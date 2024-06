L’action GameStop a ouvert en hausse de 45 % lundi : voici pourquoi

GameStop Corp (NYSE: GME) a ouvert en hausse d’environ 40 % lundi après que « Roaring Kitty » ait publié un message sur « X » pour la première fois depuis 2021.

Pourquoi Roaring Kitty est-il important pour $GME ?

C’est significatif puisque Keith Gill, qui s’appelle « Roaring Kitty » sur X et « DeepF******Value » sur Reddit, est celui qui a inspiré le short squeeze de 2021.

Il est donc pour ainsi dire le pionnier de la frénésie boursière de mèmes.

Gill a même fait face à un recours collectif alléguant qu’il avait agi comme s’il était nouveau dans le trading, mais qu’il était plutôt un professionnel agréé. L’ancien spécialiste du marketing chez Massachusetts Mutual Life Insurance a également témoigné devant le Congrès.

GameStop a désormais gagné environ 150 % en moins d’un mois – ce qui n’est néanmoins rien comparé au rallye du short squeeze de 2021.

L’action GameStop vaut-elle la peine d’être achetée en mai ?

Le $GME a grimpé ces dernières semaines même s’il a enregistré un trimestre décevant fin mars.

Le détaillant de produits de jeux vidéo a vu ses ventes chuter de 20 % au cours de son quatrième trimestre financier, tandis que 21 cents de bénéfice par action étaient également bien inférieurs aux estimations de Street.

Notez que la hausse massive des actions GameStop cette année n’est pas soutenue par les fondamentaux en soi. En fait, Michael Pachter, un analyste de Wedbush Securities, recommande la prudence puisque les actions de la société basée à Grapevine, au Texas, pourraient s’effondrer à 5,0 $ dans les mois à venir ( en savoir plus ).

La société cotée à New York ne verse actuellement pas non plus de dividende. Donc, cet aspect de son histoire n’est pas particulièrement excitant non plus.

