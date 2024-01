Exclusif : l’économiste en chef Dr SP Sharma parle de la grande histoire de la croissance indienne

Dans l’édition de janvier 2024 de Global Economic Prospects, la Banque mondiale a signalé un ralentissement de la croissance en réponse à « une politique monétaire stricte, des conditions financières restrictives et la faiblesse du commerce et des investissements mondiaux ».

Les développements géopolitiques au Moyen-Orient, les niveaux élevés d’endettement et le potentiel de « perturbations du marché des matières premières » sont particulièrement préoccupants.

Au cours des douze prochains mois, la croissance mondiale devrait ralentir à 2,4 %, ce qui marquerait une troisième année consécutive de décélération.

En comparaison, l’Inde est la grande économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Le rapport estime la croissance du pays à 6,3% en 2023, avec une nouvelle accélération à 6,4% et 6,5% au cours des deux prochaines années.

Alors, comment se fait-il que l’Inde continue de connaître une dynamique de croissance aussi positive dans un environnement mondial difficile ?

Pour approfondir les principaux moteurs de la croissance de l’Inde, son processus de réforme dynamique, le rôle central du système bancaire dans la transformation en cours, ainsi que les nouvelles opportunités émergentes ainsi que l’évolution des défis, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le Dr SP Sharma., économiste en chef et secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie PHD (PHDCCI) basée à New Delhi.

En tant qu’organisation panindienne tournée vers l’avenir, proactive et dynamique, PHDCCI s’engage avec plus de 150 000 acteurs de grande, moyenne et petite industrie, ainsi qu’avec des hauts-commissariats et des ambassades pour générer de nouvelles opportunités commerciales et l’adoption des meilleures pratiques internationales..

Agissant en tant que « voix de l’industrie et du commerce », la PHDCCI a été un catalyseur clé pour la promotion de l’industrie, du commerce et de l’entrepreneuriat indiens au cours des 118 dernières années.

Biographie du conférencier

Le Dr SP Sharma possède environ 25 ans d’expérience diversifiée dans les différents domaines de l’économie, du commerce et de l’industrie.

Il a débuté sa carrière au sein du gouvernement du Pendjab en 1996, puis a rejoint le gouvernement indien, ASSOCHAM, PwC et TATA.

Actuellement, il travaille au sein du prestigieux organisme industriel, la Chambre de Commerce et d’Industrie PHD en tant qu’économiste en chef et secrétaire général adjoint.

Il a mené plus de 200 études/articles/projets de recherche, etc. avec des organisations prestigieuses telles que le gouvernement indien, les gouvernements des États, la CNUCED, la Commission européenne, les chambres/associations industrielles et les entreprises.

Il a participé à plus de 300 programmes en tant que panéliste/président/modérateur estimé, etc. organisés par divers gouvernements réputés ainsi que des organisations industrielles, des associations professionnelles, des instituts d’enseignement et des organismes de recherche, entre autres.

Le Dr Sharma a pris la parole lors de la conférence internationale de recherche sur les perspectives économiques et réglementaires entre l’Inde et le Royaume-Uni, organisée par l’Université de Portsmouth, au Royaume-Uni ; Séminaire sur les chaînes de valeur mondiales à l’Université de Leeds, Royaume-Uni ; Conférence internationale sur les chaînes de valeur mondiales et l’industrie @ 75 à l’IIM Trichy – Inde, opportunités de commerce et d’investissement entre l’Inde et les États-Unis, New Jersey.

Récemment, il s’est adressé au Sommet national international sur le climat – 2022 à Bergen, en Norvège, les 30 août 2021 et 31 août 2022.

Il est apparu plus de 200 fois dans diverses tables rondes/tables rondes prestigieuses menées par des chaînes de télévision telles que Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC et diverses autres chaînes privées. Il participe régulièrement au prestigieux programme « Market Mantra » de All India Radio.

Il est membre du comité de rédaction du Journal Press of India, du groupe consultatif du Birla Institute of Management and Technology, de la Surya Foundation, du Geeta Rattan Institute of Management, de l’Indian Institute of Finance, du Jaipuria Institute of Management, de la Presidency University de Bangalore, entre autres.

Il est membre du groupe de surveillance de l’industrie de la Reserve Bank of India et de l’équipe de prévisionnistes professionnels de la Reserve Bank of India.

