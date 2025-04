Les États-Unis sanctionnent des crypto wallets liés aux Houthis dans le cadre d’une répression du financement du terrorisme.

Plusieurs wallets crypto-monnaie liés au mouvement houthi basé au Yémen ont été sanctionnés par le département du Trésor américain.

Selon un communiqué de presse du 2 avril, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a inscrit sur liste noire huit adresses de cryptomonnaies liées aux efforts de collecte de fonds de l’organisation terroriste étrangère houthie, qui comprennent l’acquisition d’armes et la violation des sanctions.

Les Houthis, officiellement connus sous le nom d’Ansar Allah, sont un groupe politique et religieux armé basé dans le nord du Yémen.

Le groupe a été redésigné comme organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain le 16 février 2024.

Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à bloquer les canaux financiers soutenant les attaques houthies au Yémen et dans la région de la mer Rouge.

La société d’analyse forensique blockchain TRM Labs, qui a collaboré avec les autorités, a révélé que l’activité en chaîne des portefeuilles sanctionnés montrait des millions de dollars transférés à d’autres entités figurant sur la liste de l’OFAC.

Il s’agit notamment d’adresses liées à Saïd al-Jamal, un facilitateur financier connu ayant des liens avec des groupes militants, et à plusieurs vendeurs de matériel de drones. La société a noté que les autorités israéliennes avaient précédemment identifié certains des portefeuilles signalés comme impliqués dans le financement du terrorisme.

TRM a également confirmé que les Houthis minent des cryptomonnaies depuis au moins 2017 pour soutenir leurs finances, bien que l’impact reste faible.

Les huit portefeuilles désignés sont désormais signalés dans l’outil d’intelligence blockchain de TRM, utilisé par les partenaires des forces de l’ordre américaines, israéliennes et internationales pour surveiller les activités à haut risque.

Dans un rapport distinct, la société d’analyse de la blockchain Chainalysis a confirmé que les huit adresses avaient collectivement traité près d’un milliard de dollars de cryptomonnaies illicites.

Environ 45 millions de dollars ont transité par Garantex, une plateforme d’échange russe sanctionnée que les Houthis utilisaient pour transférer des fonds.

Parallèlement, 2,5 millions de dollars supplémentaires ont transité par des adresses précédemment signalées pour leurs liens avec le Hamas.

Début mars, Garantex a annoncé la cessation de ses activités, peu après que Tether ait gelé près de 30 millions de dollars en stablecoins liés à des activités suspectes.

Le cofondateur de la plateforme, Aleksej Besciokov, a été arrêté deux semaines plus tard par la police indienne, suite à un mandat d’arrêt émis par le tribunal de Patiala House à New Delhi.

L’OFAC réprime l’utilisation illicite des cryptomonnaies.

Les dernières désignations des Houthis font suite à une série de mesures récentes de l’OFAC visant à perturber l’utilisation d’actifs numériques dans les réseaux de financement du crime et du terrorisme.



Le mois dernier, l’OFAC a sévi contre un réseau plus large soutenant des groupes tels que le CGRI-QF, le Hezbollah et les Houthis, qui comprenait six entreprises, deux pétroliers et un changeur de monnaie libanais, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, qui aurait fourni au Hezbollah des wallets crypto-monnaie pour recevoir des fonds provenant de ventes de matières premières liées au CGRI.

Le 5 mars, l’agence a sanctionné un ressortissant iranien pour avoir exploité Nemesis, une place de marché de drogue sur le darknet, et a inscrit sur liste noire 49 adresses de cryptomonnaies qui y étaient liées.

Selon l’OFAC, Nemesis comptait plus de 30 000 utilisateurs actifs et 1 000 vendeurs, et a facilité la vente de près de 30 millions de dollars de drogue dans le monde entre 2021 et 2024, y compris aux États-Unis, en utilisant le Bitcoin et le Monero.