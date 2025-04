L’or recule après avoir atteint des niveaux record, mais l’optimisme du marché reste fort

Les prix de l’or ont reculé jeudi après avoir atteint de nouveaux records, mais les experts estiment que le potentiel de baisse du métal jaune est limité.

Le contrat sur l’or le plus actif sur le COMEX a grimpé à près de 3 200 $ l’once plus tôt dans la journée. Cependant, les prix ont depuis reculé.

Au moment de la rédaction de cet article, le contrat sur l’or de juin sur le COMEX s’établissait à 3 149,14 $ l’once, en baisse de 0,5 % par rapport à la clôture précédente.

Cependant, les experts estiment que la menace de taxes douanières américaines devrait continuer à soutenir la demande pour le métal précieux lors des prochaines séances.

« L’or a atteint un sommet historique après l’annonce de taxes réciproques, les prix au comptant approchant les 3 170 $ américaines l’once à un moment donné », a déclaré un analyste du groupe ING dans une note.

Les analystes d’ING ont ajouté :

Ces taxes douanières vont accroître les inquiétudes concernant la croissance mondiale. Il y aura également une incertitude quant aux représailles des partenaires commerciaux, ce qui devrait continuer à soutenir l’or.

Les taxes douanières de Trump

Le président américain Donald Trump a dévoilé mercredi un nouveau plan commercial, qui comprend une taxe douanière de base de 10 % sur toutes les importations américaines et des taxes douanières supplémentaires pour de nombreux pays, dont certains sont des partenaires commerciaux majeurs.

Cette escalade de la guerre commerciale a suscité des inquiétudes sur les marchés mondiaux.

L’administration de Trump a confirmé que les taxes douanières de 25 % sur les voitures et les camions importés entreront en vigueur le 3 avril comme prévu.

Les taxes douanières sur les pièces automobiles importées entreront en vigueur le 3 mai.

« Ces développements augmentent le risque d’une guerre commerciale généralisée, qui pourrait perturber le libre-échange mondial et avoir un impact négatif sur l’économie mondiale », a déclaré Haresh Menghani, rédacteur chez FXstreet, dans un rapport.

« Cela a, à son tour, stimulé la demande d’actifs refuges traditionnels. »

Le nouveau record historique du prix de l’or jeudi a été encore accentué par de fortes ventes de dollars américains.

Source : FXstreet

La Fed pourrait être contrainte de baisser les taux

Le sentiment des investisseurs a évolué vers une appréhension des conséquences potentielles des politiques commerciales protectionnistes du président Trump.

On s’inquiète de plus en plus sur la possibilité que ces politiques freinent la croissance économique et, à terme, plongent l’économie américaine dans une récession.

Cela a entraîné un ajustement significatif des attentes du marché, les investisseurs anticipant désormais une probabilité de 70 % que la Réserve fédérale (Fed) réagisse en abaissant les coûts d’emprunt dès le mois de juin.

De plus, le sentiment d’aversion au risque dominant sur le marché a déclenché une fuite vers la sécurité, augmentant la demande d’obligations du Trésor américain.

Cette forte augmentation de la demande a fait baisser les rendements des bons du Trésor à toutes les échéances.

La baisse des rendements des bons du Trésor a, à son tour, exercé une pression baissière sur le dollar, car des rendements plus faibles rendent les actifs américains moins attrayants pour les investisseurs étrangers.

L’argent pourrait ne pas surperformer l’or

Selon un rapport de Kitco, la Bank of America reste optimiste quant à l’argent, mais elle ne s’attend pas à ce que ce métal surpasse l’or.

La banque prévoit que les prix de l’argent sur le COMEX atteindront en moyenne 35 $ l’once en 2025.

Les prix de l’argent ont eu du mal à maintenir leurs gains au-dessus de 34 $ l’once, tandis que les prix de l’or ont dépassé les 3 100 $ l’once.

Au moment de la rédaction de cet article, le cours de l’argent au comptant était en baisse de 3,5 %, s’établissant à 33,44 $ l’once.

Le ratio or/argent, actuellement à son plus haut niveau depuis deux ans, soit plus de 92 points, indique qu’il faut désormais 92 onces d’argent pour égaler la valeur d’une once d’or.

C’est nettement supérieur à la moyenne historique d’environ 60 points.

Bien qu’il existe un potentiel de hausse des prix de l’argent, les analystes de Bank of America prévoient que le ratio or/argent restera élevé.

Les analystes de Bank of America ont déclaré :

Nous restons optimistes concernant l’or, mais nous éviterions de parier sur un retour à la moyenne des écarts or-argent car nous ne constatons pas de cointégration.

Bank of America a également noté que, dans un marché haussier typique des métaux précieux, l’argent a tendance à surperformer l’or. Cependant, la hausse des prix de l’or a été alimentée par les achats des banques centrales, a indiqué la banque.

Pour l’argent, le stockage est difficile, et par conséquent, les banques centrales ont été des vendeurs nets de ce métal.