Le Dr Sharma est titulaire d’une maîtrise en économie industrielle et d’un doctorat en économie internationale de la prestigieuse université du Panjab, Chandigarh.

Source: Office of Chief Economist, PHDCCI

Q) Merci beaucoup d’avoir parlé avec nous, Dr Sharma. Quelle est votre évaluation actuelle de l’économie indienne ainsi qu’à plus long terme ? Quelles sont vos attentes pour la prochaine saison budgétaire et que figureriez-vous sur votre liste de souhaits budgétaires ?

A) Aujourd’hui, les perspectives de l’Inde sont très solides. Au cours des années post-Covid, la résilience économique de l’Inde s’est considérablement accrue. Au cours des deux derniers exercices, l’Inde a connu une croissance de plus de 7 %. L’Inde affiche de meilleurs résultats en termes de croissance du PIB avec un taux de croissance de 9,1 % en 2021-2022 et de 7,2 % en 2022-2023.

Les projections pour l’année en cours sont également élevées et l’on s’attend à une croissance de l’économie supérieure à 7,3 %. Selon les projections du FMI, à l’avenir, l’économie devrait connaître une forte dynamique continue de croître selon une trajectoire de plus en plus élevée. Au cours de l’exercice en cours, l’économie devrait atteindre 4 000 milliards de dollars, dépasser les 5 000 milliards de dollars en 2026-2027 et devenir une économie de 7 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Dans l’ensemble, la trajectoire économique a été très résiliente au cours des années post-pandémiques et a été bien soutenue par diverses réformes entreprises par le gouvernement pendant les années de pandémie. Diverses réformes telles que l’Atma Nirbhar Bharat, le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour le secteur manufacturier et de nombreuses réformes dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ont soutenu et propulsé la croissance.

Comme l’a déclaré le FMI, l’Inde est un « point positif » dans l’écosystème mondial. Sur la base de paramètres tels que les chiffres du PIB et d’autres indicateurs macroéconomiques clés, l’économie est résiliente par rapport aux autres principales économies.

Les perspectives futuristes restent très fortes. Nous allons devenir une économie développée d’ici 2047, et notre croissance atteindra 7 000 milliards de dollars en 2030. L’économie indienne dresse donc un tableau remarquable, et l’Inde est devenue un grand leader de la croissance dans le système économique mondial.

Concernant le budget, l’accent doit être mis sur le secteur manufacturier qui constitue désormais un moteur essentiel de l’économie indienne. Il faut mettre davantage l’accent sur la facilité de faire des affaires, et les décideurs politiques doivent veiller à ce que toute nouvelle réforme s’infiltre jusqu’au niveau du terrain. Ceci est d’autant plus important que les usines ont besoin de plus en plus de réformes pour devenir de plus en plus compétitives sur les marchés nationaux et internationaux.

Bien que le gouvernement réduise de nombreuses exigences de conformité, il est nécessaire de se concentrer davantage sur le développement des usines, sur la prise en main pour faciliter les affaires et sur la réduction du coût des affaires.

Les suggestions de notre organisme industriel, la Chambre de Commerce et d’Industrie PHD (PHDCCI), sont qu’il faut mettre davantage l’accent sur la réduction des coûts des entreprises afin que leurs marges prix-coût deviennent bénignes et qu’elles puissent être plus compétitives dans le secteur. marché national et international.

Q) Quelle est votre évaluation du système bancaire indien aujourd’hui, tant au niveau national que dans le contexte international ?

A) Le système bancaire indien est très solide par rapport à de nombreuses économies et l’a démontré lors des deux crises majeures des vingt dernières années. Depuis la crise de Lehman, notre système bancaire est resté robuste et nous nous sommes rétablis le plus tôt possible. Notre reprise a été très forte et les points bas se situaient autour d’un PIB de 6,8 %.

Le système bancaire est robuste et bien soutenu par la poursuite de la politique du gouvernement. Par exemple, la National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) a été créée par le gouvernement de l’Union en 2021-2022 pour résoudre les actifs en difficulté dans le secteur bancaire.

