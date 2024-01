Entretien exclusif avec Charles Adkins, le nouveau président de Hedera

L’industrie de la blockchain se développe à un rythme rapide. Au cours des derniers mois, nous avons vu des projets comme Sui, Sei, Manta et Celestia être lancés et attirer des milliers d’utilisateurs. Dans cette interview exclusive, nous sommes rejoints par Charles Adkins, récemment nommé président d’Hedera, l’un des principaux acteurs du secteur. Il partage son expérience et ses aspirations de l’organisation.

Félicitations pour votre récente nomination. Comment ça va jusqu’à présent?

Merci, jusqu’à présent, cela a été une expérience merveilleuse. Hedera est une plateforme vraiment intéressante, avec son écosystème vaste et étendu de différents projets s’appuyant sur le réseau. Au-delà du réseau lui-même, il existe plusieurs entités clés avec lesquelles je suis ravi de travailler plus étroitement :

Le Conseil Hedera, un groupe de 39 des plus grandes organisations mondiales, qui s’engagent en faveur de l’innovation, de la stabilité et de la décentralisation continue du réseau Hedera.

Swirlds Labs, l’équipe qui a fondé et développé Hedera, qui assure désormais le développement et le support du réseau ;

La Fondation HBAR, qui agit comme un multiplicateur de force intégré pour aider les constructeurs et les créateurs à surmonter les défis liés à la commercialisation d’idées tout en soutenant leur utilisation du réseau Hedera ;

La Hashgraph Association, une organisation indépendante à but non lucratif axée sur la création d’un écosystème dynamique et innovant pour les startups, les entreprises et les institutions gouvernementales du monde entier, en utilisant les capacités d’Hedera.

La DLT Science Foundation, qui est une collaboration de partage de connaissances entre le monde universitaire, l’industrie, les développeurs et le gouvernement pour faire progresser la technologie des registres distribués dans les entreprises et la société.

Pouvez-vous nous parler brièvement d’Hedera et comment vous trouvez votre nouveau lieu de travail ?

Hedera est un réseau public et un organe directeur entièrement open source, avec preuve d’enjeu, pour la création et le déploiement d’applications décentralisées. Le réseau offre aux développeurs trois services principaux : les contrats intelligents, le consensus et les services de jetons. Hedera est unique en ce sens qu’il est incroyablement rapide, économe en énergie (carbone négatif) et sécurisé, tous des avantages qui peuvent être attribués à son algorithme de consensus hashgraph sous-jacent.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La communauté Hedera et les entités qui lui sont associées sont remplies de personnes et de dirigeants talentueux et dévoués qui croient en l’avenir en constante expansion de la technologie des registres décentralisés (DLT). Travailler aux côtés de personnes comme le Dr Leemon Baird, co-fondateur de Hedera et co-PDG de Swirlds Labs ; Mance Harmon, co-fondateur et co-PDG, Brett McDowell, président de Hedera, Andrew Aitken, directeur de l’Open Source, ainsi que des membres du conseil tels que Dell Technologies, abrdn, Google, IBM et notre plus récent ajout Hitachi, signifie que je suis entouré des meilleurs esprits de l’industrie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Félicitations pour avoir ajouté Hitachi en tant que membre du conseil d’administration. Comment s’est déroulé le partenariat ?

La collaboration avec Hitachi est importante pour le réseau. Grâce à ce nouveau partenariat, Hitachi exploitera la technologie de registre distribué (DLT) de Hedera pour créer des preuves de concept offrant une visibilité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement. Hitachi apporte une expertise cruciale en matière d’apprentissage automatique et d’IA générative à l’écosystème Hedera, ayant déjà utilisé son expertise technologique pour développer de précieuses solutions technologiques blockchain dans les systèmes de paiement, les chaînes d’approvisionnement, la maintenance prédictive et l’exploitation minière.

La diversité du Conseil Hedera et la taille des membres impliqués affirment Hedera en tant que leader du secteur, développant le DLT à l’échelle mondiale et servant de modèle pour l’avenir de la technologie décentralisée. Cela dit, Hedera regarde toujours vers l’avenir et nous sommes impatients de voir davantage d’entités rejoindre le Conseil et de garantir que le réseau ait le plus d’impact possible. Ces noms bien connus, tels que Hitachi, confèrent davantage de crédibilité et une image de marque reconnaissable aux personnes du monde entier qui hésitent encore à propos du DLT. Espérons que ces nominations mettent en évidence d’autres façons d’exploiter le DLT et fournissent une assurance supplémentaire à ceux qui envisagent son adoption.

