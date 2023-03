Dan è un analista di dati presso Invezz, combina competenze quantitative e un background macro per redare analisi su… leggi di piú

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Che settimana nei mercati. Il contagio bancario statunitense si è diffuso in Europa questa settimana, con la paura che la scomparsa di Silicon Valley Bank (Nasdaq: SVB) e Silvergate potrebbe avere effetti a catena per la salute dell’intero mercato bancario.

Mercoledì il prezzo delle azioni Credit Suisse (SWX:CSGN) ha chiuso in ribasso del 24% a 1,70 CHF, segnando uno spettacolare minimo storico. La banca è ora al 97,8% dal suo massimo storico. E pensavi che la criptovaluta fosse cattiva!?

Salvataggio del Credit Suisse

La paura è aumentata a tal punto che la Banca nazionale svizzera è stata costretta a intervenire, con il Credit Suisse che ha preso in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (54 miliardi di dollari). Riacquisterà inoltre 3 miliardi di franchi svizzeri del proprio debito, affermando che “sta intraprendendo azioni decisive per rafforzare preventivamente la propria liquidità”.

Al momento della stampa, il titolo è rimbalzato di oltre il 22%, scambiato a 2,08 CHF, poiché gli scenari peggiori degli investitori sono stati dissipati dall’annuncio del prestito.

Per l’Europa, un continente ancora affetto da disturbo da stress post-traumatico derivante dalla crisi del 2008, che ha visto un certo numero di stati richiedere salvataggi (incluso il mio stesso, l’Irlanda, dopo alcuni fallimenti bancari assolutamente spettacolari), segna la settimana più turbolenta della memoria recente.

A quando la decisione sui tassi di interesse della BCE?

La prossima grande novità è la Banca Centrale Europea (BCE) e la sua decisione sui tassi, un evento che genera sempre turbolenze nel mercato.

La BCE annuncerà la sua ultima decisione sui tassi giovedì alle 9:15 ora di New York. Sarà la prima banca ad affrontare la musica seguendo i caotici sviluppi bancari. Guardando negli Stati Uniti, le aspettative negli Stati Uniti si sono immediatamente capovolte riguardo al percorso futuro dei tassi di interesse dopo il crollo dell’SVB (ne ho scritto all’inizio di questa settimana).

In effetti, il mercato negli Stati Uniti sta andando incontro a un ulteriore aumento fino a quando non verrà raggiunto il tasso terminale e inizieranno i tagli.

In Europa avremo un quadro aggiornato su come stanno le cose oggi. Le banche del continente sono sicuramente meglio capitalizzate di quanto non fossero nella GFC, e dovrebbero avere una migliore gestione della liquidità e dei tassi di interesse (che è ciò che ha affondato SVB) rispetto alle loro controparti statunitensi.

Con questo in mente, alcuni pensano ancora che il discorso della riunione di giovedì sarà duro contro l’inflazione. È anche importante notare che l’inasprimento negli Stati Uniti è stato molto più rapido di quello che abbiamo visto in Europa, che non ha alzato i tassi nella stessa misura.

La BCE alzerà i tassi?

Prima delle turbolenze bancarie, la BCE aveva promesso un aumento di 50 punti base. Il mercato lo aveva valutato al 100% la scorsa settimana, annullando la probabilità implicita del mercato dai futures.

Oggi, si trova al 50%, anche se questo è in aumento rispetto alla probabilità del 20% che ha colpito brevemente ieri.

Pertanto, la decisione della BCE è molto sul filo del rasoio in questo momento, con gli analisti che discutono su ciò che pensano. Sono i casi contrastanti di tassi alti per combattere l’inflazione, ma tassi bassi per evitare ulteriori turbolenze.

Si tratta di un incontro fondamentale e quindi ci si dovrebbe aspettare volatilità nei mercati, indipendentemente da come vada.