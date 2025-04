Les actions ont reculé jeudi, annulant la moitié des gains historiques de la séance précédente, les investisseurs réagissant à la suspension de 90 jours de certains droits de douane « réciproques » annoncée par le président américain Donald Trump avec la crainte que l’activité économique soit tout de même ralentie par les taux plus élevés imposés à la Chine.

Au moment de la rédaction de cet article, le Dow Jones Industrial Average a reculé de plus de 1 700 points, tandis que le S&P 500 a chuté de plus de 5 %.

Le Nasdaq Composite a chuté de près de 6 % par rapport à la clôture précédente.

Apple et Tesla ont enregistré les plus fortes baisses jeudi, reculant respectivement de plus de 6 % et 10 %.

NVIDIA et Meta Platforms ont également enregistré des pertes, chutant respectivement de 7,3 % et 6,9 %.

La Maison Blanche a confirmé jeudi à CNBC que le nouveau droit de douane de 125 % sur les marchandises chinoises, combiné au droit de douane existant de 20 % lié à la crise du fentanyl, entraînera un taux de droit de douane total de 145 % sur les produits provenant de Chine.

Après une hausse historique à Wall Street, où le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont enregistré des gains importants lors de la séance précédente, le marché a de nouveau chuté jeudi.

L’annonce par Trump d’une réduction temporaire des droits de douane à 10 % pendant 90 jours pour la plupart des pays a stimulé une reprise du marché.

L’Union européenne a réagi par une suspension similaire de 90 jours sur les marchandises américaines, tandis que le Canada et le Mexique ont été exemptés du droit de douane supplémentaire de 10 %.

« S’il y avait eu des doutes auparavant, la véritable cible des droits de douane du président Trump est maintenant évidente », a déclaré David Morrison, analyste principal des marchés chez Trade Nation.

Morrison a déclaré :

L’espoir est que 90 jours suffisent pour négocier des accords avec des partenaires commerciaux amicaux et que la Chine se joigne également aux discussions. En résumé : le danger immédiat est écarté. Mais les investisseurs se réveillent ce matin pleinement conscients que l’incertitude plane toujours sur les marchés.

Les actions bancaires reculent.

Les actions bancaires ont subi des baisses importantes lors du repli du marché jeudi.

Le SPDR S&P Bank ETF (KBE) et le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ont tous deux chuté de 8 %, dépassant la baisse de 5 % du S&P 500.

Plusieurs actions bancaires ont enregistré des baisses au cours de la séance. Western Alliance Bancorp a connu la chute la plus importante, avec une baisse de plus de 12 %.

Webster Financial et Voya Financial ont également subi des pertes substantielles, chutant respectivement de 11,6 % et 10,1 %.

De plus, les principales institutions financières, dont Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley et Citigroup, ont toutes vu leurs cours boursiers chuter.

Le secteur de l’énergie enregistre de lourdes pertes.

Le secteur énergétique du S&P 500 a été durement touché, chutant de plus de 5 % en raison de la poursuite des ventes massives de pétrole dans un contexte d’incertitude entourant la guerre commerciale de Trump.

Occidental Petroleum et Devon Energy ont chuté de plus de 10 % et 12 % respectivement, tandis que les majors pétrolières Exxon et Chevron ont reculé de plus de 7 %. Le raffineur Phillips 66 a baissé de près de 4 %.

Le pétrole brut américain a chuté de près de 5 %, passant sous la barre des 60 dollars le baril et effaçant la majeure partie des gains du rebond de mercredi, suite à la décision de Trump de reporter les augmentations de tarifs pour la plupart des pays.

Les traders se concentrent désormais sur l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Trump ayant augmenté les droits de douane sur le plus grand importateur mondial de pétrole brut à 145 %.

Les géants de la technologie vacillent.

Suite à l’annonce par le président Trump d’une suspension temporaire de certains droits de douane réciproques, les principales valeurs technologiques, souvent appelées valeurs technologiques à forte capitalisation, ont connu une baisse après avoir enregistré des gains importants lors de la séance de bourse précédente.

Cette annonce a entraîné un changement de sentiment sur le marché, incitant les investisseurs à réévaluer leurs positions.

Tesla, le constructeur de véhicules électriques, a vu son cours boursier chuter de plus de 10 %.

Ce déclin a été encore accentué par plusieurs sociétés de Wall Street qui ont abaissé leurs objectifs de cours pour l’entreprise.

Cet ajustement des objectifs de cours reflète une vision plus prudente des performances futures de Tesla, ce qui pourrait avoir un impact sur la confiance des investisseurs.

De même, NVIDIA a connu une baisse de plus de 7 % de son cours boursier.

Ce déclin peut être attribué au repli général du marché dans le secteur technologique, ainsi qu’à l’impact potentiel de l’annonce des droits de douane sur la chaîne d’approvisionnement et les opérations mondiales de NVIDIA.

Si la suspension temporaire des droits de douane peut apporter un certain soulagement à court terme, les implications à long terme pour le secteur technologique restent incertaines, entraînant une volatilité accrue et une prudence accrue des investisseurs.