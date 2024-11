Prove AI lance une solution de gouvernance de l’IA axée sur l’entreprise sur la blockchain Hedera

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Prove AI AG, connu pour ses solutions de gouvernance de l’IA de pointe, lance son produit d’intelligence artificielle sur la blockchain Hedera.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Avec cette démarche, Prove AI donne la priorité aux solutions axées sur l’entreprise.

Advertisement

Parallèlement, l’infrastructure réseau lucrative d’Hedera aidera également Prove AI à proposer des solutions de gouvernance aux entreprises interagissant avec les avancées et la réglementation de l’IA.

Comprendre Prove AI

Copy link to section

Prove AI, anciennement Casper Labs, a lancé son réseau sur la blockchain Casper pour se concentrer sur une gouvernance transparente et un audit inviolable pour les modèles d’intelligence artificielle.

Cependant, l’entreprise a décidé de migrer vers Hedera pour offrir aux entreprises une gouvernance décentralisée et des solutions de niveau entreprise. Selon le PDG de Prove AI, Mrinal Manohar,

L’engagement éprouvé d’Hedera à fournir un environnement blockchain véritablement de niveau entreprise reflète le nôtre, ce qui en fait un partenaire naturel alors que nous introduisons Prove AI sur le marché plus large.

Pourquoi Hedera ?

Copy link to section

Hedera Hashgraph est l’un des réseaux les plus populaires de l’industrie de la blockchain.

Un débit élevé, une gouvernance décentralisée, des transactions fixes et des coûts faibles en font un outil parfait pour les entreprises mondiales.

Grâce aux capacités d’Hedera, Prove AI peut offrir un audit fiable et inviolable des données d’intelligence artificielle.

Cela reste vital pour les entreprises des secteurs qui exigent une responsabilité sans précédent.

Le consensus d’Hedera rend toutes les données de la blockchain irréversibles. Ainsi, les entreprises qui utilisent Prove AI peuvent faire confiance à la fiabilité de leurs statistiques de formation d’IA.

Le président d’Hedera, Charles Adkins, a commenté l’alliance de Prove AI :

Prove AI, en tant que base de données immuable et inviolable, apporte un niveau de confiance à la gestion des risques dans les systèmes d’IA, ce qui correspond parfaitement à notre mission de fournir une base sécurisée et évolutive pour les constructeurs et les entreprises.

Dans une interview exclusive avec invezz.com, Charles Adkins a déclaré que la vitesse, l’efficacité énergétique et la sécurité ont accru l’attrait d’Hedera pour de nombreuses grandes entreprises.

Parallèlement, Prove AI s’appuiera sur l’infrastructure d’Hedera pour garantir la sécurité et la conformité de ses clients. Cela permettra aux entreprises de satisfaire aux exigences réglementaires tout en interagissant avec leurs systèmes d’IA.

Impact sur l’écosystème d’Hedera

Copy link to section

Cette décision stratégique est une victoire pour Prove AI et le réseau Hedera. Ce changement consolidera probablement la position de HBAR dans l’espace crypto et en fera une blockchain de référence pour une gouvernance évolutive et fiable de l’IA.

Parallèlement, les entreprises axées sur l’IA peuvent faire évoluer leurs systèmes d’intelligence artificielle sur un réseau conçu pour les entreprises.

La blockchain efficace d’Hedera et les outils de gouvernance avancés de Prove AI aideront à résoudre les défis de l’IA tels que la conformité, la transparence et la sécurité.

Mouvement des prix du HBAR

Copy link to section

L’altcoin a affiché une position à la baisse après avoir perdu 2 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 0,05169 $.

Source – Coinmarketcap

Les performances de HBAR reflètent le marché dans son ensemble, où les ours dominent depuis que Bitcoin n’a pas réussi à récupérer 70 000 $ lors du dernier rallye.

Pendant ce temps, Hedera Hashgraph reste prêt à réaliser des performances impressionnantes dans les temps à venir.

L’alliance avec Prove AI attirera probablement davantage d’entreprises et de projets centrés sur l’IA, se traduisant par une croissance massive de la blockchain et du HBAR natif.