Comment Hitachi va-t-il aider l’écosystème d’Hedera ?

Hitachi apporte de nouvelles capacités au Conseil, renforçant le réseau grâce à ses capacités techniques et de recherche. Son leadership dans les cas d’utilisation industrielle axés sur l’innovation fait d’Hitachi un ajout unique et précieux au Conseil. Hitachi et ses filiales ont déjà utilisé leur expertise technologique pour développer de précieuses solutions technologiques blockchain dans les systèmes de paiement, les chaînes d’approvisionnement, la maintenance prédictive et l’exploitation minière. Hitachi apporte également au Conseil davantage d’expertise et d’innovation dans les technologies d’apprentissage automatique et d’IA générative, augmentant ainsi l’expertise vaste et variée qui constitue sa base de connaissances.

Hitachi a l’habitude de développer des technologies d’avenir pour les solutions industrielles, énergétiques, d’infrastructure et de mobilité, et l’infrastructure Web3 est de plus en plus attrayante pour les grandes entreprises, qui n’ont jamais été en mesure de démontrer la transparence et la responsabilité de la chaîne d’approvisionnement et d’autres systèmes. c’est si urgent à l’heure actuelle.

Pourquoi pensez-vous que tant de grandes entreprises choisissent Hedera plutôt que d’autres blockchains ?

Hedera est unique en ce sens qu’il est incroyablement rapide, économe en énergie (carbone négatif) et sécurisé par rapport à d’autres réseaux. Tous ces avantages peuvent être attribués à son algorithme de consensus hashgraph sous-jacent. Hedera s’impose comme un phare de l’innovation en matière de technologie numérique. Cette plateforme n’est pas simplement une autre blockchain ; c’est une nouvelle forme de DLT. Grâce à son approche unique, Hedera établit de nouvelles normes pour les cas d’utilisation des dApps et des DLT.

En utilisant un algorithme de consensus unique, Hedera fournit une plateforme plus sécurisée, plus rapide et plus efficace que les blockchains traditionnelles. Avec ses transactions à grande vitesse, sa sécurité inégalée, la prévisibilité des frais de transaction et son mécanisme de consensus équitable, Hedera change la donne dans le domaine du DLT et a permis une évolutivité et une croissance significatives pour des entités du monde entier, agissant comme un catalyseur pour la technologie du grand livre décentralisé.. Des entreprises comme Atma.io, TOKO et ServiceNow ne sont que quelques-unes des réussites attirées par Hedera.

Comment fonctionne le conseil d’administration d’Hedera et quels types d’entreprises envisagez-vous d’ajouter à l’avenir ?

Le conseil d’administration d’Hedera travaille aux côtés de ses pairs pour favoriser et gouverner un réseau stable et décentralisé conçu pour des applications du monde réel. Les membres du Conseil gèrent l’ensemble initial de nœuds sur le réseau Hedera. Tous les membres ont un mandat maximum de trois ans, avec jusqu’à deux mandats consécutifs et un vote égal sur les décisions du réseau et de la plateforme. Swirlds, le créateur de hashgraph, dispose d’un siège permanent et d’un vote égal.

Le Conseil Hedera comprend jusqu’à 39 organisations et entreprises diverses, résistantes à la collusion, engagées en faveur de l’innovation du réseau et de la décentralisation continue du réseau Hedera. Le conseil comprend déjà diverses organisations leaders du secteur telles que abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay)., Google, Hitachi Amérique. Ltd., IBM, l’Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, The London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro et Groupe Zain.

Hedera est toujours tournée vers l’avenir. Le conseil souhaite impliquer davantage d’entités pour garantir que toutes les alliances aient le plus d’impact possible.

L’industrie de la blockchain devient hautement compétitive. Qu’est-ce qui vous distingue, par exemple d’Ethereum, Solana et Avalanche ?

Hedera se distingue dans le paysage par sa combinaison unique de rapidité, de sécurité et de durabilité. Hedera permet un débit élevé et des frais de transaction faibles et prévisibles. Le Conseil de gouvernement d’Hedera assure la décentralisation, tandis que ses mesures de sécurité robustes le rendent résistant aux attaques courantes. De plus, l’engagement d’Hedera en faveur du développement durable la distingue, car elle utilise un mécanisme de preuve de participation économe en énergie. Une étude de l’University College London (UCL) a révélé qu’Hedera est le réseau ayant la consommation d’énergie globale la plus faible, utilisant plus de cinq millions de fois moins d’énergie que les autres réseaux. La recherche a également révélé qu’Hedera était le registre public le plus innovant et le plus durable pour l’économie décentralisée, capable de fonctionner avec moins d’énergie que celle utilisée par une maison ordinaire.

