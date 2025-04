L’action Tesla chute de plus de 6 % avant les résultats de mardi, suite à une révision à la baisse de l’objectif de cours par un analyste.

Les actions Tesla ont chuté d’environ 6 % en début de séance lundi, pour atteindre environ 225 dollars, les marchés américains plus larges étant également sous pression.

Le Dow Jones a chuté de 454 points, soit 1,2 %, tandis que le S&P 500 a reculé de 1,4 % et le Nasdaq de 1,8 %.

Les investisseurs continuent de surveiller les droits de douane, les manifestations et les résultats financiers à venir, avec des inquiétudes supplémentaires quant à l’impact de la position commerciale du président Donald Trump sur les activités de Tesla en Chine.

L’action a été volatile, passant d’environ 250 dollars avant l’élection à 480 dollars dans les semaines qui ont suivi, alimentée par l’optimisme concernant un éventuel second mandat de Trump et les liens du PDG Elon Musk avec l’administration.

Ce rebond s’est inversé après des chiffres de livraison décevants au premier trimestre et un examen plus approfondi de l’implication politique de Musk, les actions tombant à un peu plus de 280 dollars le 2 avril.

L’action Tesla a chuté de plus de 40 % depuis le début de l’année.

Tesla devrait publier ses résultats financiers du premier trimestre 2025 plus tard cette semaine.

Les analystes s’accordent sur une estimation de chiffre d’affaires d’environ 21,83 milliards de dollars, avec un bénéfice par action projeté de 0,44 dollar.

Pourquoi l’action TSLA plonge aujourd’hui

La vente massive de lundi a fait suite à un article de Reuters publié vendredi, selon lequel Tesla a reporté à 2026 la sortie de son véhicule à bas prix.

L’entreprise avait précédemment indiqué que la production commencerait au premier semestre de cette année, le prix de la voiture devant avoisiner les 30 000 dollars.

Le rapport indique que Tesla vise désormais une production de 250 000 unités de son modèle moins cher en 2026.

Tesla devant publier ses résultats mardi, les mises à jour concernant ce véhicule devraient être un point central.

Ce modèle abordable était très attendu par les investisseurs et les fans, car il est considéré comme essentiel pour attirer de nouveaux acheteurs et compenser la baisse des ventes et la diminution des parts de marché.

Un autre facteur ayant affecté le cours de l’action Tesla a été la décision de Barclays de revoir à la baisse son objectif de cours avant la publication des résultats de l’entreprise.

Le cabinet de recherche en investissement a abaissé son objectif de cours à 275 dollars, contre 325 dollars auparavant, invoquant des livraisons de véhicules plus faibles et une baisse des marges bénéficiaires.

Un analyste réduit l’objectif de cours de l’action Tesla.

Barclays a abaissé son objectif de cours pour Tesla à 275 dollars, contre 325 dollars auparavant, avant la publication des résultats du premier trimestre de la société, tout en maintenant une notation « Pondération égale » sur l’action.

L’objectif révisé suggère un potentiel de hausse de 13,9 % par rapport à la clôture de jeudi.

L’analyste Dan Levy a qualifié la situation entourant les résultats de Tesla de « confuse », soulignant les inquiétudes concernant l’affaiblissement des fondamentaux, notamment les prévisions selon lesquelles les marges automobiles du premier trimestre, hors crédits, atteindraient un nouveau plus bas.

Il a également signalé un début d’année 2025 difficile pour les volumes de véhicules, semant le doute sur les perspectives de croissance de l’entreprise cette année.

Cependant, Levy a noté qu’un récit fort pourrait compenser des fondamentaux faibles, notamment si le PDG Elon Musk signale son intention de se retirer de son engagement politique et de se recentrer sur Tesla, compte tenu de l’importance de l’IA, de la conduite autonome et de la robotique pour les perspectives à long terme de l’entreprise.

La semaine dernière, les analystes d’UBS, de Goldman Sachs et de Mizuho ont abaissé leurs objectifs de cours pour l’entreprise, invoquant les risques croissants liés aux droits de douane, l’affaiblissement de la demande et la probabilité de révisions des bénéfices.