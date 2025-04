L’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine suscite des inquiétudes dans tous les secteurs industriels mondiaux, et le cuivre ne fait pas exception.

Ivan Arriagada, PDG de la société chilienne Antofagasta, a récemment averti que la hausse des droits de douane pourrait avoir un impact négatif à long terme sur la demande de cuivre, présentant des risques pour le secteur de la construction et la transition en cours vers une économie verte.

S’exprimant lors de la conférence sur le cuivre CESCO à Santiago, Arriagada a souligné que les nouveaux tarifs annoncés par le président Donald Trump alimentent une plus grande incertitude sur les marchés financiers.

Cette incertitude a déjà entraîné une forte baisse des prix du cuivre, les contrats à terme tombant sous les 4,20 dollars la livre, leur plus bas niveau en quatre mois, selon Trading Economics.

Malgré ces difficultés, Arriagada a exprimé un optimisme prudent quant à l’offre sur le marché du cuivre.

« Le cuivre est une véritable matière première, donc des approvisionnements limités devraient maintenir son prix élevé », a-t-il déclaré, soulignant que même si la demande pourrait faiblir en raison de la faiblesse économique, les contraintes d’approvisionnement pourraient constituer un coussin de prix essentiel.

Demande de cuivre : la technologie et les énergies vertes offrent un espoir

Copy link to section

Arriagada a également souligné les tendances technologiques émergentes comme un potentiel amortisseur contre la baisse de la consommation de cuivre.

Dans une interview accordée à Reuters, il a souligné que l’essor des centres de données, des projets d’énergies renouvelables et des systèmes d’intelligence artificielle génère de nouvelles sources de demande de cuivre, compensant ainsi les éventuelles baisses dans les secteurs traditionnels comme la construction et la fabrication.

« L’IA et les progrès technologiques créent de nouveaux besoins en cuivre qui pourraient compenser les éventuelles pénuries sur les marchés plus traditionnels », a-t-il déclaré.

Arriagada estime qu’avec la transition des entreprises du monde entier vers des technologies plus vertes et des infrastructures numériques plus complexes, la consommation de cuivre non seulement se stabilisera, mais pourrait même augmenter considérablement.

Le Chili en position de résister à la tempête tarifaire

Copy link to section

Il est intéressant de noter qu’Arriagada a suggéré que les politiques commerciales agressives de l’administration Trump pourraient involontairement favoriser un climat d’investissement favorable à l’exploitation minière du cuivre. Le Chili, premier producteur mondial de cuivre, reste largement épargné par les éventuels droits de douane américains sur les importations de cuivre.

« Les États-Unis ont besoin de notre cuivre », a souligné Arriagada, en précisant que l’Amérique importe plus de la moitié de son approvisionnement en cuivre et maintient un déficit commercial avec le Chili. Cette dépendance économique pourrait aider à protéger les mines chiliennes comme Antofagasta des pires effets des tensions commerciales mondiales.

Compte tenu de cette dynamique, Arriagada voit un fort potentiel de croissance et une stabilité opérationnelle pour Antofagasta, même si les marchés mondiaux connaissent des turbulences.

Alors que le monde adopte de plus en plus les véhicules électriques, les énergies renouvelables et la transformation numérique, les perspectives pour le cuivre — et le rôle de premier plan du Chili dans son approvisionnement — restent cruciales à surveiller.