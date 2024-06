Actions à surveiller la semaine prochaine : AMAT, CSCO, GRAB, MNDY, BABA et plus

Les actions américaines ont réalisé une belle performance cette semaine alors que la saison des résultats du premier trimestre touchait à sa fin. L’indicateur Dow Jones a augmenté pendant trois semaines consécutives et se rapproche de son sommet historique de 40 000 $.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

De même, les indices Nasdaq 100 et S&P 500 sont tous proches de leurs plus hauts historiques. C’est parce que la saison des résultats a été très réussie. Les données de FactSet montrent que jusqu’à présent, les entreprises ont enregistré une croissance mixte des bénéfices de 5,4 %, son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2022.

Les actions ont également rebondi après l’apparition de nouveaux signes indiquant que la Réserve fédérale commencerait à réduire ses taux plus tard cette année après une série de chiffres économiques faibles. La confiance des consommateurs s’est effondrée, le marché du travail s’est affaibli, tandis que la production manufacturière et celle des services ont plongé.

La semaine prochaine sera importante pour le marché financier alors que de plus en plus de grandes entreprises publieront leurs résultats. La principale entreprise à surveiller lundi sera Tencent, la plus grande entreprise chinoise en termes de capitalisation boursière.

Des sociétés de vente au détail comme The Home Depot, Alibaba et Miniso publieront leurs résultats mardi, suivies par Walmart et JD.com jeudi. Ces entreprises donneront davantage de détails sur l’état du secteur de la vente au détail dans les deux plus grands pays du monde.

Les résultats seront publiés à un moment où l’ETF SPDR S&P Retail (XRT) a reculé de 6,50 % par rapport à son plus haut niveau de cette année.

L’autre entreprise importante à surveiller la semaine prochaine sera Applied Materials (AMAT), une entreprise qui fabrique des produits largement utilisés dans le secteur des semi-conducteurs. Elle bénéficie largement de la tendance actuelle en matière d’intelligence artificielle.

Les autres grandes entreprises à surveiller seront Monday.com (MNDY), Baidu, Take-Two Interactive, Under Armour et Solventum. Je me concentrerai davantage sur Monday.com puisque son titre s’est effondré de plus de 23 % après son dernier rapport sur les résultats.

Au Japon, certains de ses principaux groupes bancaires comme Mitsubishi UFJ, Sumitomo et Mizuho Financial publieront leurs résultats mercredi.

En plus de ces sociétés, les actions américaines réagiront aux dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain qui seront publiées mercredi. Ces chiffres seront importants car ils auront un impact sur le moment où la Fed réduira les taux d’intérêt.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.