do Kwon ont également été accusés lors d’un recours collectif à Singapour vers la fin de l’année 2023.

La nouvelle pièce de mème, Memeinator (MMTR), prend le devant de la scène

Copy link to section

Alors que Terraform Labs est au centre des attention avec sa mise en faillite, une nouvelle pièce de mème fait des vagues à mesure qu’elle prend de l’ampleur grâce à sa prévente de jetons en cours. Memeinator (MMTR), sur le point de rivaliser pour la première place des pièces de mème avec PEPE, Shiba Inu (SHIB et Dogecoin (DOGE), attire en masse les investisseurs en crypto-monnaies. Sa prévente récemment lancée, maintenant à l’étape 13, a permis de récolter 3 847 780 $.

Contrairement aux défis auxquels Terraform Labs est confronté, Memeinator se positionne comme la pièce de mème ultime, tirant parti de la technologie de l’IA et de stratégies marketing innovantes.

À mesure que la prévente des jetons de Memeinator MMTR prend de l’ampleur, elle promet de dominer l’espace des mèmes et d’introduire une véritable utilité grâce à des produits tels que Memescanner et Memeinator Game. Les investisseurs désireux de rejoindre cette entreprise révolutionnaire peuvent acheter des jetons MMTR sur le site officiel du projet.

Conclusion

Copy link to section

Alors que les procédures judiciaires prennent forme, le sort de Terraform Labs reste incertain, laissant la communauté Terra dans l’attente.

Pendant ce temps, la prévente de jetons MMTR de Memeinator apporte une nouvelle vague d’enthousiasme, mettant en valeur la résilience et l’innovation présentes dans le monde de la cryptographie. Les investisseurs et les passionnés regardent avec un vif intérêt ces histoires contrastées se dérouler sur la scène numérique.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.