Comment la domination de la Chine sur les terres rares menace les objectifs européens en matière d’énergie verte

L’Europe ne pourra probablement produire qu’une petite partie des terres rares dont elle a besoin pour les véhicules électriques et les éoliennes, principalement en raison de la concurrence bon marché de la Chine, le principal producteur, a rapporté Reuters mardi.

Ces dernières années, l’Europe et les États-Unis ont déployé des efforts concertés pour renforcer leurs capacités nationales de production et de transformation des terres rares.

Cette décision stratégique est principalement motivée par le désir de réduire leur dépendance à la Chine, qui domine actuellement le marché mondial des terres rares, représentant environ 90 % des terres rares transformées.

La dépendance à une seule source pour ces matériaux critiques a soulevé des inquiétudes quant aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, aux perturbations potentielles et aux risques géopolitiques.

La domination de la Chine et les préoccupations concernant l’approvisionnement mondial

En développant leurs industries nationales de terres rares, l’Europe et les États-Unis visent à atteindre une plus grande autosuffisance et une sécurité d’approvisionnement accrue.

Laurent Migom de Bain a été cité dans le rapport :

Aujourd’hui, il existe un écart de coût de 20 % à 40 % entre une chaîne de valeur en Chine et une chaîne de valeur potentielle en Europe.

Lors d’un événement où le groupe chimique Solvay a lancé une extension de son usine de traitement des terres rares à La Rochelle, en France, Migom a déclaré qu’en raison du contexte actuel, ils n’anticipaient pas une production suffisante d’aimants permanents en Europe.

Dans certains cas, l’écart de coût est encore plus important, les produits chinois étant 60 à 70 % moins chers que les produits européens, a indiqué une autre source à Reuters.

La disparité des coûts met les produits européens au défi.

La demande annuelle de l’Union européenne en oxydes de terres rares, composants essentiels des puissants aimants permanents utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes, devrait connaître une croissance substantielle.

D’ici 2030, cette demande devrait augmenter jusqu’à 50 %, pour atteindre 30 000 tonnes métriques.

Cette forte augmentation de la demande se traduit par une valeur économique significative, estimée à 1,5 milliard d’euros.

L’analyse fournie par Migom met en lumière l’importance croissante des oxydes de terres rares dans la transition de l’Europe vers des solutions énergétiques et de transport durables.

Demande future et capacité de production

Parallèlement, selon Bain, l’Europe aura la capacité de produire moins de 5 000 tonnes d’ici là.

La domination de la Chine dans le secteur minier des terres rares est indéniable, représentant une part substantielle de 65 % de l’approvisionnement mondial.

Cependant, cela ne signifie pas que le monde dépend uniquement de la Chine pour ces ressources essentielles.

D’importants gisements de minerais de terres rares existent dans diverses autres régions du globe, et beaucoup de ces gisements font actuellement l’objet d’un développement actif.

Cette diversification des opérations d’extraction de terres rares a le potentiel d’atténuer les risques liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux tensions géopolitiques, garantissant un approvisionnement plus stable et plus sûr de ces matériaux essentiels pour les industries du monde entier.

Cependant, Migom a déclaré que seuls 2 à 5 des 50 projets miniers hors de Chine visant à démarrer leur production d’ici 2030 seront économiquement viables dans les conditions actuelles du marché, principalement en raison des bas prix des terres rares.

Migom a déclaré que ces projets produiraient environ 20 000 à 25 000 tonnes de terres rares par an.

Sur ce total, seuls 6 000 tonnes seraient du type spécifique requis pour la production d’aimants.

Il a ajouté que le recyclage pourrait contribuer à l’approvisionnement en terres rares en Europe, mais pas avant 2035, date à laquelle il y aura suffisamment d’aimants usagés disponibles pour le recyclage.