Les droits de douane frappent les marchés mondiaux : qui sont les plus grands perdants ?

Une fois de plus, les droits de douane sont à l’origine de mouvements importants sur les marchés et de perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Le 2 avril, le président Trump a annoncé une série de droits de douane de grande envergure, avec des taux effectifs allant de 10 % à 49 %, ciblant presque tous les principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Mais quels marchés et quelles actions devraient le plus inquiéter les investisseurs ?

Un choc politique inédit

Le décret présidentiel instaure un droit de douane de base de 10 % sur toutes les importations, avec des taux beaucoup plus élevés pour certains pays.

Les marchandises en provenance du Vietnam seront désormais soumises à un prélèvement de 46 %.

Le Cambodge est soumis à un taux de 49 %, l’Indonésie à 32 % et le Bangladesh à 37 %.

La Chine, déjà soumise à des droits de douane antérieurs, fait désormais face à une taxe supplémentaire de 34 %, portant son fardeau tarifaire total à 54 %.

Les importations japonaises sont frappées d’un taux de 24 %, tandis que l’Union européenne est soumise à un taux de 20 %.

Ces mesures ont fait grimper le taux moyen des droits de douane américains à environ 22 %, contre seulement 2,5 % en 2024.

Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 1910, selon Fitch Ratings.

Trump a présenté cette décision comme une mesure de réciprocité, affirmant qu’elle reflète la manière dont les autres pays traitent les exportations américaines.

Mais les investisseurs, les analystes et les chefs d’entreprise affirment que cette politique introduit une nouvelle incertitude et un risque économique sans cadre ni calendrier clairs.

Les marchés financiers ont réagi immédiatement.

Les contrats à terme américains ont fortement chuté, les contrats à terme sur le S&P 500 accusant une baisse de plus de 3 %.

Le Nasdaq a chuté de près de 13 % depuis son pic de décembre.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté à 4,08 %, son plus bas niveau en six mois, les investisseurs se réfugiant dans des valeurs sûres.

Les marchés boursiers mondiaux ont suivi.

L’indice Nikkei japonais a chuté de plus de 3 %, tandis que les marchés européens ont reculé d’environ 2 %.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar a chuté de 1,1 % alors que les traders intégraient des prévisions de croissance plus faibles.

Les actions du secteur de la chaussure ont été durement touchées.

Les marques de chaussures et de vêtements, dont beaucoup ont passé les cinq dernières années à délocaliser leur production de la Chine vers le Vietnam et l’Asie du Sud-Est, ont été parmi les plus durement touchées.

Pour mettre les choses en contexte, les États-Unis ont importé 136,6 milliards de dollars de marchandises du Vietnam en 2024, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2023.

Le tarif douanier soudain de 46 % sur ces importations a bouleversé les structures de coûts et les prévisions de bénéfices.

L’action Nike a chuté de plus de 8 %, soulignant la forte exposition de l’entreprise au Vietnam, qui produit 50 % de ses chaussures et 30 % de ses vêtements.

La marque a déjà revu à la baisse ses prévisions de ventes pour le trimestre en cours, en tenant compte des augmentations de coûts attendues liées aux droits de douane sur les produits chinois et mexicains.

Ces nouveaux droits de douane sur le Vietnam accentuent encore la pression.

L’action Adidas a chuté de 11 % à Francfort, atteignant des niveaux proches de ses plus bas sur 12 mois.

La marque allemande fabrique 39 % de ses chaussures au Vietnam et dépend fortement des usines en Indonésie (32 %) et au Cambodge (23 %), tous des pays désormais frappés par des droits de douane de plus de 30 %.

L’action Puma a chuté de 8,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2016.

L’entreprise n’a pas publié de directives officielles, mais, comme Adidas, elle est structurellement liée aux usines vietnamiennes et indonésiennes pour ses principales gammes de produits.

L’action de la marque suisse de baskets On Holding a chuté de 15 % lors des échanges pré-marché aux États-Unis.

L’entreprise produit 90 % de ses chaussures au Vietnam et 10 % en Indonésie, près des deux tiers de son chiffre d’affaires provenant des Amériques, principalement des États-Unis.

Selon les documents réglementaires, cela en fait l’une des marques les plus exposées au nouveau régime tarifaire.

Deckers, la société mère de Hoka et Ugg, compte 68 partenaires de production au Vietnam, sa deuxième plus grande base de fabrication après la Chine.

Les actions ont chuté de plus de 4 %, reflétant les inquiétudes concernant l’érosion des marges.

Shenzhou International, l’un des plus grands fabricants de textiles d’Asie et un important fournisseur de Nike, a chuté de 18 % à Hong Kong.

C’est sa plus forte baisse en plus de trois ans.

UBS et Jefferies estiment que les marques devraient augmenter leurs prix de détail mondiaux de 5 % à 12 % rien que pour préserver leur rentabilité actuelle.

