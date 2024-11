Le Bitcoin, la plus grande et la plus ancienne cryptomonnaie du monde, a évolué latéralement tout au long de la semaine, les traders attendant avec impatience les résultats des élections américaines et les données économiques à venir comme le prochain catalyseur qui ferait grimper les prix.

Dans le même temps, plusieurs altcoins ont enregistré des gains notables alors qu’une certaine liquidité s’est déplacée vers le marché des altcoins.

Au moment de la rédaction de cet article, bon nombre des 99 principaux altcoins ont enregistré des gains à deux chiffres, APE, RAY et SPX6900 occupant les premières places.

Les traders de crypto-monnaie ont réussi à repousser la capitalisation boursière globale au-dessus de 2,4 billions de dollars après qu’elle soit tombée en dessous de ce niveau plus tôt dans la semaine.

Le Bitcoin a rebondi au-dessus de 68 000 $ après avoir atteint un plus bas hebdomadaire de 65 441 $ le 23 octobre, mais il est resté stable dans une fourchette étroite de 66 000 $ à 69 000 $ tout au long de la semaine.

Les haussiers ont brièvement poussé le prix à retester la barre des 70 000 $, mais il a depuis reculé, oscillant désormais au-dessus de 68 400 $, marquant un gain modeste de 1 % au cours des dernières 24 heures.

Les experts du marché s’accordent à dire que les prochains événements clés susceptibles de donner un nouvel élan au rallye du Bitcoin sont le prochain rapport sur les dépenses personnelles, dont la publication est prévue le 31 octobre, et le rapport sur l’emploi, prévu le 1er novembre.

Au-delà de cela, tous les regards sont tournés vers la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, le 7 novembre, deux jours seulement après l’élection présidentielle.

Malgré le mouvement lent du Bitcoin, les baleines et les traders de détail ont continué à accumuler.

Les données d’IntoTheBlock ont montré des flux nets d’échange négatifs, indiquant que plus de Bitcoins ont été retirés des échanges que déposés au cours de la semaine dernière.

De plus, André Dragosch, directeur et responsable de la recherche pour l’Europe chez Bitwise, a fait référence aux données de Glassnode montrant une augmentation des adresses entrant dans la catégorie « baleine » au cours des derniers mois.

Dragosch a suggéré que cette augmentation pourrait refléter l’anticipation d’un nouveau record historique pour Bitcoin.

La plupart des analystes de X ont évoqué une vision plus globale, suggérant que la crypto-monnaie phare était sur le point d’entrer bientôt en mode découverte des prix.

Sur une période de temps plus courte, l’analyste pseudonyme « Unknown Trader » a observé une forte résistance autour de la barre des 69 000 $.

Sur la base de leurs observations, si le BTC parvient à franchir la résistance et à se maintenir au-dessus de 69 350 $, le prix pourrait grimper vers 71 300 $.

Cependant, si Bitcoin ne parvient pas à maintenir ses niveaux de support actuels au-dessus de 68 000 $, plusieurs analystes anticipent une chute potentielle vers 65 000 $.

Selon un graphique partagé par l’analyste « Mexican Whale », Bitcoin a rencontré une forte résistance après avoir brièvement clôturé au-dessus du niveau de 68 000 $, ce qui s’est avéré être une fausse cassure.

L’analyste suggère que ce faux mouvement à la hausse pourrait conduire à une tendance à la baisse agressive si Bitcoin ne parvient pas à maintenir un support au-dessus de 68 000 $.

Si la pression de vente augmente, le prix pourrait chuter vers la fourchette de 63 000 à 62 000 dollars, signalant un éventuel retournement baissier à court terme.

L’éminent analyste Rekt Capital a souligné que si Bitcoin parvient à clôturer le graphique hebdomadaire au-dessus de 66 300 $, cela signalerait que la course haussière plus large reste intacte, renforçant le potentiel d’une dynamique haussière continue.

Voici les performances des meilleurs gagnants de la semaine :

ApeCoin

ApeCoin (APE) a mené les gains hebdomadaires en augmentant de 69 % au cours des 7 derniers jours avec une capitalisation boursière s’élevant à 881,5 millions de dollars au moment de la rédaction.

Son volume d’échanges quotidiens dépassait les 669 millions de dollars au moment de la mise sous presse.

Source: CoinMarketCap

La plupart de ces gains ont été réalisés le 20 octobre, suite au lancement du très attendu réseau blockchain de couche 3 ApeChain.

Suite à cette nouvelle, l’altcoin a bondi de 132 %, passant de 0,75 $ à 1,74 $.

Un autre développement qui a contribué au rallye a été le lancement du protocole d’interopérabilité LayerZero sur ApeChain après la mise en service du réseau principal.

Grâce à cette intégration, les jetons APE sont désormais interopérables sur plusieurs blockchains, ce qui ajoute encore à leur utilité.

Raydium

Au cours de la semaine dernière, Raydium (RAY) est resté sur une tendance haussière, passant de 2,36 $ lundi à 2,95 $ au moment de la rédaction, après avoir gagné plus de 42 %. Le jeton a augmenté de 83 % par rapport au plus bas du mois, tandis que sa capitalisation boursière s’élevait à 764 millions de dollars.

Source: CoinMarketCap

Le plus grand coup de pouce pour RAY est venu lorsque la nouvelle a éclaté selon laquelle l’échange décentralisé basé sur Solana avait dépassé Ethereum en termes de revenus quotidiens, un exploit majeur selon beaucoup compte tenu de la taille du plus grand altcoin du monde. Selon DeFiLlama, Raydium a généré 3,4 millions de dollars de frais, dépassant les 3,35 millions de dollars d’Ethereum le 21 octobre.

Un autre catalyseur probable pourrait être le lancement du stablecoin EURC de Circle, adossé à l’euro, sur le DEX, injectant ainsi une quantité importante de liquidités.

SPX6900

SPX6900 (SPX) a gagné 23,2 % au cours des 7 derniers jours et 470 % depuis le début du mois d’octobre, son prix étant de 0,814 $ au moment de la publication. La capitalisation boursière de l’altcoin s’élevait à 756 millions de dollars tandis que son volume d’échange quotidien était d’environ 27,8 millions de dollars.

Source: CoinMarketCap

La hausse des prix du SPX peut être attribuée à sa récente cotation sur le marché de négociation perpétuelle de la bourse décentralisée LogX.

De plus, la pièce mème a également été ajoutée à Wormhole, un protocole inter-chaînes, qui permettra aux traders de relier SPX à plusieurs blockchains, ajoutant à sa liquidité et ouvrant des opportunités potentielles de trading et de jalonnement.

Au-delà de ces développements, le jeton a également bénéficié d’un battage médiatique plus large autour des pièces mèmes, bien que certains de ses pairs comme MOODENG et GME aient affiché des gains dépassant les 100 % la semaine dernière.