Hong Kong a intensifié ses efforts autour des crypto-monnaies et de l’IA dans le but de moderniser et de renforcer son secteur des services financiers.

Le Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong (FSTB) prévoit de proposer d’ici la fin de l’année un projet de loi étendant les allégements fiscaux pour inclure les investissements en actifs numériques tels que les crypto-monnaies.

Selon un rapport de Bloomberg, la proposition, qui doit être introduite sous forme de législation d’ici la fin de l’année, vise à étendre les allégements fiscaux existants pour les fonds privés et les family offices pour inclure les investissements dans les actifs virtuels.

Christopher Hui, secrétaire aux services financiers et au Trésor de Hong Kong, a expliqué que cette décision fait partie d’une stratégie plus vaste visant à renforcer la position de Hong Kong en tant que plaque tournante de la gestion et de l’allocation de divers types d’actifs financiers, y compris les crypto-monnaies.

L’IA en finance

Sur le front de l’intelligence artificielle (IA), Hong Kong introduit également de nouvelles politiques pour faciliter l’utilisation responsable de l’IA dans les services financiers.

Dans un communiqué du 28 octobre, le FSTB a présenté une « approche à double voie », axée sur la promotion de l’adoption de l’IA tout en gérant les risques associés.

Ces politiques visent à améliorer l’efficacité opérationnelle, à améliorer le service client et à garantir l’utilisation sécurisée des technologies d’IA dans le secteur financier.

Cet accent mis sur l’IA intervient alors que les tensions géopolitiques augmentent entre les États-Unis et la Chine, conduisant des entreprises comme OpenAI et Gemini de Google à limiter leurs services à Hong Kong.

Pour réduire sa dépendance à ces technologies étrangères, Hong Kong se concentre désormais sur le développement et l’intégration de ses propres solutions d’IA.

Hui a souligné que les « marchés importants et les scénarios riches » de Hong Kong offrent un environnement idéal pour l’intégration de l’IA.

Le gouvernement de Hong Kong prévoit de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs financiers et les prestataires de services pour développer des stratégies d’intégration de l’IA responsables.

Cela comprend la mise en place d’un cadre de surveillance pour gérer les risques tels que les pertes d’emplois et les problèmes de propriété intellectuelle associés à l’adoption de l’IA.

Comme indiqué précédemment par Invezz, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a consulté les acteurs du secteur pour façonner ses lignes directrices en matière d’IA.

La SFC devrait publier en novembre une circulaire complète décrivant les réglementations, les normes et les risques potentiels liés à l’intégration de l’IA dans le secteur financier.

Focus sur les marchés des crypto-monnaies

Entre autres développements, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) a annoncé son intention de lancer une série d’indices d’actifs virtuels le 15 novembre, qui, selon la directrice générale de l’organisation, Bonnie Y. Chan, fournira des « indices de référence transparents et fiables en temps réel » pour Bitcoin et Ether.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la juridiction pour consolider son rôle de pôle cryptographique mondial.

Ces efforts sont encore renforcés par l’engagement récent de la SFC d’octroyer des licences à davantage d’échanges de crypto-monnaies d’ici la fin de 2024.

Actuellement, il existe deux bourses agréées qui s’adressent à la fois aux investisseurs particuliers et institutionnels.

Cependant, le 28 octobre, lors de la Hong Kong FinTech Week, Eric Yip, directeur exécutif des intermédiaires de la SFC, a confirmé qu’une liste finale des échanges de crypto-monnaies entièrement agréés sera publiée d’ici la fin de l’année.

Il a également mentionné qu’un panel de consultation sera mis en place d’ici début 2025 pour assurer une bonne coopération entre ces plateformes agréées.

À mesure que ces mesures se déploient, Hong Kong se positionne pour attirer les investisseurs locaux et internationaux, renforçant ainsi sa compétitivité face à d’autres pôles cryptographiques comme Dubaï.