Le gouvernement britannique a annoncé mardi avoir obtenu une livraison de combustible, permettant aux derniers hauts fourneaux sidérurgiques du pays de rester opérationnels pendant au moins quelques semaines supplémentaires, selon un reportage de Reuters.

Cette mesure est la dernière d’une série de tentatives désespérées du gouvernement pour préserver la production nationale d’acier vierge.

Le gouvernement britannique s’est employé activement à acquérir des quantités suffisantes de coke et de minerai de fer.

Ceci est crucial pour maintenir le fonctionnement des hauts fourneaux déficitaires du nord-est de l’Angleterre.

Lois d’urgence

Copy link to section

L’urgence de la situation a conduit le gouvernement à adopter des lois d’urgence samedi, lui accordant le contrôle opérationnel du site.

Cette mesure a effectivement transféré le contrôle des propriétaires chinois, le groupe Jingye, et souligne l’engagement du gouvernement à garantir les ressources nécessaires à la poursuite de l’exploitation de cet actif industriel essentiel.

Le fonctionnement des fours a représenté un défi financier important.

Le besoin constant de carburant, conjugué à la difficulté de les redémarrer une fois arrêtés, signifiait qu’ils constituaient une ponction continue et importante sur les ressources.

La situation était encore aggravée par le fait qu’ils fonctionnaient à perte, perdant 700 000 livres (équivalent à 922 950 dollars) chaque jour où ils restaient actifs.

Cette situation a mis en lumière l’urgence de remédier aux inefficacités opérationnelles et aux pertes financières liées aux fours.

Dépendance aux vieux fourneaux

Copy link to section

L’absence de hauts fourneaux opérationnels en Grande-Bretagne aurait un effet en cascade sur de multiples industries critiques.

Le pays se retrouverait fortement dépendant des importations pour soutenir ses secteurs ferroviaire, de la construction et automobile.

Cette dépendance à l’égard de sources extérieures pour les matières premières essentielles serait particulièrement précaire compte tenu du climat mondial actuel, caractérisé par des guerres commerciales et une instabilité géopolitique.

De plus, ces facteurs pourraient entraîner des perturbations des chaînes d’approvisionnement, des fluctuations de prix et des pénuries potentielles, autant d’éléments qui pourraient avoir de graves répercussions sur l’économie britannique et son tissu industriel.

Importance de l’acier domestique

Copy link to section

Le ministre des Entreprises, Jonathan Reynolds, a souligné l’importance cruciale de l’acier national pour la réussite des plans ambitieux du gouvernement visant à moderniser les infrastructures vieillissantes de la Grande-Bretagne.

Il a souligné que les industries britanniques clés, qui sont au cœur de ces efforts de revitalisation, dépendent fortement d’un approvisionnement constant et fiable en acier produit localement.

Cette déclaration souligne l’engagement du gouvernement à soutenir l’industrie sidérurgique nationale et à reconnaître son rôle vital dans la réalisation d’objectifs économiques et infrastructurels nationaux plus larges.

Après avoir reçu la confirmation que le gouvernement a réglé le paiement de la cargaison de carburant, Reynolds se rendra au port d’Immingham, sur la côte est.

La cargaison, en provenance des États-Unis, avait été stockée aux docks d’Immingham jusqu’à ce que le différend de paiement soit résolu.

La visite de Reynolds au port coïncidera avec le chargement du combustible pour son transit ultérieur, marquant la dernière étape de cette transaction.

Heureusement, un autre navire transportant des matières premières essentielles, à savoir du coke et du minerai de fer, a été libéré d’Australie et est maintenant en route pour la Grande-Bretagne.

Cette évolution fait suite à la résolution réussie d’un litige juridique qui avait auparavant bloqué l’expédition.

La résolution impliquait un paiement du gouvernement, ouvrant la voie à l’arrivée des ressources indispensables sur les côtes britanniques.