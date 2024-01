Aujourd’hui (25 janvier 2024), la Banque centrale européenne (BCE) a décidé du taux d’intérêt pour la zone euro.

De nombreux experts du marché, sans parler des millions d’Européens à court d’argent qui luttent pour dépenser en raison de taux d’intérêt élevés et punitifs, espèrent que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, annoncera aujourd’hui une baisse des taux d’intérêt.

L’Europe est « fragile »

Copy link to section

Cependant, selon Ruslan Lienkha, chef des marchés de la plateforme fintech YouHodler, ils attendent en vain. Parce qu’aujourd’hui, il est très peu probable que la BCE procède à des changements de politique monétaire.

La BCE devrait laisser son taux inchangé. En raison d’une inflation toujours élevée, l’objectif de 2 pour cent semble relativement loin. En outre, il existe un risque de voir bientôt une inflation encore plus élevée, notamment en raison de deux facteurs externes : l’incertitude de l’économie chinoise et les tensions en mer Rouge, qui affectent considérablement les chaînes d’approvisionnement. Ces facteurs internationaux doivent être pris en considération car ils soutiendront également le niveau d’inflation dans l’UE.»

Lienkha a décrit l’économie européenne actuelle comme « fragile », la BCE n’osant faire aucun mouvement brusque par crainte d’une inflation hors de contrôle. Il a également évoqué la récente « carte thermique » de Bloomberg pour l’Europe, qui dresse un tableau sombre de la reprise économique.

Source of above: Bloomberg Economics, PMI growth heatmap for Europe (green- improving, red- deteriorating)

Compte tenu de ce qui précède, nous ne prévoyons pas de baisse des taux dans un avenir proche. Dans le même temps, la BCE n’a pas de marge de manœuvre pour de nouvelles hausses de taux, l’économie étant aux prises avec le coût actuel des emprunts. Dans l’ensemble, la situation semble fragile dans la mesure où plusieurs pays de l’Union sont techniquement déjà en récession.» Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La décision de maintenir les taux stables, si elle reste vraie, suit les traces de la banque centrale du Canada hier après-midi, qui a prononcé un discours similaire et étonnamment belliciste sur la nécessité de ne pas procéder à des changements brusques pour le moment.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.