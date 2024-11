Le cofondateur de Ripple fait don de 10 millions de dollars en XRP pour booster la campagne de Kamala Harris

Le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, a fait un autre don de crypto-monnaie à la campagne de la vice-présidente Kamala Harris.

Le 21 octobre, Larsen s’est adressé à X pour confirmer les informations selon lesquelles il avait fait don de 10 millions de dollars en crypto-monnaie XRP à la campagne du candidat démocrate à la présidence.

La dernière contribution fait suite à un don d’un million de dollars que le cofondateur et président de Ripple a fait au comité d’action politique Future Forward USA en août.

Larsen pense que Harris sera bon pour la cryptographie.

« Il est temps que les démocrates adoptent une nouvelle approche de l’innovation technologique, y compris la cryptographie. Je pense que Kamala Harris veillera à ce que la technologie américaine domine le monde, c’est pourquoi je fais un don de 10 millions de dollars en XRP pour la soutenir », a déclaré Larsen sur X.

La campagne de Harris a récolté 100 millions de dollars en septembre

Selon les rapports publiés lundi, Future Forward USA a récolté 100 millions de dollars en septembre, et Larsen fait partie des donateurs du Kamala Harris PAC. Parmi les autres donateurs figurent 10 millions de dollars du milliardaire Dustin Moskovitz, 9 millions de dollars de l’association à but non lucratif Evidence for Impact et 5 millions de dollars du gouverneur de l’Illinois JB Pritzker.

Bien que la donation de Larsen au PAC soit énorme, ce n’est pas la seule contribution qu’il a apportée à la campagne de Harris. Il a publiquement soutenu la candidate du Parti démocrate en septembre. Cependant, selon un rapport de CNBC, Larsen a fait sa première contribution du cycle électoral pour Harris.

En février, Larsen a contribué le montant personnel maximum de 6 600 $, soit près de cinq mois avant que le président Joe Biden ne soutienne Harris.

Des documents de la Commission électorale fédérale montrent également que le dirigeant de Ripple a contribué à hauteur de 100 000 dollars au Harris Action Fund.

Selon Forbes, la fortune de Larsen, 64 ans, s’élève actuellement à environ 3,1 milliards de dollars. La majeure partie de sa fortune se trouve dans la cryptomonnaie XRP ainsi que dans Ripple.

La bataille de Ripple avec la SEC

Bien que Larsen ait contribué massivement à la candidature de Harris à l’élection (le vote aura lieu dans un peu plus de deux semaines), la communauté crypto au sens large n’a pas adopté le candidat démocrate.

Cela est principalement dû à l’environnement hostile que l’administration Biden/Harris a cultivé pour l’industrie de la cryptographie.

En particulier, c’est l’approche de réglementation par l’application que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a adoptée au cours des quatre dernières années.

L’une des affaires encore à finaliser est l’affaire Ripple contre SEC.

La Commission a poursuivi Ripple et ses dirigeants Chris Larsen et Brad Garlinghouse en décembre 2020.

Au cœur du procès se trouvait l’affirmation selon laquelle XRP était une valeur mobilière et que Ripple et ses dirigeants avaient commis des violations des lois sur les valeurs mobilières.

En juillet 2023, un juge a décidé que XRP n’était pas une valeur mobilière et Ripple a accepté un règlement de 125 millions de dollars avec l’organisme de surveillance des valeurs mobilières.

La SEC a également abandonné son dossier contre Larsen et le PDG de Ripple, Garlinghouse, en octobre 2023.

Cependant, la SEC a fait appel de la décision du tribunal concernant les ventes de XRP. Ripple a déposé un appel incident.