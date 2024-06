Aujourd’hui, la plateforme mondiale de jeux en ligne Roblox Corporation a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2024 avant l’ouverture des marchés américains.

En tant que l’une des plateformes de jeux les plus utilisées aux États-Unis et l’une des plateformes à la croissance la plus agressive au monde, Roblox a un énorme potentiel – et l’enthousiasme des investisseurs – accumulé pour l’année 2024.

Roblox a déjà annoncé son intention de pénétrer d’autres segments démographiques et marchés d’un âge plus avancé que les préadolescents auxquels il est habituellement associé, faisant référence à une capacité de réseautage et de plateforme de rencontres à grande échelle qu’il est en train de construire – ce qui pourrait signifier un énorme potentiel inexploité.

En outre, « Robux », le système de monnaie virtuelle dans le jeu de Roblox, continue de receler un énorme potentiel de flux de revenus d’achat dans le jeu pour l’entreprise et d’être le fléau du portefeuille des parents partout dans le monde.

Les résultats financiers aujourd’hui

La Roblox Corporation a déclaré que la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 270,6 millions de dollars, tandis que la perte nette consolidée était de 271,9 millions de dollars.

Cependant, les revenus se sont élevés à 801,3 millions de dollars, en hausse de 22 % sur un an.

Cela s’explique en partie par le fait que les utilisateurs actifs quotidiens moyens s’élevaient à 77,7 millions, en hausse de 17 % sur un an.

Le plus encourageant peut-être est que la trésorerie et les équivalents de trésorerie nets de Roblox fournis par les activités d’exploitation s’élevaient à 238,9 millions de dollars, en hausse de 37 % d’une année sur l’autre, tandis que les flux de trésorerie disponibles s’élevaient à 191,1 millions de dollars, en hausse de 133 % depuis le premier trimestre 2023.

Pendant ce temps, la société a également déclaré un EBITDA ajusté avec une perte de 6,9 millions de dollars.

Attentes avant les bénéfices

Au cours de ce trimestre, les analystes espéraient beaucoup voir une diminution des pertes nettes subies par Roblox jusqu’à présent et étaient optimistes quant à la hausse des revenus d’environ 930 millions de dollars.

Ensuite, il y a les propres attentes de Roblox. Dans sa publication des résultats du quatrième trimestre 2023, Roblox a fourni les prévisions suivantes pour le premier trimestre 2024 :

Revenus compris entre 755 millions de dollars et 780 millions de dollars.

Réservations entre 910 millions de dollars et 940 millions de dollars.

Perte nette consolidée comprise entre 347 millions de dollars et 342 millions de dollars.

Perte du BAIIA ajusté comprise entre 55 millions de dollars et 50 millions de dollars, qui comprend :

Augmentation des revenus reportés entre 158 millions de dollars et 163 millions de dollars.

Augmentation du coût des revenus reporté entre une perte de 33 millions de dollars et 35 millions de dollars.

Résultats précédents : une comparaison

Roblox a enregistré une perte nette de plus de 323 millions de dollars au dernier trimestre, malgré des chiffres par ailleurs encourageants comme une augmentation massive du nombre d’utilisateurs et une fidélité soutenue des utilisateurs existants, ainsi qu’une augmentation de 30 % des revenus au quatrième trimestre également.

Par rapport à ces résultats financiers du premier trimestre 2023, le trimestre a été meilleur que prévu à bien des égards.

Les résultats financiers du premier trimestre 2023 sont les suivants :

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 655,3 millions de dollars, en hausse de 22 % d’une année sur l’autre et de 24 % d’une année sur l’autre à taux de change constant.

Les réservations se sont élevées à 773,8 millions de dollars, en hausse de 23 % d’une année sur l’autre et de 25 % d’une année sur l’autre à taux de change constant.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 268,3 millions de dollars

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation s’élevaient à 173,8 millions de dollars

Les utilisateurs actifs quotidiens moyens (« DAU ») étaient de 66,1 millions, en hausse de 22 % sur un an.

Les heures travaillées s’élevaient à 14,5 milliards, en hausse de 23 % sur un an

Les réservations moyennes par DAU étaient de 11,70 $, stables d’une année sur l’autre

Pendant ce temps, le trimestre précédent (T4 de 2023) a eu les résultats suivants :

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 749,9 millions de dollars, en hausse de 30 % sur un an.

Les réservations se sont élevées à 1 126,8 millions de dollars, en hausse de 25 % sur un an.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevée à 323,7 millions de dollars.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation se sont élevés à 143,3 millions de dollars, en hausse de 20 % d’une année sur l’autre.

Les utilisateurs actifs quotidiens moyens (« DAU ») s’élevaient à 71,5 millions, en hausse de 22 % sur un an.

Les payeurs uniques mensuels moyens étaient de 15,9 millions, en hausse de 18 % d’une année sur l’autre, et les réservations moyennes par payeur unique mensuel étaient de 23,65 $, en hausse de 6 %.

Les heures travaillées se sont élevées à 15,5 milliards, en hausse de 21 % sur un an.

Les réservations moyennes par DAU étaient de 15,75 $, en hausse de 3 % sur un an.

Les liquidités nettes s’élevaient à 2,2 milliards de dollars ; L’EBITDA ajusté des clauses restrictives s’est élevé à 259,6 millions de dollars, en hausse de 42 % d’une année sur l’autre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.