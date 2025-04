Les actions Tesla ont fortement chuté en début de séance jeudi, reculant de plus de 6 % pour s’établir autour de 254 $, après une hausse historique lors de la séance précédente.

Ce repli s’est produit alors que les marchés plus larges ont également ouvert en baisse, le S&P 500 reculant de 2,2 % et le Dow Jones Industrial Average de 1,9 %.

La séance de mercredi a marqué la deuxième meilleure journée de l’histoire de Tesla, l’action ayant bondi de 22,7 %.

Ce rallye n’a été surpassé que par une hausse de 24,4 % le 9 mai 2013, lorsque la société a annoncé son premier bénéfice trimestriel.

Le gain massif de mercredi a été stimulé par la décision du président Donald Trump de suspendre l’imposition de droits de douane réciproques complets aux pays non-ripostant.

Ce rebond spectaculaire intervient après une période difficile pour Tesla, qui avait perdu plus de 20 % depuis le 2 avril, date à laquelle le président Trump a annoncé des droits de douane généralisés sur les importations.

Le rebond semblait refléter un changement de sentiment, certains investisseurs considérant la vente massive comme excessive.

Cependant, les inquiétudes concernant l’impact des droits de douane sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises ont continué de peser sur les marchés.

Les constructeurs automobiles, dont Tesla, restent sous pression en raison du risque d’augmentation des coûts et de baisse de la demande.

Pourquoi les analystes abaissent-ils l’objectif de cours de Tesla ?

Copy link to section

Le sentiment de Wall Street à l’égard de Tesla devient de plus en plus prudent alors que les tensions commerciales remodèlent le paysage automobile mondial.

Les analystes d’UBS, de Goldman Sachs et de Mizuho ont tous abaissé leurs objectifs de cours pour le constructeur de véhicules électriques, citant les risques croissants liés aux droits de douane, à l’affaiblissement de la demande et aux éventuelles révisions à la baisse des bénéfices.

UBS a abaissé son objectif de cours à 190 dollars, contre 225 dollars auparavant, ce qui implique une baisse de près de 30 % par rapport à la clôture de mercredi, et a maintenu sa recommandation de vente.

L’analyste Joseph Spak a noté que les attentes de bénéfices de Tesla restent trop élevées et pourraient faire l’objet de nouvelles révisions à la baisse après les résultats du premier trimestre 2025.

Il a également signalé une pression potentielle liée aux droits de douane sur la division énergie de Tesla en raison de son exposition à la Chine.

Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 260 dollars, contre 275 dollars auparavant, soit une baisse modeste de 4 % par rapport aux niveaux actuels, et a réitéré sa position neutre.

L’analyste Mark Delaney a souligné des facteurs compensatoires. Si les inquiétudes concernant la faible demande automobile, les coûts plus élevés liés aux droits de douane et les risques pour la politique américaine en matière de véhicules électriques persistent, il a mis en avant les initiatives à long terme de Tesla liées à l’IA comme un potentiel amortisseur.

Mizuho reste la plus optimiste des trois. Bien qu’elle ait abaissé son objectif de 430 $ à 375 $, la société prévoit toujours un potentiel de hausse d’environ 38 % et a réaffirmé sa recommandation de surperformance.

L’analyste Vijay Rakesh a reconnu les pressions concurrentielles en Europe et en Chine, mais estime que Tesla conservera son avance sur le marché américain des véhicules électriques.

Mercredi matin, Benchmark a ajouté Tesla à sa liste des « meilleures idées », tout en maintenant une recommandation d’achat sur l’action.

Le cabinet a également revu à la baisse son objectif de cours, le faisant passer de 475 $ à 350 $, afin de tenir compte du changement de sentiment du marché suite aux récentes annonces tarifaires.

Le lancement de Tesla en Arabie saoudite

Copy link to section

Tesla, Inc. fait son entrée sur le marché saoudien, marquant ainsi une offensive stratégique dans l’une des régions les plus dépendantes du pétrole au monde.

Cette décision intervient malgré les défis infrastructurels, tels que le manque de bornes de recharge sur le vaste réseau autoroutier du royaume, qui reste dominé par les véhicules à moteur à combustion interne.

L’entreprise lancera officiellement ses activités lors d’un événement à Riyad le 10 avril, suivi de l’ouverture de points de vente temporaires à Riyad, Djeddah et Dammam à partir du 11 avril.

Tesla parie que son succès aux Émirats arabes unis voisins et l’intérêt croissant pour les véhicules électriques dans la région du Golfe pourraient se traduire par une implantation en Arabie saoudite.

L’arrivée de Tesla coïncide avec une possible visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar plus tard ce mois-ci – un voyage qui, bien que non officiellement confirmé, interviendrait dans un contexte d’engagement accru des États-Unis dans la région.