Enfin, en mettant l’accent sur l’adoption par le grand public, les fonctionnalités innovantes et les partenariats stratégiques d’Hedera la distinguent, offrant une solution fiable et évolutive aux entreprises à la recherche d’une plate-forme technologique de registre décentralisée de pointe.

Hedera a lancé Stablecoin Studio en septembre. Comment ça va jusqu’à présent?

Mis à disposition par Hedera, la Fondation HBAR, Swirlds Labs et ioBuilders, Stablecoin Studio est un SDK open source qui permet aux plates-formes stablecoin Web3, aux émetteurs institutionnels, aux entreprises et aux fournisseurs de paiement de créer facilement des applications stablecoin sur le réseau Hedera. Depuis son lancement, la boîte à outils a été intégrée par de nombreuses entités, y compris un programme pilote partagé publiquement dirigé par Shinhan Bank, impliquant plusieurs autres banques de la région APAC, et permet aux organisations de créer facilement des applications stablecoin.

Quelles sont vos perspectives pour 2024 ? En ce qui concerne Hedera et l’industrie de la blockchain en général ?

Avec un écosystème en pleine croissance et des partenariats stratégiques, Hedera est sur le point de connaître une adoption accrue. L’industrie, dans son ensemble, connaîtra probablement une intégration accrue des solutions blockchain dans tous les secteurs, en mettant l’accent sur l’évolutivité et la durabilité. À mesure que la technologie décentralisée mûrit, l’engagement d’Hedera en faveur de l’innovation, de la sécurité et de l’efficacité la positionne favorablement. Dans l’ensemble, 2024 est prometteuse à la fois pour Hedera et pour le paysage plus large, en élargissant l’acceptation du grand public et l’évolution des technologies décentralisées.

Vous avez approuvé un fonds écosystémique de 408 millions de dollars. Quel est votre objectif avec cela ? Quels secteurs souhaitez-vous financer ?

Le Conseil Hedera a approuvé une allocation substantielle de 4,86 milliards de HBAR, actuellement évaluée à environ 408 millions de dollars, pour son fonds pour l’écosystème. Cette démarche stratégique vise à soutenir le développement du réseau et à renforcer sa structure de gouvernance décentralisée. Ce fonds sera utilisé pour développer l’écosystème d’Hedera et aider les startups et les créateurs d’entreprises opérant sur Hedera. Il sera alloué par le conseil d’administration de Hedera parmi les initiatives existantes, notamment la Fondation HBAR, la Hashgraph Association et la DLT Science Foundation. Après 2023, où le réseau a effectué plus de 33 milliards de transactions réelles, cette allocation de fonds signifie l’engagement du Conseil Hedera à sa vision d’un avenir de transactions numériques décentralisées.

Nous avons constaté un déclin de l’activité dans certaines blockchains populaires. Comment comptez-vous aider Hedera à éviter ce sort ?

J’espère apporter à ce poste mon expérience et mon expertise dans les services financiers, l’administration gouvernementale, la stratégie de mise sur le marché et la technologie Web3. Je suis impliqué dans ces espaces depuis assez longtemps et j’ai de nombreuses connaissances à appliquer pour soutenir la croissance continue d’Hedera. Je pense que le réseau est attrayant pour de nombreuses applications et développeurs, notamment en raison de sa vitesse, de son efficacité énergétique et de sa sécurité. Hedera existe déjà depuis assez longtemps et de plus en plus de projets utilisent la technologie d’Hedera.

Où voulez-vous qu’Hedera soit dans les cinq prochaines années ?

J’espère que dans cinq ans, tout le monde utilisera le réseau Hedera sous-jacent sans même le savoir. Idéalement, de nombreuses applications distribuées fonctionnent sur Hedera et offrent la responsabilité et la transparence qu’offre le Web 3 dans une expérience utilisateur transparente, dans tous les domaines, des services financiers aux soins de santé, en passant par la responsabilité de l’IA, l’éducation, les produits et services de consommation, et plus encore. L’objectif n’est pas la technologie pour la technologie. L’objectif est que cette technologie améliore la vie de chacun en réduisant les coûts d’exploitation et en assurant une plus grande transparence pour tous.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.