Dans l’ensemble, les niveaux de tension projetés par de nombreux analystes sur les marchés nationaux et internationaux ne sont pas suffisamment élevés pour avoir un impact sur le système bancaire. Nous bénéficions également d’une structure bancaire mixte et il existe une grande synchronisation des politiques entre les banques publiques et les banques du secteur privé, qui continuent d’évoluer en tandem.

Il existe également une forte vigilance de la part des organismes de réglementation qui garantissent que les risques sont atténués.

Récemment, pendant la pandémie, nous avons observé que les tensions bancaires se sont accrues aux États-Unis et en Europe, ce qui a également entraîné de nombreux autres problèmes économiques et financiers associés. Mais en Inde, je ne vois pas de tel défi au cours des trois ou quatre dernières années, notamment en raison des réformes économiques ou de l’intégrité du système.

Nous espérons que notre système bancaire continuera à soutenir l’économie avec l’ajout de milliards de dollars dans les temps à venir.

Q) Selon vous, quels ont été les changements les plus significatifs au cours des 5 à 6 dernières années qui ont contribué à stabiliser le système bancaire indien ? Comment décririez-vous le processus global de réforme bancaire dans le pays ?

A) Il y a eu une pléthore de réformes importantes entreprises par RBI. Le lancement du Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) en 2015, qui a joué un rôle central dans le soutien aux opprimés au moment de la pandémie en 2021. En 2016, il y a eu le déploiement du Code d’insolvabilité et de faillite (IBC).

En 2019-2020, les fusions des banques du secteur public en Inde, qui constituaient également une réforme remarquable, ont assuré la capitalisation du système bancaire afin qu’il puisse continuer à soutenir les entreprises avec un capital accru.

Le secteur bancaire a également fourni un programme de crédit d’urgence aux MPME, qui visait à la fois à vérifier la santé du système bancaire et à assurer un soutien au secteur manufacturier – il s’agissait donc d’une situation gagnant-gagnant et qui s’est avérée bénéfique pour l’économie dans son ensemble.

Récemment, la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) a été lancée, ce qui constitue un développement monumental dans le système bancaire ; avec le NARCL comme mentionné précédemment. Ainsi, les réformes du secteur bancaire se poursuivent et je ne vois aucun domaine où les réformes du secteur bancaire n’ont pas eu lieu.

Dans l’ensemble, le secteur bancaire reste viable à ce stade. Avec une capitalisation boursière élevée, je ne vois aucun problème de capital dans le système.

Le processus de réformes évolue et se poursuit année après année. Ceux-ci soutiennent à leur tour le secteur manufacturier et la croissance globale de l’économie. Je pense que les réformes doivent continuer d’être soutenues par un environnement réglementaire permettant une grande synchronisation des banques des secteurs privé et public pour stimuler la croissance durable de l’économie.

Cependant, le système économique mondial étant dynamique, nous devons être vigilants à l’égard de tout développement récent afin d’éviter tout choc ou défi externe pour notre système bancaire.

Q) Quelle est votre évaluation de la politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) à l’heure actuelle ? Quelles sont vos attentes pour l’année à venir ?

A) Nous sommes très bons dans la gestion de la politique monétaire et sommes l’un des pays qui réussissent le mieux à contrôler l’inflation.

La trajectoire de l’inflation a commencé à s’accélérer en avril 2022 et a atteint des sommets pluriannuels, le WPI culminant à 16 % et l’IPC dépassant 7 %. Mais en peu de temps, nous avons réussi à contrôler l’inflation du WPI d’ici octobre 2022 et celle de l’IPC d’ici mars 2024.

Toutefois, à mesure que le système économique devient de plus en plus dynamique et que l’évolution de la sphère géopolitique, notamment avec les risques de fragmentation géopolitique, se traduit par une certaine volatilité dans le segment de l’inflation.

Notre système bancaire et en particulier la RBI sont vigilants quant à l’évolution de la trajectoire de l’inflation. À l’heure actuelle, l’inflation est très maîtrisée et se situe dans la fourchette cible d’inflation de la RBI, comprise entre 2 % et 6 %.

À l’avenir, cette tendance devrait encore ralentir pour atteindre le niveau de 4 % dans les prochains temps.

En termes de politique monétaire, bien que le taux des pensions soit élevé par rapport à la tendance historique, nous espérons maintenir notre forte trajectoire de croissance et nous espérons que la RBI envisagera d’assouplir le taux des pensions au fur et à mesure que les conditions inflationnistes commenceront à devenir bénignes.

