Analyse USD/CNY : perspectives du renminbi après les données du PIB chinois

Le renminbi chinois est resté stable face au dollar américain après la publication des dernières données du pays sur le PIB, la production industrielle et les ventes au détail. Le taux de change USD/CNY s’échangeait à 7,1178, soit 1,54 % au-dessus du point le plus bas du mois.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Données sur le PIB de la Chine

Copy link to section

L’économie chinoise a continué de croître à un rythme plus lent que prévu après que le Bureau national des statistiques (NBS) a publié les dernières données du PIB.

Advertisement

Les chiffres révèlent que l’économie a progressé de 0,9% au troisième trimestre, en deçà des 1,0% prévus par les analystes. Elle avait progressé de 0,7% au deuxième trimestre.

Cette croissance s’est traduite par une expansion annuelle de 4,6%, également inférieure à celle du deuxième trimestre (4,7%). Elle est également conforme aux attentes des analystes, mais inférieure à l’objectif de 5% fixé par Pékin.

La Chine a également publié d’autres chiffres économiques positifs. Les ventes au détail ont rebondi de 3,2% en septembre, après avoir progressé de 2,1% au trimestre précédent.

Il s’agit d’un rapport important car les indicateurs avancés récents ont montré que le secteur de la vente au détail a ralenti. Par exemple, LVMH, la plus grande marque du secteur du luxe, a déclaré que ses activités continuaient de sous-performer le marché au troisième trimestre.

D’autres détaillants en ligne chinois comme Alibaba, JD.com et PDD Holdings ont également publié des chiffres relativement plus faibles que prévu.

Les ventes au détail en Chine ont été faibles en raison de la dégradation du marché du travail et du fait que de plus en plus de personnes ont donné la priorité à la réduction de la dette plutôt qu’aux dépenses. Dans une note adressée à Invezz, Maggie Wang, une femme de 35 ans, a déclaré :

« L’économie ne va pas bien, c’est pourquoi nous avons délibérément réduit nos dépenses cette année. Nous nous concentrons d’abord sur la réduction de notre dette jusqu’à ce que la situation s’améliore. »

Ventes au détail, production industrielle et prix de l’immobilier en Chine

Copy link to section

Les ventes au détail ont probablement bien progressé en raison de la situation inflationniste dans le pays. Les données publiées plus tôt cette semaine ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) a ralenti de 0,4 % à 0,0 % sur une base mensuelle et de 0,6 % à 0,4 % sur une base annuelle.

Un autre rapport a montré que la production industrielle chinoise a connu une légère amélioration en septembre. Elle a augmenté de 5,4 % sur une base annuelle, soit plus que l’estimation médiane de 4,6 %. Elle a progressé de 4,5 % en août. Le taux de chômage s’est amélioré à 5,1 %, contre 5,3 % le mois précédent.

La paire USD/CNY a également réagi à la faiblesse des données sur le logement. La NBS a indiqué que l’indice des prix de l’immobilier est passé de 5,3 % en août à 5,8 % en septembre.

Ces chiffres signifient donc que l’économie continuera probablement à bien se porter dans les mois à venir en raison du plan de relance récemment annoncé.

Le gouvernement s’efforce d’augmenter les dépenses et d’investir dans les secteurs stratégiques. Il a par exemple dévoilé plus de 70 milliards de dollars de fonds pour sauver le secteur immobilier, qui s’est effondré après que Pékin a changé sa politique nationale sur la dette. Dans une note, les analystes de Bloomberg ont déclaré:

« Des chiffres plus élevés que prévu dans les médias ne signifient pas que l’économie chinoise est en voie de guérison. Nous nous attendons à ce que l’économie reprenne de la vitesse, mais seulement progressivement. »

Baisse des taux de la Réserve fédérale

Copy link to section

Les taux de change USD/CNY et USD/CNH ont également réagi aux récents chiffres économiques américains et à leurs implications sur la Réserve fédérale.

Les données publiées jeudi ont montré que les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en août à 0,4% en septembre, soit plus que l’estimation médiane de 0,3%. Les ventes ont augmenté de 1,74% sur une base annuelle.

Les ventes au détail de base, qui excluent les prix volatils des aliments et de l’énergie, ont augmenté de 0,2 % en août à 0,5 % en septembre, soit plus que l’estimation médiane de 0,1 %.

Les ventes au détail sont des chiffres importants pour deux raisons. Tout d’abord, le secteur de la vente au détail est l’un des plus gros employeurs aux États-Unis. Ensuite, il s’agit d’un bon indicateur des dépenses de consommation, qui représentent la plus grande part du PIB américain.

D’autres données ont montré que la production manufacturière américaine a chuté de 0,4 % en septembre, tandis que la production industrielle a reculé de 0,3 % au cours du mois. Ces baisses sont pires que ce que la plupart des analystes attendaient. Les demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis se sont améliorées à 241 000, tandis que les demandes continues ont chuté à 1 867 000.

Ces chiffres signifient que la Réserve fédérale devrait rester sous pression lors des prochaines réunions. Les analystes estiment que la banque centrale pourrait opter pour une baisse de taux de 0,25% au lieu des 0,50% qu’elle a réduits lors de la dernière réunion.

Analyse technique de la paire USD/CNY

Copy link to section

Graphique USD/CNY par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/CNY a atteint son plus bas niveau à 7,017 en septembre et a rebondi à 7,12. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 11 septembre et est passé au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours.

L’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD sont orientés vers le haut, ce qui signifie qu’ils bénéficient d’une dynamique haussière.

Par conséquent, le taux de change USD/CNY devrait continuer à augmenter, les haussiers visant le prochain point de résistance clé à 7,20. Une nouvelle baisse sera confirmée si la paire tombe en dessous du support clé à 7,017.