Aramco aurait découvert 14 nouveaux gisements de pétrole et de gaz en Arabie saoudite malgré les difficultés liées aux bas prix.

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz ben Salman ben Abdulaziz, aurait déclaré mercredi que le géant pétrolier du pays, Saudi Aramco, avait fait une découverte importante de 14 nouveaux champs et réservoirs de pétrole et de gaz naturel au sein du Royaume.

Ces découvertes sont situées dans deux zones clés : la région orientale, connue pour ses infrastructures pétrolières et gazières existantes, et le Quartier vide, une vaste région désertique au potentiel inexploité.

Nouvelles découvertes de gisements de pétrole et de gaz

Selon l’agence de presse officielle du pays, les découvertes comprennent deux réservoirs et deux gisements de gaz naturel, ainsi que six gisements et deux réservoirs de pétrole arabe.

Cette annonce, faite par l’agence de presse officielle SPA, souligne un développement majeur dans le secteur énergétique saoudien.

La découverte de ces nouveaux champs et réservoirs pourrait considérablement stimuler la production pétrolière et gazière de l’Arabie saoudite, renforçant ainsi sa position de leader mondial de l’énergie.

L’Arabie saoudite est déjà le premier exportateur mondial de pétrole brut et de produits dérivés, avec la Russie.

Le Royaume est également la pièce maîtresse de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés.

Sécurité accrue et production plus élevée

L’augmentation des réserves pourrait également renforcer la sécurité énergétique du Royaume et donner un coup de pouce significatif à son économie.

Aramco devrait investir massivement dans le développement de ces nouveaux champs et réservoirs, ce qui impliquera l’exploration, le forage et la construction de nouvelles infrastructures.

Ce développement devrait créer de nombreuses opportunités d’emploi et stimuler la croissance économique dans les régions où les découvertes ont été faites.

La découverte de ces nouvelles réserves de pétrole et de gaz devrait également attirer des investissements internationaux importants et pourrait conduire à de nouveaux partenariats et collaborations dans le secteur de l’énergie.

Les détails spécifiques restent confidentiels.

L’annonce de l’agence de presse nationale concernant la découverte de nouveaux champs et réservoirs de pétrole et de gaz a suscité un vif enthousiasme au sein du secteur énergétique.

Bien que les détails spécifiques concernant la taille et la capacité de production potentielle de ces réserves restent confidentiels, cette nouvelle a été interprétée comme un indicateur positif pour l’industrie pétrolière et gazière saoudienne.

Bien que l’agence de presse nationale n’ait pas fourni de chiffres précis concernant les réserves estimées ou la production potentielle, les analystes et les experts du secteur suivront probablement les développements ultérieurs.

L’annonce de nouvelles découvertes est généralement suivie d’évaluations détaillées et d’études de faisabilité afin de déterminer la viabilité et le potentiel économique des réserves.

L’agence d’État a ajouté :

Le prince Abdulaziz a souligné l’importance de la valeur ajoutée que représentent ces découvertes, consolidant la position de premier plan du Royaume dans le secteur énergétique mondial et renforçant son riche potentiel en hydrocarbures.

Baisse des prix du pétrole et affaiblissement de la demande

Cependant, l’augmentation de la production pétrolière en Arabie saoudite pourrait également se faire au détriment de la baisse des prix du pétrole.

Les prix du pétrole ont fortement baissé au cours des dernières séances et se situent actuellement autour de leurs plus bas niveaux depuis plus de quatre ans en raison d’une surabondance imminente sur le marché cette année.

De plus, à une époque où l’économie mondiale tente de se détourner des combustibles fossiles pour se tourner vers des sources d’énergie plus propres, les nouvelles concernant la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz doivent être accueillies avec prudence.

De plus, la demande de pétrole brut s’affaiblit depuis l’année dernière après la forte hausse initiale post-pandémie de COVID-19. La demande devrait encore diminuer en raison du ralentissement de l’économie mondiale dans le contexte d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Les experts craignent également qu’une récession mondiale puisse réduire considérablement la consommation de pétrole dans les grandes économies et chez le plus grand importateur mondial de pétrole brut, la Chine.