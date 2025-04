L’inflation vénézuélienne atteint 136 % alors que la dévaluation du bolivar aggrave la crise économique.

La crise inflationniste au Venezuela s’est aggravée en mars 2025, les prix à la consommation ayant bondi de 13,1 % en un seul mois, selon l’ Observatoire vénézuélien des finances, un groupe de surveillance indépendant.

Cette augmentation s’ajoute à un taux d’inflation annuel déjà alarmant, qui a grimpé de 19 points de pourcentage pour atteindre un niveau vertigineux de 136 %.

L’inflation de base — hors prix volatils des aliments et des services — a été encore pire, grimpant à 140 %, soulignant la gravité de l’effondrement économique auquel le pays est confronté.

Dévaluation du bolivar

Le bolivar, la monnaie nationale vénézuélienne, a perdu 13 % de sa valeur face au dollar américain en mars, intensifiant les turbulences financières.

La dépréciation continue suggère une forte dollarisation informelle de l’économie, limitant les options politiques du gouvernement.

La forte chute du bolivar signale également une vulnérabilité accrue du compte courant de la balance des paiements, ajoutant une pression supplémentaire à un environnement économique déjà fragile.

Alors que l’inflation et l’instabilité monétaire s’aggravent, les experts avertissent que le Venezuela pourrait connaître une déstabilisation économique encore plus profonde dans les mois à venir.

La flambée des prix frappe des secteurs clés.

Les familles vénézuéliennes ressentent l’impact de l’inflation sur les biens et services essentiels.

En mars 2025, les appareils électroménagers ont enregistré une forte hausse des prix de 16,7 %.

Cependant, les services ont connu les hausses les plus spectaculaires, les prix du gaz ayant grimpé de 56 % et les services d’assainissement de 17 %.

Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont également fortement augmenté, grimpant de 14 % par rapport au mois précédent.

Ces augmentations généralisées rendent le coût de la vie encore plus inabordable pour les Vénézuéliens ordinaires.

Pourquoi l’inflation au Venezuela est-elle hors de contrôle ?

L’économiste Aldo Contreras a souligné que le taux d’inflation du Venezuela a grimpé à 13,1 % en mars, après une hausse de 12,8 % en février, ce qui a entraîné une inflation annuelle alarmante de 136 %.

S’adressant à Invezz , Contreras a souligné qu’un facteur clé de l’inflation est le manque de transparence de la Banque centrale du Venezuela, qui n’a pas publié de données officielles sur l’inflation depuis octobre 2024.

Cette opacité alimente le scepticisme du marché et accroît l’incertitude économique, rendant plus difficile pour les entreprises et les investisseurs de planifier l’avenir.

Un autre facteur majeur de l’inflation galopante est la croissance explosive de la liquidité monétaire. En 2025, la liquidité a augmenté de 21,72 %, ce qui suggère que le gouvernement imprime de la monnaie pour couvrir son déficit budgétaire, alimentant ainsi davantage les pressions inflationnistes.

Parallèlement, le Venezuela est confronté à une forte baisse de ses revenus pétroliers, ce qui met encore plus à rude épreuve les finances publiques et accroît les craintes d’une récession plus profonde.