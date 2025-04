La plateforme de vente de jetons non fongibles OpenSea a demandé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’exempter les places de marché NFT de la classification en tant que bourses ou courtiers en valeurs mobilières en vertu de la loi fédérale.

Dans une lettre adressée à Hester Peirce, commissaire de la SEC, la société basée à New York a déclaré que l’agence devrait « clairement indiquer » que les plateformes comme OpenSea ne répondent pas aux critères juridiques pour l’une ou l’autre désignation.

L’entreprise a exhorté la Commission à intervenir et à lever l’« incertitude » créée par les efforts de répression passés, et à laisser plutôt les « problèmes réels guider les solutions réglementaires ».

OpenSea a fait valoir que les places de marché NFT ne sont pas des bourses car elles ne « réunissent pas plusieurs vendeurs » du même actif, ce qui est une exigence clé en vertu des règles actuelles de la SEC.

Selon la société, chaque NFT étant unique, il n’y a généralement qu’un seul propriétaire et un seul vendeur à la fois. Cela les rend non fongibles par nature, et très différents des titres traditionnels.

« Même si, toutefois, la Commission devait conclure que certaines transactions NFT constituent des valeurs mobilières, qualifier OpenSea et les places de marché NFT similaires de bourses ou de courtiers en valeurs mobilières constituerait un excès de réglementation », indique la lettre.

De plus, il a été souligné qu’OpenSea n’exploite pas de « plateforme de négociation » et ne fixe pas les règles d’exécution des transactions. Au contraire, toutes les transactions sont exécutées directement sur la blockchain via des contrats intelligents, les utilisateurs initiant les transferts depuis leurs propres portefeuilles auto-détenus.

OpenSea s’est décrit comme un outil qui « permet aux gens de découvrir les NFT », et non comme une plateforme qui traite ou finalise les transactions.

Les places de marché NFT sont-elles des courtiers au sens de la loi fédérale ?

Un courtier, tel que défini par la commission, est une entité « exerçant l’activité de réalisation de transactions sur valeurs mobilières pour le compte de tiers ». Cela inclut généralement les sociétés qui facilitent les transactions, gèrent les fonds des clients ou participent directement à l’exécution ou à la négociation de transactions sur valeurs mobilières.

OpenSea affirme ne rien faire de tout cela. Dans sa lettre, la société a souligné qu’elle ne fournit pas de conseils en investissement, ne négocie pas d’accords, ne conserve pas d’actifs et n’exécute pas de transactions pour le compte des utilisateurs.

Le simple fait d’afficher des annonces de NFT ou de mettre en avant des collections populaires, a-t-il été précisé, ne constitue pas une « sollicitation ou un conseil en investissement ».

OpenSea a fait valoir que l’attribution de la désignation de courtier à des plateformes comme la sienne est « superflue », notant que « les risques sous-jacents » généralement traités par de telles réglementations, à savoir « les conflits d’intérêts, l’instabilité financière et les fautes professionnelles », n’existent pas dans l’écosystème crypto.

Il a également fait référence à l’ affaire de la SEC contre Coinbase, où le tribunal a statué que la fourniture d’outils de portefeuille et de données de prix ne constituait pas une activité de courtage — une décision qu’OpenSea a déclaré soutenir sa propre position, notant que son rôle est encore plus limité.

La SEC doit intervenir.

Pour remédier à l’incertitude persistante, OpenSea demande à la SEC de publier des directives informelles précisant que les places de marché NFT ne sont pas soumises aux réglementations relatives aux courtiers ou aux bourses.

« Cette clarification offrirait des avantages immédiats aux collectionneurs, acheteurs et vendeurs de NFT, ainsi qu’à l’écosystème NFT plus large », a écrit la société, ajoutant que de telles directives aideraient le secteur à progresser sans craindre de mesures d’application fondées sur des règles mal appliquées.

À plus long terme, nous invitons la Commission à exempter les places de marché de NFT comme OpenSea de la réglementation des courtiers proposée en vertu de l’article 15(a) de la loi sur les bourses.

Pour contribuer à l’élaboration de politiques concrètes, OpenSea a proposé de collaborer directement avec l’agence.

OpenSea contre la SEC

Les tensions entre OpenSea et la SEC s’accumulent depuis l’année dernière, lorsque l’agence a adressé à l’entreprise une notification Wells, un avertissement formel indiquant qu’elle envisageait des mesures coercitives.

L’avis suggérait qu’OpenSea aurait pu enfreindre les lois fédérales sur les valeurs mobilières en opérant comme une bourse ou un courtier non enregistré via sa place de marché NFT.

Cette décision a suscité des réactions négatives dans tout le secteur des cryptomonnaies, les critiques arguant que la SEC outrepassait ses prérogatives et s’appuyait sur une stratégie de « réglementation par l’application de la loi » plutôt que de fournir des règles claires.

Beaucoup ont considéré la tentative de classer les NFT comme des valeurs mobilières et les places de marché comme OpenSea comme soumises au droit des valeurs mobilières comme une incompréhension fondamentale du fonctionnement des jetons non fongibles.

En février 2025, la SEC a officiellement clos l’enquête sans porter aucune accusation. Cette décision a été prise sous l’administration Trump, qui a adopté une approche plus laxiste à l’égard des cryptomonnaies et a demandé aux agences de privilégier la clarté à la répression.