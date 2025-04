Comment Hermès reste résilient face à l’incertitude économique grâce à ses sacs Birkin, les plus convoités.

Alors que les entreprises de luxe naviguent dans les eaux agitées d’un ralentissement économique mondial, la maison française Hermès a une fois de plus trouvé la stabilité dans ses créations les plus emblématiques : les sacs Birkin et Kelly.

L’entreprise a annoncé une hausse de 7 % de ses ventes pour le premier trimestre 2025, manquant de peu les attentes des analystes, mais confirmant son statut d’acteur parmi les plus résilients du secteur.

Alors que ses concurrents luttent contre la baisse de la demande et les pressions sur les prix, la stratégie intemporelle d’Hermès et son attrait inébranlable auprès d’une clientèle ultra-riche lui ont permis de maintenir le cap, même face à l’incertitude liée aux droits de douane et au ralentissement de l’économie chinoise lié à l’immobilier.

Les sacs Birkin et Kelly attirent la clientèle en magasin et stimulent les ventes dans toutes les catégories.

Le sac Birkin — du nom de l’actrice britannique Jane Birkin — et le Kelly — immortalisé par Grace Kelly — sont depuis longtemps considérés comme les joyaux de la couronne du portefeuille Hermès.

Leur réputation de symboles de statut n’a fait que s’accentuer ces dernières années, les collectionneurs étant prêts à dépenser des dizaines de milliers de dollars et à attendre des mois, voire des années, pour les acquérir.

En période de ralentissement économique, ils font plus que simplement bien se vendre.

Ils fonctionnent comme des produits d’appel, attirant les clients en magasin et encourageant les achats dans d’autres catégories, notamment les écharpes, les bijoux et le prêt-à-porter.

Connu dans les cercles du luxe sous le nom de « pré-achat », les clients se constituent souvent un historique d’achats auprès de la marque en acquérant des articles moins onéreux, tels que des cravates en soie à 270 $ ou des bracelets à 40 000 $, dans l’espoir de se voir proposer un Birkin par la suite.

Cette stratégie reste très efficace.

Même si la demande en Chine continentale a montré des signes de faiblesse au premier trimestre, Hermès a enregistré une croissance dans toutes les régions, y compris les Amériques, où les faibles niveaux de stocks début 2025 ont été compensés par de fortes ventes en mars.

La direction a noté que les tendances sont restées positives jusqu’au début avril.

Le ralentissement de la croissance chinoise et les menaces de droits de douane ne parviennent pas à ébranler la confiance des investisseurs.

La performance d’Hermès en Chine — une région confrontée à une prudence persistante des consommateurs — a été particulièrement modérée.

Pourtant, il s’est démarqué par rapport à ses concurrents, dont beaucoup ont connu un ralentissement important en Asie.

Aux États-Unis, où les droits de douane sur les produits européens devraient augmenter de 10 % à partir du 1er mai sous l’administration Trump, Hermès reste confiant.

La direction estime pouvoir répercuter ces coûts sur les consommateurs américains – une affirmation que peu d’autres maisons de luxe peuvent faire avec autant d’assurance.

Cette confiance découle du pouvoir de fixation des prix inégalé de la marque.

Dans une note la semaine dernière, les analystes de Jefferies ont réitéré qu’Hermès était bien positionné pour surperformer ses pairs, décrivant l’entreprise comme un « refuge sûr » au milieu des turbulences actuelles du secteur du luxe.

Les analystes ont maintenu une « préférence relative » pour Hermès en raison de sa clientèle d’élite et de ses schémas de demande constants.

Conçu pour durer : faible production, marges élevées

Un élément clé de la résilience d’Hermès réside dans son modèle de production ultra-contrôlé.

La marque ne produit pas plus de 70 000 sacs Birkin par an, chacun étant fabriqué à la main par un seul artisan pendant 18 à 24 heures.

Les sacs Kelly suivent une approche tout aussi méticuleuse, nécessitant souvent 14 à 20 heures de travail par un seul artisan du cuir.

Cette méthode artisanale, combinée à une disponibilité limitée et à l’absence de rabais — même en période de récession — a permis à Hermès de maintenir certaines des marges les plus élevées du secteur du luxe.

Alors que des concurrents comme Kering ont parfois eu recours à des soldes pour écouler leurs stocks, Hermès n’a jamais bradé ses sacs à main, renforçant ainsi leur statut d’articles de mode de qualité investissement.

Le contrôle rigoureux de l’offre par la marque permet non seulement de maintenir l’exclusivité, mais aussi de stimuler la valeur de revente.

Les collectionneurs traitent ces sacs comme des œuvres d’art ou des montres rares, beaucoup prenant de la valeur avec le temps.

Même d’occasion, un Birkin peut se vendre avec une prime de 30 à 50 % par rapport à son prix de vente initial, surtout s’il s’agit de couleurs ou de matériaux difficiles à trouver.

Une clientèle aisée protège la marque des chocs macroéconomiques.

Contrairement aux acteurs du luxe de masse, Hermès s’adresse à l’élite mondiale.

Selon Bain & Co., les 2 % des acheteurs de luxe les plus importants représentent plus de 40 % des dépenses du secteur, et Hermès est disproportionnellement exposé à ce segment.

Ces consommateurs sont relativement protégés contre la hausse des taux d’intérêt ou les préoccupations liées au coût de la vie, ce qui signifie que leurs habitudes de dépenses discrétionnaires restent plus stables lorsque l’économie se détériore.

Cette dynamique était évidente dans les résultats annuels 2024 d’Hermès, qui ont affiché une hausse des ventes de 17 % à taux de change constants, dépassant largement la performance du secteur.

Même aux États-Unis, où la demande a faibli après février en raison des spéculations sur les droits de douane, Hermès a constaté des signes de reprise en mars.

Le géant discret du luxe continue de surperformer.

Alors que des conglomérats comme LVMH poursuivent des acquisitions de premier plan et se développent dans de nouvelles catégories, Hermès reste concentré sur son cœur de métier étroit mais très rentable.

Elle évite les campagnes marketing mettant en scène des célébrités et les tendances de la mode saisonnières, préférant miser sur l’artisanat, la rareté et le patrimoine pour attirer les clients.

Cette constance inébranlable n’est pas passée inaperçue des investisseurs.

Hermès se négocie désormais à près de 45 fois les bénéfices futurs – plus du double de la moyenne de ses concurrents du luxe – et a récemment dépassé une capitalisation boursière de 220 milliards d’euros, ce qui en fait la deuxième entreprise la plus valorisée d’Europe après LVMH.

Bien qu’il ait manqué de peu son objectif au premier trimestre, Hermès reste l’étoile polaire du secteur – le luxe à son état le plus pur et le plus durable.