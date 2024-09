Après une cyberattaque contre WazirX, son rival CoinDCX crée un fonds de protection des investisseurs de Rs 500 M

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

CoinDCX, la plus grande bourse de crypto-monnaies d’Inde, a annoncé la création d’un Fonds de protection des investisseurs en crypto-monnaies (CIPF) pour indemniser les utilisateurs pour les pertes dans des scénarios rares comme une faille de sécurité ou d’autres événements indésirables de ce type.

L’échange crypto local a initialement alloué Rs 500 millions au fonds.

Le développement, le premier pour un échange cryptographique indien, fait suite à WazirX, un autre échange cryptographique indien de premier plan, qui a été touché par une cyberattaque le mois dernier, entraînant une perte de 230 millions de dollars, soit près de 45 % des fonds de ses clients. de ses portefeuilles.

WazirX n’a pas encore récupéré les fonds volés. Des sociétés de cybersécurité ont identifié Lazarus, un groupe de hackers nord-coréen, comme étant à l’origine du braquage.

Une démarche visant à renforcer la confiance au sein de l’écosystème cryptographique : CoinDCX

Selon CoinDCX, la décision de ce fonds souligne « l’engagement de CoinDCX à maintenir la confiance au sein de l’écosystème crypto ».

L’incident de WazirX a probablement effrayé les investisseurs en cryptographie à un moment où les acteurs de l’écosystème s’efforcent d’intégrer la classe d’actifs et d’acquérir une légitimité semblable à celle des actions dans le pays, notamment du point de vue de la réglementation gouvernementale.

Commentant la motivation derrière la création du fonds, Sumit Gupta, co-fondateur de CoinDCX, a déclaré :

Dans un cas extrêmement rare de faille de sécurité ou d’événement indésirable, ce fonds dédié fournira un niveau de protection supplémentaire, garantissant que les actifs de nos clients restent sécurisés et intacts. Nous nous engageons à ajouter 2 % des revenus de courtage au corpus et à augmenter la taille du pool au fil du temps. Nous continuerons de surveiller la taille du fonds, en maintenant le solde à un niveau adéquat pour protéger les actifs de nos utilisateurs. Le FCPE sera unique en son genre et constituera une étape importante vers l’établissement d’une confiance à long terme dans l’écosystème cryptographique indien.

Gupta a déclaré que les actifs sous gestion chez CoinDCX sont actuellement diversifiés dans plusieurs coffres-forts qui garantissent une couche de sécurité supplémentaire.

Dans une interview avec Invezz plus tôt ce mois-ci, sur la question de savoir si l’incident de WazirX avait eu un impact sur d’autres bourses indiennes ou s’il serait utilisé comme un indice pour revoir les mesures de sécurité, Gupta avait déclaré que les affaires se passaient comme d’habitude chez CoinDCX, car les actifs cryptographiques fonctionnent dans un contexte mondial, et il est peu probable qu’un événement isolé ait un impact significatif sur le marché dans son ensemble.

WazirX peine à récupérer les fonds volés

L’attaque a déséquilibré WazirX.

Dernièrement, mardi, près de 20 jours après l’attaque, la bourse a déposé un premier rapport d’information (FIR) concernant le vol.

Depuis l’attaque, la bourse a tenté de trouver diverses nouvelles façons de récupérer les fonds, tout en préservant la confiance des investisseurs.

Il a annoncé un programme de primes dans le cadre duquel la société a déclaré qu’elle récompenserait toute personne possédant des « renseignements exploitables » conduisant au gel des fonds avec une récompense de 23 millions de dollars, ainsi qu’une incitation de 5 % sur le montant récupéré en guise de récompense de chapeau blanc.

Cependant, certaines de ses démarches désespérées ont suscité de nombreuses critiques.

Plus tard le mois dernier, la bourse a annoncé un plan visant à « socialiser » les pertes. Dans le cadre du plan proposé, qui a finalement été abandonné après qu’un sondage ait voté contre, WazirX permettrait aux clients d’accéder et d’échanger seulement 55 % de leurs actifs sur la bourse, le reste étant converti en pièces stables (USDT) et verrouillé par la bourse.

Le plan s’appliquait à un client même si ses actifs n’avaient pas été volés.

Gupta avait critiqué le plan proposé sur « X ». Il a déclaré que le plan n’était pas d’abord axé sur la communauté et que la façon dont WazirX gérait la crise “nuisait aux participants de l’écosystème”, exhortant la bourse à le reconsidérer.

Edul Patel, PDG de Mudrex, une autre bourse indienne de cryptographie, a également critiqué la gestion de crise de l’entreprise comme étant « profondément défectueuse ».

Il a ajouté que WazirX avait également continué à fonctionner pendant trois jours après le piratage, une décision qui a non seulement compromis la sécurité des utilisateurs, mais également « érodé la confiance ».

Pendant ce temps, Nischal Shetty, PDG de WazirX, a déclaré qu’il était en pourparlers avec la plupart des principales bourses mondiales pour obtenir un soutien, et même rechercher un acheteur potentiel.

