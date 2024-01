Ethereum et Litecoin sont proches d’un marché baissier alors que Memeinator prospère

C’était une mer rouge dans l’industrie des crypto-monnaies alors que la plupart des pièces reculaient. Bitcoin, la plus grande pièce du monde, est entré dans un marché baissier alors que la panique parmi les traders particuliers se propageait. De même, le prix du Litecoin s’est effondré à 63,20 $, son plus bas niveau depuis le 8 janvier. Il a chuté de plus de 16 % par rapport à son point le plus haut de ce mois-ci.

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, est passé d’un sommet de 2 715 $ le 12 janvier à un minimum de 2 168 $. Il a reculé de plus de 19 % par rapport à son plus haut niveau de cette année, perdant des milliards de dollars en valeur.

La prévente de jetons Memeinator approche les 4 millions $

Memeinator, une pièce de mème à venir, a continué à bien se vendre lors de sa prévente de jetons, signe qu’il existe une demande pour de nouvelles pièces. Les données publiées sur son site Web montrent qu’il a collecté plus de 3,8 millions $ alors que la 14e étape actuelle touche à sa fin. Cette augmentation de capital en fait l’une des plus performantes de ces derniers mois.

Memeinator a réussi à créer une communauté de centaines de milliers de personnes. Les données montrent qu’il y a eu plus de 410 000 inscriptions à son concours pour gagner un voyage dans l’espace à bord du vaisseau spatial de Virgin Galactic, qui commencera ses vols en 2026. Le voyage coûtera 250 000 $.

En plus de cela, les développeurs ont lancé un distribution de 100 000 $ pour encourager les gens à acheter le jeton et à participer à sa croissance. Tout cela a contribué à en faire une immense communauté, indispensable au succès du réseau.

Pour commencer, Memeinator vise à changer l’industrie des crypto-monnaies en étant une pièce de mème majeure dotée de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA). Il vise à utiliser le battage médiatique autour de l’IA pour se développer et devenir le plus grand jeton de mème du secteur.

Cette stratégie a déjà été mise en œuvre. Par exemple, les pièces de mème comme Bonk et Pepe sont sorties de nulle part et sont devenues parmi les plus grosses pièces de monnaie du secteur. En chemin, ces pièces ont créé plusieurs millionnaires.

Perspectives pour Ethereum et Litecoin

La vente actuelle de Bitcoin, Ethereum et Litecoin est conforme aux attentes en raison de la récente approbation d’un ETF Bitcoin au comptant. Comme je l’ai écrit plus tôt, la plupart des actifs financiers ont tendance à reculer fortement après qu’un événement majeur se produise en raison d’une situation connue sous le nom d’achat à la rumeur et de vendre suite à l’information.

En plus de l’approbation ponctuelle de l’ETF Bitcoin, nous l’avons vu se produire dans XRP lorsque Ripple Labs a remporté une affaire intentée par la SEC. Le prix du XRP a d’abord bondi, puis a repris une tendance à la baisse. Avant cela, Bitcoin a bondi après que la SEC a approuvé l’ETF BITO, qui suivait les contrats à terme BTC, puis s’est retiré.

Par conséquent, les analystes s’attendent à ce que Bitcoin, Ethereum et Litecoin connaissent des difficultés à court terme, puis rebondissent dans les semaines à venir. Le prochain catalyseur clé pour ces pièces sera la décision de la Fed de la semaine prochaine, suivie de l’événement de réduction de moitié du Bitcoin en avril.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.