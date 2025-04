Jim Cramer qualifie Nvidia d’« action mème »

Le célèbre investisseur Jim Cramer affirme que Nvidia Corp (NASDAQ : NVDA) est devenue une « action mème » après son avertissement la semaine dernière concernant un impact massif sur ses bénéfices.

Selon l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, les investisseurs devraient réduire leur exposition à NVDA car les restrictions américaines à l’exportation pourraient entraîner de nouvelles difficultés pour le géant des puces IA à l’avenir.

Cramer est depuis longtemps un partisan de l’action Nvidia. Cependant, « on ne peut plus la posséder comme avant » en raison des droits de douane et des restrictions supplémentaires à l’exportation de semi-conducteurs en 2025, a-t-il ajouté.

Les vents contraires susmentionnés ont déjà fait chuter les actions NVDA de plus de 30 % cette année.

Quelles sont les conséquences des nouvelles restrictions à l’exportation de H20 pour NVDA ?

Début avril, l’administration Trump a imposé une nouvelle obligation de licence à Nvidia pour pouvoir exporter ses célèbres puces H20 vers plusieurs destinations, dont la Chine.

Avec ces nouvelles restrictions, les États-Unis veulent limiter davantage l’accès de Pékin aux puces avancées qui, selon eux, pourraient être utilisées pour construire des systèmes militaires très sophistiqués.

Pour NVDA, ce récent développement pourrait signifier un ralentissement significatif de la croissance, étant donné que H20 a généré jusqu’à 15 milliards de dollars de revenus pour le fabricant de puces en 2024.

En fait, la société cotée au Nasdaq a déjà averti que les nouvelles restrictions à l’exportation pourraient entraîner une charge trimestrielle pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars.

Malgré les défis émergents et la débâcle des valeurs technologiques américaines cette année, due aux droits de douane, l’action Nvidia affiche toujours une hausse de plus de 25 % par rapport à son plus bas sur 52 semaines au moment de la rédaction de cet article.

Les États-Unis veulent maintenir leur suprématie en matière d’IA.

Il est à noter que DeepSeek, en Chine, a également utilisé les puces H20 de Nvidia pour développer son modèle R1, qui rivalise avec les modèles d’IA les plus puissants, mais à une fraction du coût opérationnel.

Ainsi, les nouvelles restrictions à l’exportation du gouvernement américain visent plus largement à maintenir la suprématie américaine dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Avant même son entrée en fonction le 20 janvier, le président Trump avait confirmé son intention de faire des États-Unis la capitale mondiale des technologies émergentes, notamment les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le célèbre investisseur Jim Cramer a recommandé d’adopter une position prudente concernant les actions Nvidia à court terme.

Wall Street n’est pas d’accord avec Cramer sur l’action Nvidia.

Si la situation est manifestement devenue plus difficile, tous les acteurs de Wall Street ne partagent pas l’avis de l’animateur de Mad Money concernant les actions NVDA.

La note consensuelle sur l’action Nvidia reste à « acheter » en avril.

Les analystes ont actuellement un objectif de cours moyen d’environ 165 $ pour l’ action IA, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 65 % par rapport aux niveaux actuels.

Ils restent optimistes quant à la multinationale malgré les défis à court terme, car elle reste le seul acteur majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle – un marché que Statista prévoit de voir croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 27 % jusqu’à la fin de cette décennie.

De plus, l’action NVDA verse un rendement de dividende de 0,039 %.