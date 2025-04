BP est « certainement une cible de rachat », selon un expert du marché.

L’accent accru mis par BP PLC (NYSE : BP) sur les énergies renouvelables au détriment de ses activités principales dans le pétrole et le gaz a entraîné une forte baisse de son cours boursier au cours des 12 derniers mois.

Bien que le géant de l’énergie se soit déjà engagé à réduire ses dépenses dans les énergies renouvelables et à recentrer ses efforts sur le segment pétrolier et gazier afin de regagner la confiance des investisseurs, les dégâts causés à son cours de bourse font déjà de BP un candidat de choix pour une éventuelle OPA.

« BP est certainement une cible potentielle de rachat – aucun doute là-dessus », a déclaré Maurizio Carulli, analyste chez Quilter Cheviot, à CNBC lors d’une récente interview.

Les actions BP sont actuellement en baisse de plus de 30 % par rapport à leur plus haut sur 52 semaines.

Shell pourrait-il approcher BP avec une proposition de rachat ?

La faiblesse persistante de l’action BP a alimenté les spéculations selon lesquelles son concurrent Shell pourrait envisager un rachat pour étendre son influence sur les marchés énergétiques mondiaux.

Selon Allen Good, directeur de la recherche sur les actions chez Morningstar, une éventuelle transaction entre Shell et BP serait probablement une fusion plutôt qu’une acquisition pure et simple.

Cependant, un accord potentiel entre les deux entreprises soulèverait probablement des préoccupations en matière de concurrence, a soutenu Carulli de Quilter Cheviot lors de son interview sur CNBC.

Ses remarques interviennent quelques semaines seulement après l’annonce par le fonds activiste Elliott Management d’une participation de 5,0 % dans BP.

Chevron pourrait être un prétendant potentiel pour BP.

Un autre prétendant potentiel pour BP pourrait être Chevron Corp, dont le siège social est à Houston, d’autant plus que le sort de son accord de 53 milliards de dollars avec Hess est en suspens en raison d’incertitudes juridiques.

Si l’entreprise américaine ne parvient pas à conclure sa transaction avec Hess, BP, basée à Londres, pourrait lui proposer une alternative suffisamment intéressante pour tenir son engagement d’expansion mondiale.

Une telle transaction serait probablement judicieuse étant donné que BP « est la plus exposée aux États-Unis de toutes les grandes compagnies pétrolières, encore plus qu’Exxon et Chevron », a noté Michele Della Vigna de Goldman Sachs lors d’une récente interview sur CNBC.

BP génère actuellement environ 40 % de ses liquidités aux États-Unis.

Vaut-il la peine d’investir dans les actions BP en 2025 ?

BP a autrefois été la compagnie pétrolière et gazière la plus célèbre du Royaume-Uni.

En février, elle a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de 1,169 milliard de dollars pour son quatrième trimestre, un chiffre inférieur aux prévisions des experts (1,2 milliard de dollars) et représentant une baisse de 61 % sur un an.

À l’époque, BP a attribué ses résultats décevants à « des marges de raffinage réalisées plus faibles, un impact plus important des activités de maintenance, des volumes de clientèle et des marges sur les carburants saisonnièrement plus bas ».

Malgré la faiblesse persistante, l’ action du secteur énergétique n’a cependant pas perdu la faveur des analystes de Wall Street.

La notation consensuelle sur les actions BP reste à « surpondérer », avec un objectif moyen d’environ 36 $, ce qui indique un potentiel de hausse de plus de 30 % à partir d’ici.

De plus, l’action BP offre actuellement un rendement de dividende lucratif de 6,90 %, ce qui la rend quelque peu plus attrayante à posséder aux niveaux actuels.