Comment le Mexique tire profit de la guerre tarifaire américaine, gagnant du terrain sur la Chine et le Vietnam.

Alors que l’ancien président Donald Trump impose une nouvelle série de droits de douane massifs à ses principaux concurrents industriels, le Mexique se retrouve dans une position favorable.

Alors que la Chine et le Vietnam sont confrontés à des droits de douane punitifs, le Mexique, largement épargné par les mesures les plus sévères, est sur le point de renforcer sa position de fournisseur clé des États-Unis.

Le dernier régime tarifaire de Trump, qui impose un droit de douane de 34 % sur les marchandises chinoises et une taxe de 46 % sur les importations vietnamiennes, a largement épargné le Mexique.

Bien que le Mexique soit confronté à certains droits de douane, notamment le droit de douane mondial de 25 % sur l’acier et l’aluminium et le prélèvement de 25 % sur les composants automobiles non américains, la majeure partie de ses échanges commerciaux avec les États-Unis reste exempte de droits de douane en vertu de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.

« Les nouveaux tarifs devraient rendre le Mexique plus compétitif », a déclaré Jorge González Henrichsen, co-directeur général de Nearshore Company, qui exploite plus d’une douzaine d’usines le long de la frontière américano-mexicaine, dans un article du Wall Street Journal.

La tendance au nearshoring prend de l’ampleur.

Copy link to section

Ce développement pourrait accélérer davantage la tendance à la relocalisation de la production à proximité des États-Unis (nearshoring), une stratégie visant à atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Greg Husisian, associé au cabinet d’avocats Foley & Lardner, a noté dans le rapport qu’une application plus large des droits de douane pourrait inciter encore plus d’entreprises à délocaliser leurs activités au Mexique, dépassant les modestes relocalisations observées lors du premier mandat de Trump.

La proximité du Mexique, ses coûts de main-d’œuvre relativement bas et son affinité culturelle avec les États-Unis en ont longtemps fait une destination attrayante pour les fabricants.

Aujourd’hui, la salve de droits de douane de Trump lui donne un nouvel avantage sur ses concurrents asiatiques, qui sont eux aussi confrontés à des barrières commerciales américaines plus élevées.

L’économiste de Goldman Sachs, Alberto Ramos, a estimé que le taux tarifaire moyen du Mexique sous le nouveau régime avoisinerait les 8 %.

« Est-ce bon ? Non. C’est mauvais. Est-ce la fin du monde pour le Mexique ? Certainement pas », a remarqué Ramos, soulignant la résilience de la position commerciale du Mexique.

Le secteur automobile mexicain reste un point de pression critique.

Copy link to section

L’importance croissante du Mexique est évidente dans les données commerciales.

En 2024, le Mexique représentait 15,5 % des importations totales de marchandises américaines, contre 13,6 % en 2018.

En revanche, la part de la Chine a chuté de 21,2 % à 13,4 %, tandis que la présence du Vietnam sur le marché américain a plus que doublé pour atteindre 4,2 %.

Les économistes estiment que les exportateurs mexicains sont bien placés pour s’adapter aux exigences évolutives de l’ACEUM, contribuant ainsi à maintenir la dynamique manufacturière du pays.

Alberto Villarreal, directeur général du cabinet de conseil Nepanoa, a déclaré que les entreprises examinent proactivement leurs chaînes d’approvisionnement pour garantir la conformité.

« Nous faisons simplement plus de ce que nous faisions déjà », a déclaré Villarreal, décrivant l’accent accru mis sur le respect des normes de l’ACEUM.

Cependant, le tableau n’est pas sans défis.

Le secteur automobile, qui représente un tiers des exportations manufacturières du Mexique, demeure un point de pression critique.

Le Mexique est le cinquième plus grand constructeur automobile au monde et le sixième plus grand exportateur de véhicules, avec près de trois millions de véhicules expédiés aux États-Unis chaque année.

Les entreprises s’adaptent déjà. Stellantis a suspendu la production dans plusieurs usines, notamment au Mexique, tandis que le fabricant de batteries EnerSys a annoncé son intention de délocaliser sa production de Monterrey au Kentucky.

Le pragmatisme diplomatique de Sheinbaum porte ses fruits.

Copy link to section

La position relativement favorable du Mexique est également attribuée à l’approche prudente de la présidente Claudia Sheinbaum.

Depuis que les droits de douane de Trump sur le Mexique ont été évoqués puis reportés, Sheinbaum s’est abstenue de définir des mesures de représailles agressives, préférant maintenir le dialogue ouvert.

« Cela tient aux bonnes relations que nous avons établies entre les gouvernements mexicain et américain, relations fondées sur le respect », a déclaré Sheinbaum la semaine dernière.

Elle a souligné que les priorités du Mexique incluent la réduction des droits de douane sur les automobiles, l’acier et l’aluminium, ainsi que la révision des droits de douane sur les importations chinoises.

Des experts en commerce suggèrent que le Mexique et le Canada pourraient collaborer plus étroitement avec les États-Unis pour examiner les investissements chinois et harmoniser leurs stratégies tarifaires.

Reste à savoir si cette position favorable relancera les investissements bloqués dans le contexte du ralentissement économique mexicain.

Pour l’instant, le Mexique semble néanmoins prêt à tirer parti de l’évolution des dynamiques commerciales, les entreprises repensant leurs chaînes d’approvisionnement mondiales suite à la dernière offensive tarifaire de Trump.