La RBI fait preuve d’une grande diligence pour maintenir la croissance et remédier à la situation inflationniste.

À l’avenir, nous sommes convaincus que la RBI continuera de prendre des mesures calibrées pour soutenir l’économie ainsi qu’une croissance élevée et lutter contre l’inflation afin d’éviter une nouvelle escalade.

Q) À votre avis, quels sont les principaux obstacles à la transmission de la politique monétaire au niveau des entreprises en Inde – tant pour les grandes entreprises que pour les MPME ? Comment peut-on y remédier le plus efficacement possible ?

A) Oui, le secteur bancaire connaît certains goulots d’étranglement à cause desquels les MPME ne sont pas en mesure d’obtenir des financements adéquats en raison des exigences de garantie et des taux d’intérêt parfois élevés. Le système bancaire, comme je l’ai mentionné plus tôt, a été vigilant face aux défis créés par l’environnement économique mondial.

Parfois, les MPME peuvent avoir le sentiment qu’elles ne sont pas suffisamment soutenues par l’expansion du crédit en raison des garanties. Cependant, en raison des développements de ces derniers mois, ces entreprises deviennent désormais plus positives et certaines suggestions politiques du secteur des entreprises sont prises en considération par le secteur bancaire pour mieux soutenir les petites entreprises et les MPME.

Auparavant, en raison de développements économiques préoccupants tels que la pandémie, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et d’autres facteurs ayant conduit à un ralentissement de l’économie, le secteur bancaire n’était pas assez robuste pour soutenir les petites entreprises, mais récemment, ce défi a également été efficacement relevé. abordée.

Les principales mesures de soutien aux MPME comprennent une ligne de crédit d’urgence qui a été d’une grande aide. De nombreuses entreprises ont profité de ce programme pour surmonter les périodes difficiles, et le gouvernement a étendu ce programme qui est devenu une solide source de soutien au secteur manufacturier au cours des trois ou quatre dernières années.

Avant cela, le PMDJY avait été créé pour le public, et le programme Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) soutenait également la classe moyenne inférieure et aidait à réaliser ses aspirations.

Nous espérons que le secteur bancaire sera à l’avant-garde pour aider les petites entreprises afin qu’elles participent également fortement à la trajectoire de croissance de l’économie indienne.

Q) Comment l’Inde peut-elle réduire de la manière la plus durable possible le coût de l’emprunt ?

A) L’inflation revient sans cesse et modifie les processus de pensée des décideurs politiques, car le niveau de tolérance des entreprises et des ménages n’est pas si élevé. Comme nous devons soutenir la classe moyenne et les plus défavorisés, nous ne pouvons pas tolérer une inflation élevée qui dépasse la trajectoire d’inflation de la RBI.

Ainsi, si l’inflation reste élevée, il sera alors très difficile de réduire le taux des pensions. Les réformes devraient donc intervenir du côté de l’offre, puisque l’inflation est souvent alimentée par les prix des denrées alimentaires. Étant donné que les chaînes d’approvisionnement ne sont pas suffisamment solides, se concentrer sur les infrastructures agricoles et le développement rural réduirait le gaspillage de céréales alimentaires. Ce gaspillage devrait être réduit des 30 à 35 % actuels au niveau de 5 à 10 % afin que les approvisionnements deviennent bénins et que les prix reviennent à des niveaux rationnels.

Parfois, les prix des tomates, des pommes de terre et des oignons peuvent augmenter de 5 ₹ à 200 ₹. Cette trajectoire des prix peut conduire à des moments difficiles. Nous devons remédier à cette forte variation des prix alimentaires afin que les prix soient rationnels et n’alimentent pas la trajectoire de l’inflation à de nombreux moments.

Q) Dans les années à venir, quelles sont les réformes les plus importantes susceptibles de profiter à India Inc. ? Que pensez-vous de l’impact de la révolution numérique en Inde ?

A) India Inc. doit se concentrer davantage sur le coût des affaires et sur la facilité de faire des affaires.

Cinq coûts ont un impact sur la trajectoire des réformes et limitent la compétitivité des entreprises sur le marché international. Ces coûts sont le coût de l’électricité, le coût de la mise en conformité, le coût financier, le coût de la logistique et le coût du terrain.

