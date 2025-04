L’indice du dollar américain (DXY) a chuté de plus de 2 % jeudi, pour atteindre 101,41, sa plus forte baisse en une seule journée depuis plus de deux ans.

Cette chute a fait chuter le dollar à son plus bas niveau en six mois, les traders étant sous le choc dunouveau plan tarifaire radical du président Donald Trump, qui a annoncé un droit de douane de base de 10 % sur toutes les importations, avec des taxes plus élevées ciblant les principaux partenaires commerciaux : la Chine (54 %), l’Union européenne (20 %) et le Vietnam (46 %).

Cette décision surprise a suscité une vive réaction sur les marchés mondiaux, alimentant les craintes de récession et les préoccupations inflationnistes aux États-Unis.

Suite à l’annonce des droits de douane, les traders ont également augmenté leurs paris sur des baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les attentes du marché se sont orientées vers trois ou quatre baisses d’un quart de point en 2025, contre trois prévues précédemment.

Une première baisse des taux est désormais largement attendue en juin, les investisseurs s’inquiétant du ralentissement de la croissance et de la hausse des coûts.

Le dollar américain perd ses propriétés de valeur refuge.

Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, a déclaré que le dollar ne profitait pas de son statut habituel de valeur refuge.

« L’aggravation des inquiétudes concernant la croissance américaine suite aux nouvelles sur les tarifs douaniers et les nouvelles baisses des actions américaines qui en ont découlé ont fait que le dollar ne bénéficie pas du soutien traditionnel de son statut de valeur refuge et de monnaie de réserve », a-t-il noté.

George Saravelos, responsable de la recherche sur les devises chez Deutsche Bank, a averti que les droits de douane risquaient de saper la confiance dans l’économie américaine et sa monnaie.

« Les propriétés de valeur refuge du dollar s’érodent, imposant un coût significatif aux avoirs en dollars non couverts », a-t-il déclaré.

Saravelos a averti qu’une forte baisse du dollar, conjuguée à une chute des actions américaines et à une hausse des rendements des bons du Trésor américain, pourrait signaler une accélération des sorties de capitaux.

« En fin de compte, les États-Unis affichent un important déficit courant, et la stabilité de leur monnaie dépend des entrées de capitaux », a-t-il ajouté.

Une baisse désordonnée du dollar, a-t-il soutenu, pourrait perturber les marchés mondiaux et déclencher une intervention des banques centrales.

Le JPY et l’EUR se renforcent.

Le yen japonais a bondi de près de 2 % face au dollar, reflétant une demande accrue pour les actifs plus sûrs.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont également chuté à leur plus bas niveau depuis octobre, accentuant encore la pression sur le dollar.

Parallèlement, l’euro a gagné plus de 2 % face au dollar, atteignant 1,1145 lors de la séance européenne de jeudi.

Un dollar plus faible pose des défis plus larges pour les marchés mondiaux.

Les analystes avertissent que si la baisse du dollar s’accélère, cela pourrait déclencher une intervention des principales banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (BCE).

« La dernière chose que la BCE souhaite, c’est un choc désinflationniste imposé de l’extérieur, résultant d’une perte de confiance dans le dollar et d’une forte appréciation de l’euro en plus des droits de douane », a noté Saravelos.

Analyse technique de l’indice du dollar américain

Selon FXStreet, une fois le niveau de 101,90 franchi, une autre « zone importante » s’ouvrira pour une nouvelle dévaluation du dollar américain, avec le niveau rond de 100,00 comme objectif à la baisse.

« En revanche, 101,90 constitue la première ligne de défense et devrait pouvoir déclencher un rebond, car l’indicateur de momentum de l’indice de force relative (RSI) signale des conditions de survente sur le graphique journalier. Peut-être pas ce jeudi, mais dans les prochains jours, une cassure sous 101,90 pourrait entraîner une baisse vers 100,00 », a-t-il été indiqué.

Source : FXStreet



L’attention se porte sur les données sur l’emploi aux États-Unis.

Face aux risques croissants de récession, les acteurs du marché se tournent vers le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis pour le mois de mars, dont la publication est prévue vendredi.

Les données sur l’emploi seront cruciales pour façonner les attentes concernant la prochaine décision de la Fed.

Le dernier rapport ADP sur les variations de l’emploi a montré que les effectifs du secteur privé ont augmenté de 155 000 en mars, soit bien plus que les 105 000 attendus.

De solides données sur le marché du travail pourraient compliquer le processus décisionnel de la Fed, les décideurs politiques devant évaluer les risques d’inflation par rapport à la menace d’un ralentissement économique.

Alors que les marchés digèrent le virage agressif de Trump en matière de politique commerciale, les investisseurs se préparent à une volatilité accrue, la stabilité économique mondiale étant en jeu.