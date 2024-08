Prévisions USD/JPY : « le vent sur le yen japonais tourne »

Le taux de change USD/JPY a subi un renversement remarquable au cours des dernières semaines alors que la divergence entre la Réserve fédérale et la Banque du Japon (BoJ) se poursuit. Il a chuté pendant quatre semaines consécutives et a atteint un plus bas de 149,54, en baisse par rapport au plus haut de l’année de 161,76.

Les hedge funds pris au dépourvu

La paire actuelle USD/JPY a nui aux hedge funds et autres spéculateurs qui continuent d’être à découvert sur le yen japonais. Les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) montrent que les spéculateurs détiennent une position courte nette sur le yen depuis mars 2021.

Bien entendu, ces investisseurs ont fait fortune puisque le yen japonais a plongé de plus de 47 % par rapport à son plus haut niveau de 2020. Aujourd’hui, certains de ces investisseurs clôturent leurs positions alors que la devise rebondit. Le positionnement net à découvert est passé de moins 184 000 en juin à 107 000 la semaine dernière.

Réserve fédérale accommodante

L’USD/JPY a reculé principalement en raison de la divergence persistante entre la Réserve fédérale et la Banque du Japon (BoJ).

Dans sa décision sur les taux d’intérêt de mercredi, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Cette décision n’a pas pris de court les investisseurs puisqu’elle était conforme aux attentes des analystes.

Dans son communiqué, la banque a souligné qu’elle se concentrait désormais sur les deux aspects du double mandat : le marché du travail et l’inflation.

Des données récentes ont montré que ces chiffres évoluaient dans des directions différentes. L’inflation se rapproche de l’objectif de 2,0 % de la Réserve fédérale depuis qu’elle a baissé pendant trois mois consécutifs.

En revanche, le taux de chômage a continué de baisser au cours des derniers mois. Les données publiées mercredi par ADP ont montré que le secteur privé n’a créé que 122 000 emplois en juillet, soit la plus faible augmentation depuis plus d’un an.

Un jour plus tôt, les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) révélaient que le nombre de postes vacants aux États-Unis était tombé à son plus bas niveau depuis deux ans.

Les économistes s’attendent à ce que les données sur l’emploi non agricole (NFP) de vendredi montrent que l’économie a créé 140 000 emplois tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,2 %.

Par conséquent, si ces chiffres sont corrects et si l’inflation ralentit en juillet, la Fed profitera de son symposium de Jackson Hole pour évoquer une baisse des taux en septembre. Si cela se produit, cela signifie que le dollar américain sera plus faible pendant un certain temps.

Hausse des taux de la Banque du Japon

La Fed et la BoJ évoluent donc dans la direction opposée. Dans sa décision de mercredi sur les taux d’intérêt, la banque a décidé de procéder à sa deuxième hausse des taux d’intérêt en 17 ans.

Elle a augmenté les taux d’intérêt de 0,25 %, quelques mois après les avoir augmentés de 0,10 %. Plus important encore, la banque a indiqué qu’elle pourrait poursuivre ses hausses dans les mois à venir si l’inflation reste stable.

Les hausses de taux de la BoJ interviennent après que la banque centrale ait effectué d’importantes interventions de change d’une valeur de plus de 22 milliards de dollars alors que le yen s’effondrait.

Toutefois, la BoJ risque de provoquer un ralentissement majeur dans une économie qui montre déjà des signes de ralentissement. Les données de la banque Au Jibun ont montré que l’indice PMI manufacturier du pays est passé de 50 en juin à 49,1 en juillet. Cette baisse était inférieure à l’estimation médiane de 49,2. Cela survient deux jours après que le Japon a publié de faibles données sur la production industrielle.

Dans le même temps, la performance USD/JPY est le signe que les investisseurs dénouent le carry trade le plus populaire du marché. Un carry trade est une situation dans laquelle les investisseurs empruntent une devise moins chère que le JPY et investissent dans une devise à plus haut rendement.

Pendant longtemps, la paire USD/JPY a été l’une des meilleures paires de carry trade en raison de l’écart croissant entre les deux taux d’intérêt. Aujourd’hui, alors que les deux banques évoluent dans la direction opposée, certains signes indiquent que les investisseurs vont commencer à dénouer leurs transactions. Dans une note, les analystes d’ING déclarent:

“Pourtant, le dénouement des opérations de portage de juillet a provoqué un carnage pour les devises d’activité et peut-être que certaines affaires inachevées dans la correction USD/JPY pourraient décourager les investisseurs de revenir aux devises d’activité pour l’instant.”

Prévisions USD/JPY

Graphique USD/JPY par TradingView

La paire USD/JPY risque de connaître un ralentissement plus profond, comme l’a fait le dollar par rapport au shilling kenyan cette année. Fait intéressant, ce crash est conforme à ce que j’avais prédit il y a quelques mois, citant la configuration graphique en biseau ascendant qui se forme depuis décembre.

La paire USD/JPY est revenue en dessous de la moyenne mobile sur 50 semaines. Il est passé en dessous de la moyenne mobile sur 50 semaines, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du point neutre à 50.

Par conséquent, la paire continuera probablement à baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 145. D’un autre côté, un mouvement au-dessus du point de résistance clé à 151,91 invalidera la vision baissière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.