Ces coûts ont un impact sur les marges de coût des producteurs et ceux-ci ne sont pas en mesure de rivaliser efficacement sur les marchés internationaux et nationaux.

Il doit y avoir un effort soutenu pour réduire notre contenu importé afin d’avoir des règles du jeu équitables, où nous devenons plus compétitifs, et où nous devenons plus forts et plus visibles dans le scénario des exportations mondiales.

La révolution numérique est désormais très visible et nous sommes désormais au sommet de toutes les économies avancées, et nos transactions numériques se chiffrent en milliards. Nous avons donc adopté ce changement et nous avons surpris le monde avec nos transactions numériques qui accélèrent désormais la croissance économique. C’est pourquoi nous sommes robustes en termes de chiffres de PIB et bénéficions d’un fort soutien sous-jacent à l’économie.

Les processus numériques se produisent également aux niveaux économiques inférieurs. Par exemple, les tireurs de pousse-pousse utilisent désormais les transactions numériques. Il s’agit d’un grand soutien à l’économie et pour accélérer l’économie, ce qui stimule les processus de pensée des dirigeants et des entreprises qui trouvent un grand soutien pour révolutionner ce processus et générer plus d’emplois avec la vitesse accrue de l’économie.

Q) Comment la transition vers une croissance à faible émission de carbone peut-elle être intégrée sans affecter les intérêts des entreprises et la croissance économique au sens large ?

A) Nous devons relever tous ces défis de manière calibrée.

Le secteur des entreprises est fermement engagé à atteindre zéro émission d’ici 2070 et soutient pleinement la vision du gouvernement. Toutefois, cela implique également un coût élevé, ce qui signifie que nous devons trouver un soutien financier pour le passage à une croissance à faible émission de carbone.

Étant donné que les réformes efficaces de l’Inde ont permis à l’Inde de progresser régulièrement dans son passage d’une économie émergente à une superpuissance économique émergente, la transition vers une croissance à faible émission de carbone deviendra également solide après quelques années.

Q) Sur le plan international, quelle est votre évaluation des dernières minutes de la Fed ; quelles sont vos perspectives concernant l’inflation américaine ?

A) L’inflation américaine est en baisse et la Fed a également choisi de faire une pause.

Sur le front de la croissance, les États-Unis rajeunissent leur système économique et peuvent surprendre par leur trajectoire de croissance. De nombreux développements positifs se produisent aux États-Unis et l’économie devrait connaître des résultats robustes au cours des prochains trimestres.

D’un autre côté, l’Europe est confrontée à un ralentissement, dû en grande partie au manque de tourisme. Plus tôt en 2021-2022, le tourisme a connu un fort développement, mais ce segment ralentit désormais. C’est pourquoi l’Europe est confrontée à un ralentissement de la croissance du PIB.

Je m’attends à ce que la pause de la Fed se poursuive et qu’il soit possible de réduire le taux de la Fed au cours des prochains trimestres. Cela donnera un grand élan et un soutien positif au secteur des entreprises et au monde entier tout en avançant, ce qui changera le scénario global au cours des prochains trimestres.

En revanche, les évolutions géopolitiques ont un impact sur le processus de réflexion et les estimations de nombreux décideurs politiques. Si ce problème est résolu, je pense que l’économie mondiale aura un grand potentiel pour afficher une croissance supérieure à 4 % dans les années à venir.

Q) Souhaitez-vous partager des mots d’adieu avec nos lecteurs sur les endroits où se situeront probablement les opportunités les plus importantes en Inde au cours de la prochaine décennie ?

A) Les marchés des capitaux resteront solides et continueront d’être un moteur de croissance majeur pour l’économie.

Le deuxième domaine est celui des startups, un segment qui devient de plus en plus fort et qui surprend grandement les dirigeants mondiaux et les investisseurs mondiaux.

Troisièmement, l’Inde va devenir un pôle manufacturier majeur avec le soutien du gouvernement et les processus de réforme en cours.

Je pense que l’Inde est un pays prometteur et nous avons prouvé ces dernières années que, malgré les temps difficiles, nous sommes restés robustes et lucratifs sur la scène mondiale.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.