Roblox Corp (NYSE : RBLX) connaît une augmentation avant commercialisation jeudi après avoir publié des résultats financiers impressionnants pour son deuxième trimestre, montrant une augmentation de 21 % d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Cette solide performance signale un rebond plus large dans l’industrie du jeu vidéo.

Au deuxième trimestre, Roblox a réduit sa perte à 32 cents par action et a vu ses revenus augmenter de 31 %, atteignant 893,5 millions de dollars.

Les analystes prévoyaient des pertes de 37 cents par action et un chiffre d’affaires de 898 millions de dollars. La société a terminé le trimestre avec 79,5 millions de DAU, contre 65,7 millions il y a un an et dépassant les 76,39 millions attendus. Cette augmentation de l’engagement des utilisateurs met en évidence l’influence croissante de Roblox dans le secteur des jeux.

Un engagement solide des utilisateurs améliore les performances de Roblox

Roblox a déclaré une perte totale de 206 millions de dollars pour le trimestre, une amélioration significative par rapport à la perte de 283 millions de dollars de l’année précédente.

Les réservations de la société ont augmenté de 22 % sur un an pour atteindre 955 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 897 millions de dollars.

David Baszucki, PDG de Roblox Corp, a souligné le succès de l’entreprise en déclarant : « L’écosystème de contenu dynamique de Roblox est unique et continue d’attirer des utilisateurs de tous âges du monde entier. À l’avenir, nous continuerons d’investir dans notre plateforme principale pour aider notre communauté de créateurs crée des expériences meilleures et plus sûres et touche plus de personnes.

Le deuxième trimestre de Roblox a également vu une augmentation de 24 % des heures travaillées, pour un total de 17,4 milliards d’heures.

Cela souligne la popularité du contenu diversifié et de haute qualité sur sa plateforme. Les analystes de Wall Street considèrent actuellement l’action Roblox comme « surpondérée » en moyenne, reflétant la confiance dans sa croissance future.

Roblox gagne grâce à des prévisions optimistes

Roblox a légèrement amélioré sa réservation moyenne par utilisateur à 12,01 $ au deuxième trimestre et prévoit des réservations pouvant atteindre 4,23 milliards de dollars pour 2024.

Malgré la performance positive du deuxième trimestre, les prévisions de l’entreprise pour l’ensemble de l’année en matière d’EBITDA ajusté et de chiffre d’affaires, fixées respectivement entre 92 et 132 millions de dollars et entre 3,49 et 3,54 milliards de dollars, sont inférieures aux 4,08 milliards de dollars de chiffre d’affaires prévus par les experts.

La hausse du cours de l’action Roblox est remarquable, surtout compte tenu des prévisions modestes pour l’ensemble de l’année.

L’analyste de marché Ritesh A. a prédit en juin que si la dynamique haussière se poursuivait, l’action Roblox pourrait atteindre 50 $ dans les mois à venir.

Actuellement, RBLX se négocie à 45 $. Il reste cependant moins attractif pour les investisseurs à revenus car il ne verse pas de dividende.

Le solide rapport sur les résultats de Roblox au deuxième trimestre, marqué par une croissance significative du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens et une amélioration des performances financières, souligne un rebond prometteur dans l’industrie du jeu.

Grâce à des investissements continus dans sa plate-forme et à l’accent mis sur l’engagement des utilisateurs, Roblox est bien positionné pour une croissance future malgré certaines prévisions conservatrices pour l’année entière.

L’approche innovante de la société et sa base d’utilisateurs en expansion en font un acteur clé à surveiller dans le paysage du jeu en évolution.

