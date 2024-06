Ce matin, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a publié son dernier rapport mensuel sur ses revenus, pour avril 2024.

Les chiffres montrent que la société a rapporté 236 milliards de dollars NT (environ 7,3 milliards de dollars en dollars américains) le mois dernier.

En novembre 2023, la société a annoncé que ses ventes avaient augmenté de près de 35 % en octobre 2023 pour atteindre un nouveau record mensuel de 243,20 milliards de dollars NT (7,517 milliards de dollars américains) de ventes mensuelles consolidées.

Ce record a désormais un concurrent sérieux. Les chiffres de revenus d’avril manquent le zénith de TSMC de novembre de seulement 7,18 milliards de dollars.

Cependant, cela représente également une augmentation de près de 60 % des revenus sur un an (59,6 % de plus que les revenus d’avril 2023) et une augmentation de 21 % d’un mois à l’autre, ce qui dépasse de loin l’augmentation de 15,7 % d’une année sur l’autre de novembre 2023. et 34,8% en glissement mensuel.

En fait, il s’agit peut-être aujourd’hui de la plus forte augmentation annuelle des chiffres d’affaires mensuels que l’entreprise ait jamais connue.

Les chiffres de revenus époustouflants de TSMC ce matin prouvent que la demande pour les actions adjacentes à l’IA et les puces dont l’IA générative a besoin ne montre aucun signe de ralentissement.

Comme l’a récemment déclaré le PDG de TSMC, le Dr CC Wei lui-même, lors du Symposium technologique d’Amérique du Nord :

Nous entrons dans un monde fondé sur l’IA, où l’intelligence artificielle fonctionne non seulement dans les centres de données, mais aussi dans les PC, les appareils mobiles, les automobiles et même l’Internet des objets. Chez TSMC, nous proposons à nos clients l’ensemble de technologies le plus complet pour réaliser leurs visions en matière d’IA, du silicium le plus avancé au monde au portefeuille le plus large de plates-formes avancées de packaging et de circuits intégrés 3D, en passant par les technologies spécialisées qui intègrent le monde numérique avec le monde réel.”

