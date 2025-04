Klarna et StubHub ont mis en suspens leurs projets d’introduction en bourse très attendus, une nouvelle vague de volatilité des marchés déclenchée par l’annonce de tarifs douaniers généralisés du président Donald Trump ayant secoué les marchés financiers mondiaux.

Selon un article de CNBC citant une source proche du dossier, les entreprises reportent leurs introductions en bourse en raison de l’incertitude croissante et n’ont pas fixé de nouveau calendrier pour leurs cotations.

Les deux entreprises avaient déposé leurs documents d’introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ces dernières semaines et se préparaient à une cotation publique à la Bourse de New York.

Klarna, la société suédoise de paiement différé, prévoyait de s’échanger sous le symbole boursier KLAR, tandis que la plateforme de billetterie en ligne StubHub devait être cotée sous le symbole STUB.

Klarna suspend son introduction en bourse tant attendue de 15 milliards de dollars.

Klarna se préparait à lancer sa tournée de présentation aux investisseurs dès la semaine prochaine.

Cependant, la société a décidé d’interrompre la procédure en raison de la vente massive sur les marchés, déclenchée par les craintes d’une nouvelle guerre commerciale.

Cette décision intervient à un moment charnière pour Klarna, devenue emblématique des hauts et des bas du secteur de la fintech.

L’entreprise a été évaluée à 46 milliards de dollars au plus fort de l’enthousiasme des investisseurs en 2021, mais sa valorisation a chuté à 6,7 milliards de dollars un an plus tard.

Malgré la baisse spectaculaire, Klarna a récemment annoncé un retour à la rentabilité.

En 2024, elle a enregistré un bénéfice net de 21 millions de dollars, contre une perte de 244 millions de dollars l’année précédente.

Le chiffre d’affaires a grimpé de près de 24 % pour atteindre 2,81 milliards de dollars. Klarna s’est développé de manière agressive sur le marché américain, nouant des partenariats avec de grands détaillants tels que Walmart, Apple et DoorDash.

Une personne connaissant bien la stratégie de Klarna a déclaré que l’entreprise n’était pas tenue de s’introduire en bourse dans un délai précis, laissant ainsi ouverte la possibilité d’un report si les conditions du marché se stabilisaient.

Le succès des introductions en bourse remis en question après les difficultés de CoreWeave

StubHub a également choisi de mettre en pause ses ambitions d’introduction en bourse.

La décision de l’entreprise fait suite aux débuts difficiles de la société d’infrastructure d’intelligence artificielle CoreWeave, qui est devenue la première entreprise technologique soutenue par des capitaux-risques à lever plus d’un milliard de dollars lors d’une introduction en bourse aux États-Unis depuis 2021.

Malgré un optimisme initial, CoreWeave a réduit son prix d’introduction en bourse et a subi de fortes pertes lors des premières transactions, renforçant les inquiétudes concernant l’appétit du marché pour les introductions en bourse de sociétés technologiques.

Le moral des investisseurs a encore été affecté après l’annonce par la Chine de droits de douane de représailles en réponse aux mesures radicales de Trump.

Le S&P 500 a chuté de 4,7 % vendredi, tandis que l’indice européen Stoxx 600 a reculé de plus de 5 %. Cette vague de ventes souligne l’inquiétude croissante des investisseurs face à la perspective d’un conflit commercial à grande échelle.

Les actions d’Affirm, le concurrent de Klarna coté aux États-Unis, ont déjà chuté de plus de 45 % cette année, soulignant l’environnement difficile auquel sont confrontées les entreprises de fintech.

Le report des introductions en bourse de Klarna et StubHub constitue un revers pour les investisseurs en capital-risque, qui espéraient qu’un rebond des cotations sous l’administration Trump pourrait relancer le marché des sorties technologiques en difficulté.