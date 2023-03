L’oro è tornato.

Non che se ne sia mai andato, ma tornare piatto nel 2022 è stato un risultato deludente in alcuni trimestri se consideriamo l’inflazione dilagante, proprio la cosa che dovrebbe far aumentare il valore l’oro.

Il mese scorso ho scritto una recente analisi su come la narrativa sull’inflazione fosse svanita e un approfondimento sul modo in cui l’inasprimento quantitativo aveva tenuto sotto controllo il metallo. Il grafico sottostante mostra la notevole divergenza nell’ultimo anno o giù di lì, con il prezzo dell’oro che non è riuscito a seguire l’inflazione al rialzo.

Le aspettative sui tassi di interesse cambiano drasticamente

Le turbolenze delle banche, innescate dal crollo di SVB negli Stati Uniti prima di diffondersi in Europa, hanno scosso in particolare il Credit Suisse (SGX: CSGN).

Ciò ha completamente capovolto le aspettative del mercato relative al ciclo di inasprimento quantitativo. Solo due settimane fa, il mercato ha valutato la possibilità di tassi più alti entro luglio al 78%. Oggi esiste una probabilità del 70% di tagli dell’1,5% o superiore e una probabilità del 100% di tagli in qualche modo.

Il confronto tra le varie previsioni è visibile nel grafico sottostante:

Il prezzo dell’oro supera i 2.000$

La riduzione del ciclo di allentamento quantitativo e il ritorno alla terra promessa dei tagli dei tassi hanno fatto salire gli asset rischiosi.

Tre mesi fa, ho esaminato cosa potrebbe fare una svolta accomodante per l’oro nel 2023. Stiamo iniziando a vedere la risposta, gli investitori raccolgono il metallo come possibilità di un ambiente inflazionistico in futuro (o, uno più alto di quello che è attualmente) si espandono con la maggiore probabilità di tagli dei tassi.

È la prima volta che il metallo ha superato i 2.000$ dal febbraio 2022. Prima di allora, ha colpito nel segno nel luglio 2020, il primo quando la Russia ha invaso l’Ucraina e il secondo durante la prima ondata di blocchi COVID.

Ma non è l’unica cosa che lo spinge verso l’alto. C’è anche il fatto che in tempi di incertezza, gli investitori corrono verso beni rifugio. Questo è sempre stato il biglietto da visita dell’oro, e sebbene la sua azione sui prezzi non abbia rispecchiato esattamente questi periodi – vedi il grafico sottostante – in generale il metallo ha agito come una buona copertura.

E forse non c’è minaccia maggiore alla stabilità di quella che comporterebbe la debolezza del settore bancario. Lo abbiamo visto in abbondanza nelle ultime due settimane e l’oro ha colto l’occasione e ha corso con esso.

Come si muoverà il prezzo dell’oro?

Andando avanti, è difficile dire cosa accadrà all’oro. Personalmente, continuo a detenerne una parte come copertura nel mio portafoglio, nonostante la sua recente correlazione con le azioni in particolare.

A lungo termine, l’oro è rimasto molto indietro rispetto agli asset di rischio, in particolare nell’ultimo decennio. Tuttavia, se stai cercando un rendimento, l’asset da boomer, ovvero l’oro, non fa per te. Questo è un gioco di diversificazione del rischio e un modo per allocare una parte del tuo portafoglio a qualcosa che è (relativamente) non correlata.

Il contesto attuale, con maggiori riduzioni dei tassi in arrivo, inflazione ancora elevata e un settore bancario che si sta rapidamente trasformando in un circo, si presenta come un intrigante scenario per l’oro. È un gentile promemoria del motivo per cui gli investitori lo hanno tenuto, anche se richiede di sacrificare un certo rendimento.

L’oro è uno dei beni di investimento più antichi al mondo per un motivo. Ed è noioso, esattamente come dovrebbe essere. Gli investitori si sono riversati verso questo asset noioso nelle ultime due settimane e questo potrebbe continuare.