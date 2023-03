È un dato di fatto Bitcoin è volatile.

Oggi forse lo è ancora di più. La BCE dovrebbe annunciare la sua ultima decisione sui tassi di interesse alle 9:15, ora di New York, in quella che si configura come una delle decisioni più cruciali dell’anno (questa è la seconda volta che uso quel gioco di parole oggi e ne sono davvero contento ).

50 bps è attualmente l’aspettativa con una probabilità del 60%, anche se tutt’altro che garantita con alcuni analisti che prevedono 25 bps, su cui il mercato ha messo una probabilità del 40% guardando le quote implicite dei future.

Bitcoin salirà? Sarà il mercato azionario?

Come è avvenuto nell’ultimo anno, le riunioni sui tassi di interesse e le rivelazioni sull’inflazione sono state i due principali fattori trainanti del mercato.

Questo vale sia per Bitcoin che per il mercato azionario, in particolare per il Nasdaq Composite (IXIC) più volatile e tecnologicamente avanzato. I due si sono mossi quasi di pari passo, come dimostra bene il grafico sottostante.

Gli investitori sperano che la BCE aumenti di soli 25 punti base, o almeno ammorbidisca il linguaggio sulle loro previsioni di aumenti dei tassi in futuro.

Con le possibilità materiali di un aumento sia di 25 bps che di 50 bps, ci sarà probabilmente una notevole volatilità, per Bitcoin e Nasdaq in particolare. Il primo ha recentemente registrato un calo assoluto, mentre il Nasdaq non ha tenuto il passo quest’anno, ma è ancora in rialzo del 10% dall’inizio dell’anno.

Cosa significa turbolenza bancaria?

Questa volta è diverso a causa delle turbolenze bancarie che hanno travolto il mercato nell’ultima settimana o giù di lì.

Ciò che è iniziato negli Stati Uniti con il crollo della Silicon Valley Bank si è diffuso questa settimana in Europa. Il Credit Suisse (SWX:CSGN) è stato martellato ieri, con la Banca nazionale svizzera che ha annunciato che avrebbe prestato fino a 54 miliardi di dollari alla banca in difficoltà per sostenere la sua liquidità.

Questo annuncio ha visto il suo prezzo delle azioni rimbalzare di oltre il 22% questa mattina, dopo un brutto calo del 24% mercoledì.

E qui sta la difficile situazione odierna per la BCE. Mentre l’inflazione è ancora alta nel continente – e ben oltre l’obiettivo del 2% – ci sarà sempre la pressione per un aumento. Ma i discorsi politici più severi questo pomeriggio potrebbero innescare una nuova ondata di vendite, e con la preoccupazione di questa settimana per la stabilità dell’ecosistema in generale, fornisce una pausa di riflessione.

È per questo che, per la prima volta da molto tempo, l’incontro sui tassi di oggi è davvero intrigante. In precedenza, gli annunci erano essenzialmente bloccati. Questo è stato anche il caso questa volta, almeno fino alla scorsa settimana, quando le probabilità sul mercato hanno registrato un aumento di 50 punti base contrassegnato al 100% quando si osservano i prezzi dei futures.

Ma con le turbolenze bancarie e un’economia scricchiolante che lotta contro la sempre formidabile minaccia dell’inflazione, è una linea dura da seguire. Scopriremo l’ultimo approccio della BCE oggi alle 9:15 ora di New York.