UBS Group AG (NYSE:UBS) ha accettato di acquisire il rivale Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) in quello che sarebbe “sembrato un affare formidabile” – se l’accordo fosse avvenuto una settimana fa, ha detto in una nota l’analista di Morningstar Johann Scholtz inviato a Invezz. Mentre la “posizione è meno chiara” oggi a causa del notevole deflusso netto di fondi dei clienti negli ultimi giorni, UBS emergerà probabilmente in una posizione più forte nel tempo.

UBS eseguirà una “ristrutturazione radicale” del Credit Suisse

Secondo Scholtz, UBS è in una posizione forte per eseguire una “ristrutturazione radicale” del Credit Suisse. L’analista stima che l’obiettivo di risparmio sui costi di UBS per il 2027 di 8 miliardi di dollari ridurrebbe le spese operative rettificate del Credit Suisse per il 2022 di circa il 60%.

Naturalmente, tutte le attività di ristrutturazione hanno un costo materiale, ma “UBS è in una posizione migliore di Credit Suisse per assorbire questo”, ha scritto l’analista. Nel frattempo, l’organismo di regolamentazione svizzero ha azzerato il valore del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) di 16 miliardi di franchi svizzeri di Credit Suisse e ciò fornisce a UBS capitale aggiuntivo per assorbire ribassi e oneri di ristrutturazione.

Ciò va ad aggiungersi a una protezione dai ribassi aggiuntiva di 9 miliardi di franchi fornita anche dalle autorità svizzere.

Gli investitori di Credit Suisse “si sentiranno imbrogliati”

Gli investitori del Credit Suisse “si sentiranno imbrogliati” poiché il prezzo dell’acquisizione implica uno sconto sostanziale rispetto al prezzo delle azioni del Credit Suisse di venerdì, ha proseguito l’analista.

La sopravvivenza del Credit Suisse come azienda in funzionamento era “chiaramente minacciata” a causa delle segnalazioni secondo cui la banca perdeva 10 miliardi di franchi al giorno in depositi.

In conclusione, gli azionisti di Credit Suisse “sono stati fortunati a non essere completamente spazzati via”, anche se per molti azionisti di lunga data sembra proprio così. In teoria, il capitale AT1 ha uno status di anzianità rispetto al common equity.