Standard Chartered et OKX lancent un projet pilote de garantie tokenisée adossée à des cryptomonnaies à Dubaï.

Le géant bancaire Standard Chartered teste une nouvelle plateforme avec la exchange crypto OKX qui permet aux institutions d’utiliser des fonds tokenisés et des cryptomonnaies comme garantie de trading.

En tant qu’acteur expérimenté du secteur de la tokenisation, Standard Chartered prévoit d’offrir la conservation de ces actifs via son infrastructure réglementée, en utilisant un système de miroir de collatéral qui maintient les actifs hors bourse tout en permettant un déploiement en temps réel pour les transactions, a indiqué la banque dans une annonce du 10 avril.

Le programme pilote est mené au sein du Dubai International Financial Centre sous la supervision de l’ autorité de régulation des actifs virtuels du pays, en conformité avec les réglementations locales.

Qu’est-ce que le miroir de garantie ?

Au cœur de son fonctionnement, la plateforme servira de système de miroir de collatéral permettant aux institutions d’utiliser des cryptomonnaies et des fonds monétaires tokenisés pour les transactions, sans avoir besoin de stocker leurs actifs sur une plateforme d’échange.

Au lieu de cela, les actifs restent en toute sécurité sous la garde de Standard Chartered, une banque d’importance systémique mondiale (G-SIB), ce qui représente un renforcement majeur de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Le processus fonctionne en « reflétant » les garanties hors bourse, ce qui signifie que les institutions peuvent continuer à déployer efficacement des capitaux sur les marchés des cryptomonnaies tout en évitant les risques de contrepartie généralement associés aux avoirs en bourse.

OKX, par l’intermédiaire de son entité réglementée à Dubaï, facilite les transactions tandis que Standard Chartered assure la conservation des actifs dans le cadre du DIFC.

La tokenisation joue un rôle clé dans le déploiement de ce modèle. En transformant les fonds monétaires traditionnels en actifs basés sur la blockchain, le programme permet des règlements plus rapides, une plus grande transparence et des mouvements d’actifs en temps réel.

Selon Hong Fang, présidente d’OKX, la plateforme permettra aux clients institutionnels de « déployer des capitaux de trading à grande échelle dans un environnement de confiance ».

Le projet pilote bénéficiera de la participation de certains des plus grands noms de la finance traditionnelle.

Selon l’annonce, le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton sera le premier d’une série de fonds monétaires proposés dans le cadre du programme OKX-SCB.

Parallèlement, Brevan Howard Digital, la division crypto de la société d’investissement mondiale Brevan Howard, sera parmi les premières institutions à participer au projet pilote.

Un acteur expérimenté sur un marché en plein essor.

Dans un rapport publié le même jour, la société de paiements blockchain Ripple a prédit que le marché de la tokenisation pourrait atteindre 18,9 billions de dollars au cours des huit prochaines années, stimulé par l’adoption par les entreprises, la clarté réglementaire et une augmentation de la demande chez les nouvelles générations.



L’année dernière, Standard Chartered a projeté que le marché de la tokenisation pourrait atteindre 30,1 billions de dollars d’ici 2034, soulignant ainsi sa forte conviction quant au potentiel à long terme du secteur.

Alors que de nombreuses institutions financières commencent tout juste à explorer ce domaine, Standard Chartered prépare le terrain depuis des années.

La banque a déjà soutenu des initiatives blockchain comme Partior et Zodia Markets et a testé des dépôts tokenisés et des solutions de conservation numérique sur plusieurs marchés.

Fin 2023, SC Ventures, la branche d’investissement fintech du groupe bancaire, a annoncé Libeara.

Lancée à Singapour en partenariat avec FundBridge Capital, la plateforme permet la création d’un fonds d’obligations d’État singapouriennes tokenisées pour les investisseurs accrédités.

En février dernier, China Asset Management Hong Kong, une société de gestion de fonds de premier plan dans la région, a collaboré avec Standard Chartered pour émettre l’un des premiers fonds monétaires tokenisés en Asie sur Libeara, ciblant les investisseurs particuliers.

L’année dernière, le Libéria a lancé le Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund, un fonds du Trésor américain tokenisé.

Au-delà de la tokenisation, Standard Chartered a également établi une présence significative dans le secteur de la conservation d’actifs numériques, avec des opérations couvrant plusieurs juridictions.