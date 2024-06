La prochaine étape de Pfizer : peut-il dépasser les 30 $ ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a fait face à une année 2023 difficile sur le marché boursier, avec ses actions chutant de plus de 50 $ à un minimum de 25 $. Toutefois, les développements récents suggèrent un possible revirement pour le géant pharmaceutique. Le 1er mai 2024, Pfizer a publié des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre de l’année.

Leur bénéfice par action non-GAAP de 0,82 $ a dépassé les attentes de 0,31 $, tandis que le chiffre d’affaires de 14,9 milliards de dollars a dépassé les estimations de 980 millions de dollars. Malgré une baisse de 19,5 % de son chiffre d’affaires sur un an, Pfizer est resté optimiste, réaffirmant ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année de 58,5 à 61,5 milliards de dollars et augmentant ses prévisions de BPA dilué ajusté de 2,15 à 2,35 dollars. La société prévoit également de réaliser au moins 4 milliards de dollars d’économies nettes d’ici la fin 2024 grâce à son programme de réalignement des coûts annoncé précédemment.

Ces résultats financiers positifs surviennent dans un contexte difficile, notamment avec la baisse des revenus des produits COVID-19 de Pfizer, Comirnaty et Paxlovid. Malgré cela, les produits non-COVID de la société ont connu une croissance opérationnelle, avec de solides performances d’Eliquis et d’autres offres clés. Albert Bourla, PDG de Pfizer, a souligné la solide performance de son portefeuille de produits non-COVID, soulignant l’augmentation des revenus issus des récents lancements commerciaux et des produits acquis.

Maintenant que les récents résultats financiers de Pfizer préparent le terrain, examinons les graphiques pour analyser si les actions de la société peuvent dépasser la barre des 30 dollars et maintenir leur résurgence.

Le niveau de support qui a résisté à l’épreuve du temps

Un coup d’œil au graphique hebdomadaire à long terme de Pfizer révèle à quel point 25 $ constituent un support solide pour le titre depuis plus de 10 ans maintenant, y compris pendant le krach du COVID. Cette fois-ci également, le titre a trouvé un support proche de ce niveau en tombant à son plus bas niveau sur 52 semaines à 25,20 $ le 26 avril.

Graphique PFE par TradingView

Depuis la publication des chiffres du premier trimestre, le titre a rebondi de plus de 10 % par rapport à ce niveau, ce qui doit offrir une lueur d’espoir aux actionnaires existants de Pfizer. Mais, en dehors de cela, il offre également une entrée à faible risque aux investisseurs optimistes sur le titre. Ils peuvent être longs aux niveaux actuels proches de 28 $, en gardant un stop loss à 25 $.

Si le titre s’envole à partir de là, ils ont beaucoup à gagner tout en ne risquant que 10 à 12 % sur cet investissement.

Doit franchir les niveaux de résistance à court terme pour une hausse soutenue

Sur les graphiques à court terme, sur 4 heures, les actions de Pfizer semblent exceptionnellement solides en ce moment, avec tous les indicateurs de tendance profondément dans le vert. Cependant, le titre fait face à une résistance à proximité. Depuis le début de l’année, il n’a pas réussi à dépasser les 28,8 dollars à deux reprises. De plus, le retracement de 61,8 % de la baisse de 34 $ à 25,2 $ tombe également à 28,56 $.

Graphique PFE par TradingView

Pour les traders optimistes sur le titre, idéalement, ils devraient attendre qu’il clôture au-dessus de 28,8 $ pendant une journée pour prendre des positions longues. S’il y parvient, il peut maintenir un stop loss à 26,94 $ et le monter jusqu’à 34 $.

Les traders baissiers sur le titre ont ici une entrée à faible risque. Ils peuvent vendre le titre à découvert aux niveaux actuels de 28 $ tout en gardant un stop loss quelques cents au-dessus de 28,8 $. Si le titre commence à baisser, ils peuvent réaliser des bénéfices proches de 25,5 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

