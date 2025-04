L’action Tesla a grimpé de 2,3 % pour atteindre 258,03 $ en début de séance lundi après que le président Donald Trump a annoncé que les smartphones et certains appareils électroniques seraient exclus de la plus sévère série de droits de douane à l’importation.

Le marché dans son ensemble a réagi positivement, l’indice Dow Jones Industrial Average progressant de 510 points, soit 0,9 %, et les indices S&P 500 et Nasdaq Composite gagnant respectivement 1,2 % et 1,5 %.

Ce rebond apporte un certain soulagement aux actionnaires de Tesla, qui ont connu une année difficile.

Avant la reprise d’aujourd’hui, l’action accusait encore une baisse de 38 % depuis le début de l’année et de 41 % depuis l’investiture présidentielle du 20 janvier.

Les ventes de Tesla aux États-Unis fléchissent.

Les ventes de Tesla aux États-Unis ont chuté de près de 9 % au premier trimestre 2025, sous-performant le marché national des véhicules électriques qui a progressé de 11 %, selon de nouvelles données de Cox Automotive.

Ce ralentissement reflète un paysage concurrentiel en pleine évolution, les constructeurs automobiles traditionnels augmentant la production de modèles de véhicules électriques plus abordables et offrant une plus grande autonomie.

Si les ventes globales de véhicules électriques aux États-Unis ont grimpé à environ 300 000 unités au cours des trois premiers mois de l’année, représentant environ 8 % des ventes de voitures neuves, la part de marché de Tesla a reculé à 44 %, contre 51 % un an plus tôt.

Les acheteurs se sont de plus en plus tournés vers des options moins chères comme le Chevrolet Equinox EV de General Motors, qui offre une autonomie de plus de 300 miles à un prix de départ d’environ 35 000 $.

Cox Automotive a noté que malgré le scepticisme persistant concernant l’adoption des véhicules électriques, cette catégorie continue de se développer « à un rythme sain » sur le marché américain.

Tesla, cependant, fait face à une pression croissante, non seulement au niveau national, mais aussi mondial. L’entreprise a annoncé une baisse de 13 % de ses livraisons mondiales pour le trimestre, tombant à 337 000 véhicules.

Vendredi, RBC Marchés des capitaux a abaissé son objectif de cours pour l’action Tesla à 314 $, contre 320 $ auparavant, tout en réitérant sa recommandation de surperformance.

L’analyste Tom Narayan a évoqué les prévisions de volumes de livraison de véhicules plus faibles, ce qui pèse sur la valorisation à la fois de l’activité automobile principale de Tesla et de son segment de conduite autonome complète (FSD).

Analyste optimiste concernant l’action TSLA

Lundi, l’analyste de Cantor Fitzgerald, Andres Sheppard, a réaffirmé sa recommandation « Surpondérer » sur l’action Tesla, abordant les implications des nouveaux tarifs américains annoncés sur les importations de véhicules et de pièces automobiles.

Dans une note de recherche, Sheppard a souligné que la stratégie d’approvisionnement national et d’intégration verticale poussée de Tesla lui permet de mieux résister aux mesures tarifaires que la plupart de ses concurrents.

Selon Sheppard, 61 % des composants des véhicules Tesla vendus aux États-Unis proviennent de sources nationales, ce qui réduit considérablement l’exposition de l’entreprise aux droits d’importation.

« Nous le considérons comme mieux positionné et moins impacté que les autres équipementiers », a-t-il noté, suggérant que la structure de la chaîne d’approvisionnement de Tesla offre un avantage stratégique face à l’escalade des restrictions commerciales.

Malgré des perspectives opérationnelles positives pour Tesla, Cantor Fitzgerald a signalé des vents contraires potentiels liés au moral des consommateurs.

Dans sa note, la société a reconnu que les positions politiques de plus en plus polarisantes d’Elon Musk pourraient peser sur la demande, notamment dans les régions géopolitiquement sensibles comme la Chine et l’Europe.