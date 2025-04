Nvidia dévoile ses plans pour des superordinateurs IA fabriqués aux États-Unis dans le cadre d’un projet de construction de 500 milliards de dollars.

Nvidia déploie des efforts considérables pour étendre son empreinte manufacturière aux États-Unis.

L’entreprise a annoncé lundi son intention de construire jusqu’à 500 milliards de dollars d’ infrastructures d’IA dans le pays au cours des quatre prochaines années, grâce à un réseau de partenariats de fabrication.

Cette initiative, conçue pour répondre à la demande mondiale croissante de puces IA et atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, verra la production de la dernière puce IA Blackwell de Nvidia commencer dans la nouvelle usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. à Phoenix.

De plus, Nvidia établit des installations de fabrication de superordinateurs au Texas en collaboration avec Foxconn et Wistron Corp.

Pour les opérations en aval telles que l’emballage et les tests, la société collabore avec Amkor Technology Inc. et Siliconware Precision Industries Co. en Arizona.

Nvidia a déclaré que la production de masse devrait augmenter dans les 12 à 15 mois, marquant la première fois que des superordinateurs d’IA seront fabriqués aux États-Unis — une étape importante que le président Donald Trump a soulignée lundi dans un message sur Truth Social comme preuve des gains de la politique industrielle de son administration.

« L’ajout de capacités de fabrication américaines nous aide à mieux répondre à la demande incroyable et croissante de puces IA et de superordinateurs, renforce notre chaîne d’approvisionnement et accroît notre résilience », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, dans un communiqué.

Lundi, en début de séance à New York, l’action Nvidia a grimpé jusqu’à 3 %, atteignant 114,29 $.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action est en baisse de plus de 1,5 %.

L’action reste en baisse de 20 % depuis le début de l’année, les valeurs technologiques continuant de subir une forte pression de vente dans un contexte de volatilité des marchés et de vents contraires liés aux politiques.

La menace des droits de douane de Trump persiste.

Cette annonce intervient à un moment crucial pour les secteurs des technologies et des semi-conducteurs, qui se retrouvent pris en étau par la stratégie tarifaire évolutive du président Trump.

Bien que l’administration ait accordé une exemption temporaire aux smartphones, ordinateurs et autres appareils électroniques populaires lors de sa dernière série de tarifs douaniers,

Trump a depuis minimisé la portée de cette mesure, la qualifiant de procédurale, et a réitéré son intention d’imposer des droits de douane sur ces catégories de produits.

Depuis l’élection de Trump, de grandes entreprises de tous les secteurs — d’Apple à Eli Lilly — ont annoncé des plans de fabrication aux États-Unis d’un montant de plusieurs milliards de dollars.

Bon nombre de ces investissements sont antérieurs à sa présidence ou suivent des tendances établies en matière de dépenses en capital, mais le message politique qui les entoure s’est intensifié dans le contexte actuel de réorientation de la politique commerciale.

La stratégie de production de Nvidia semble viser à se positionner de manière défensive dans cet environnement, en renforçant ses chaînes d’approvisionnement tout en s’alignant sur le discours de Washington en faveur du rapatriement des activités – une démarche susceptible de trouver un écho tant commercial que politique.

La semaine dernière, les analystes de Citi ont abaissé leur objectif de cours pour Nvidia de 163 $ à 150 $, signalant des attentes de ralentissement des ventes de GPU.

La société d’investissement a cependant maintenu sa recommandation d’achat sur l’action.

Même avec l’objectif abaissé, l’estimation révisée suggère toujours un potentiel de hausse de 39 % par rapport aux niveaux actuels.