Mais avec des consommateurs fatigués par l’inflation, beaucoup pourraient être contraints d’absorber les hausses de coûts, érodant ainsi leurs bénéfices.

Quelles actions technologiques seront les plus en difficulté ?

Si l’attention s’est surtout portée sur les biens de consommation, les entreprises technologiques sont également sous pression.

Les nouveaux droits de douane frappent les importations chinoises d’un droit combiné de 54 %, et cela inclut presque tous les appareils assemblés dans le pays.

L’action Apple a chuté de 6,1 %, la plus forte baisse en une seule journée depuis septembre 2020.

La plupart du matériel d’Apple, y compris les iPhones, les iPads et les Macs, est assemblé en Chine.

Ces marchandises subissent désormais de plein fouet les conséquences de la nouvelle politique.

L’entreprise s’est engagée sur un plan d’investissement de 500 milliards de dollars américains sur quatre ans, incluant une nouvelle usine de fabrication à Houston, mais ces installations n’atténueront pas les chocs de coûts à court terme.

Nvidia a reculé de 4 %. L’entreprise conçoit des puces aux États-Unis, les produit à Taïwan et assemble des systèmes d’IA au Mexique et en Chine.

Il reste vulnérable aux droits de douane au niveau des composants, surtout si Taïwan et le Mexique sont les prochains sur la liste des pays soumis à un examen tarifaire.

Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont chacune perdu entre 2,5 % et 5 %.

La menace est indirecte, c’est-à-dire qu’elle se traduit par une augmentation des coûts des produits électroniques grand public et du matériel réseau.

Néanmoins, il reflète des craintes plus larges de taxes numériques de représailles de la part de l’UE et de l’Asie.

Les détaillants et les chaînes d’approvisionnement subissent de lourdes pertes.

Au-delà des marques, les grands détaillants disposant d’opérations d’approvisionnement mondiales ont été touchés.

Wayfair a chuté de 12 %, reflétant sa forte exposition aux meubles fabriqués au Vietnam, qui sont désormais soumis à un droit de douane de 46 %.

Walmart a chuté de 6 %, et Amazon a perdu 5 %. H&M et Inditex ont reculé de 4,5 % et 3 %, respectivement.

Ces entreprises dépendent des usines textiles et de confection du Vietnam, du Bangladesh et du Cambodge.

Précisément les pays les plus touchés.

Le Vietnam a exporté à lui seul 44 milliards de dollars de textiles en 2024, les États-Unis étant son principal acheteur.

Selon les estimations du CEIC et de l’OCDE, les droits de douane représentent désormais près de 10 % du PIB du pays.

Le Cambodge et le Bangladesh sont confrontés à des risques similaires.

Les tentatives de délocalisation de la production sont limitées par la logistique, la spécialisation de la main-d’œuvre et les coûts irrécupérables.

Les économies asiatiques seront les plus touchées.

Le Vietnam est l’économie la plus exposée d’Asie, avec 12 % de son PIB liés à l’exposition directe et indirecte aux importations américaines.

Un tarif de 46 % met en péril environ 5,5 % du PIB vietnamien.

La Thaïlande subit un impact de 3 %, principalement via les exportations automobiles.

Taïwan, bien qu’exempté des droits de douane sur les semi-conducteurs, pourrait voir ses volumes d’exportation diminuer en raison de sa dépendance au marché américain.

Les monnaies ont commencé à refléter ces risques. Le dong vietnamien a atteint un plus bas historique de 25 803/USD.

L’INR, le PHP et le SGD devraient surperformer en raison d’une exposition plus faible et de balances extérieures plus stables.

Les anticipations en matière de politique monétaire évoluent rapidement. Des baisses de taux sont désormais attendues en Corée, en Inde, aux Philippines, en Indonésie, à Singapour et en Australie.

Ces baisses varient de 50 à 75 points de base, les banques centrales cherchant à atténuer les retombées économiques.

En résumé

Le régime tarifaire s’annonce désormais comme un changement de paradigme à long terme, surtout si aucune exemption ni renégociation n’est obtenue.

Trump a présenté cette initiative comme une stratégie visant à « ouvrir » les marchés étrangers et à forcer la réindustrialisation aux États-Unis.

Mais pour les entreprises, le défi est immédiat et grave.

La diversification de la chaîne d’approvisionnement, autrefois une protection contre le risque chinois, est désormais à court d’options.

Le Vietnam et l’Indonésie, les principales soupapes de sécurité, ne sont plus viables dans le cadre de la structure tarifaire actuelle.

Le déménagement n’est pas une solution miracle.

La fabrication de chaussures de performance et d’électronique de pointe repose sur une main-d’œuvre et des infrastructures hautement spécialisées, qui ne peuvent pas être reproduites du jour au lendemain.

Les droits de douane sont désormais un risque économique persistant, et non plus seulement un événement d’actualité.

Le coût de la fragmentation mondiale n’est plus théorique, il affecte déjà les bilans des entreprises du monde entier.