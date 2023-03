22 curiosità sull’oro: quando la commodity supera i 2.000$ l’oncia

L’oro è una delle risorse più riconoscibili al mondo, sia all’interno che all’esterno del mondo della finanza.

Gli esseri umani sono stati innamorati dell’oro fin dal 4000 a.C. Oggi ne parliamo ancora. Non solo, ma occupa anche un posto piuttosto singolare nei mercati finanziari.

Tradizionalmente noto come copertura contro l’inflazione e asset non correlato, gli investitori in genere acquistano oro per diversificare i propri portafogli. Ecco 22 curiosità su questo asset stravagante che chiamiamo oro.

1. L’oro ha sostenuto il dollaro USA tra il 1944 e il 1971

Molti non si rendono conto che l’era fiat della valuta “cartacea” esiste solo da circa mezzo secolo.

Nel 1971, il presidente Richard Nixon andò in TV per annunciare che i dollari USA non sarebbero più stati convertibili in oro, interrompendo ufficialmente l’accordo che era in vigore dalla conferenza di Bretton-Woods nel 1944.

Fonte: Richard Nixon

2. Il Regno Unito adottò accidentalmente il Gold Standard sotto Sir Isaac Newton nel 1717

Nel 1717, Sir Isaac Newton era il maestro della Royal Mint. Ha erroneamente impostato il tasso di cambio dell’oro sull’argento troppo basso, provocando una tale corsa all’oro che tutte le monete d’argento nel paese sono andate fuori circolazione mentre venivano scambiate.

In tal modo, la Gran Bretagna aveva adottato de facto un gold standard.

Fonte: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Terza edizione

3. La Germania abbandonò il Gold Standard nel 1914 e subì l’iperinflazione meno di un decennio dopo

La Germania adottò per la prima volta il Gold Standard nel 1871, ma ne uscì nel 1914, principalmente a causa di costose riparazioni di guerra.

Meno di un decennio dopo, subirono l’iperinflazione e il Papiermark tedesco crollò. Tornarono brevemente al gold standard (oa un gold standard de facto) nel 1923, ma alla fine lo abbandonarono definitivamente.

Fonte: World Population Review

4. La Svizzera è stato uno degli ultimi paesi a mantenere legami con il Gold Standard, abbandonandolo solo nel 1999

Non è passato molto tempo da quando la Svizzera ha abbandonato il Gold Standard. Durante una votazione per modernizzare la Costituzione vecchia di 125 anni, una delle mozioni era quella di recidere i legami tra la valuta della nazione e l’oro.

La mozione è passata con il 59% dei voti.

Fonte: New York Times

5. L’oro viene scambiato a 2.000$ l’oncia, il livello più alto da quando la Russia ha invaso l’Ucraina

Dopo aver abbandonato il Gold Standard nel 1999, la Svizzera vi è quasi tornata 15 anni dopo. O almeno un suo derivato.

Il movimento “Save our Swiss Gold” ha spinto la banca centrale svizzera a detenere almeno il 20% dei suoi asset in oro, vietando la vendita di oro in futuro e riportando tutte le sue riserve auree in Svizzera.

Nonostante i sondaggi mostrassero un sostegno nei confronti della mozione fino al 44% nei mesi precedenti al voto, la mozione è stata infine respinta, con il 78% di voti contrari.

Fonte: Forbes

L’oro questa settimana ha superato la barriera dei 2.000 dollari per la prima volta da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.

Fonte: Invezz

7. Il mercato azionario ha raddoppiato i rendimenti dell’oro nell’ultimo decennio

I mercati finanziari hanno vissuto uno dei bull market più lunghi ed esplosivi dopo il grande crollo finanziario del 2008, con mercati in costante aumento fino al pullback del 2022.

L’oro, tuttavia, è rimasto indietro. Nell’ultimo decennio, è aumentato del 30%, molto al di sotto del 157% che l’S&P 500 ha registrato nello stesso lasso di tempo.

In altre parole, se avessi investito 1$ in oro dieci anni fa, oggi avresti 1,30$, mentre con lo stesso investimento nell’S&P 500 significherebbe che oggi avrei 2,57$.

8. L’oro è stato uno dei pochi asset a evitare perdite nel 2022, guadagnando lo 0,4%

Nonostante il ritardo del mercato azionario per un periodo di tempo più lungo, l’anno scorso gli investitori in oro hanno tirato un sospiro di sollievo per aver scelto il metallo come investimento.

È tornato più o meno uniforme sull’anno, chiudendo in rialzo dello 0,4%. Questo rispetto alle perdite schiaccianti in molte altre asset class rischiose mentre il mondo passava a un nuovo paradigma di politica monetaria restrittiva in mezzo a un’inflazione dilagante.

È stato un anno raro in cui sia gli investitori azionari che quelli obbligazionari hanno perso denaro e la maggior parte degli asset rischiosi ha registrato i peggiori rendimenti dal 2008.

L’S&P 500 ha perso quasi il 20%, il Nasdaq ha perso il 33% e il Bitcoin ha perso il 65%.

9. L’oro è stato scambiato a un prezzo fisso di 35$ l’oncia sotto il Gold Standard statunitense fino al 1971

Sotto il Gold Standard, il prezzo dell’oro era fissato a 35 dollari l’oncia. Verso la fine del regime, questo deviava grossolanamente dal tasso offerto sul mercato nero, poiché il dollaro veniva ripetutamente svalutato.

Alla fine, questo ha portato Nixon ad abbandonare il Gold Standard e il prezzo è attualmente di 2.000$ l’oncia.

Fonte: www.econlib.org

10. Il presidente Roosevelt ha reso illegale possedere più di 100$ di oro negli Stati Uniti nel 1933

Durante la Grande Depressione, la Federal Reserve fu costretta a stampare denaro a causa dell’esaurimento delle risorse auree (a causa del Federal Reserve Act del 1913).

Di conseguenza, il presidente Roosevelt ha annunciato l’ordine esecutivo 6102, “che vieta l’accaparramento di monete d’oro, lingotti d’oro e certificati d’oro all’interno degli Stati Uniti continentali”.

Ha concesso al pubblico meno di quattro settimane per consegnare tutto l’oro al prezzo fisso di 20,67$ l’oncia.

11. Dall’ordine esecutivo 6102 del 1933, il prezzo dell’oro è aumentato di 96 volte

Dall’ordine di Roosevelt nel 1933, il prezzo dell’oro è aumentato di 96 volte rispetto al prezzo fisso di 20,67$ da lui annunciato.

Questo è un punto fondamentale dei bug dell’oro, che sostengono la capacità dell’oro di preservare il proprio potere d’acquisto e agire come una copertura contro l’inflazione.

12. Se nel 1971 possedessi oro per un valore di 100$, oggi varrebbe 2.000$

L’oro è salito a 2.000 dollari l’oncia dal prezzo fisso artificialmente basso di 35 dollari l’oncia durante il Gold Standard.

Ciò significa che 100$ d’oro, equivalenti a 2,86 once, varrebbero oggi oltre 5.700$.

Tuttavia, è importante notare che 35$ era un prezzo artificialmente basso. In realtà, il prezzo era più vicino ai 100$, il che significa che avresti guadagnato solo circa un’oncia nel 1971, equivalente a 2.000$ oggi.

Fonte: Macrotrend

13. L’oro ha reso in media il 7,78% dal 1971

Un altro modo di guardare alla statistica precedente è che, dall’abbandono del Gold Standard nel 1971, l’oro ha restituito una media del 7,78%.

Fonte: Gold.org

14. L’oro non ha tenuto il passo mercato azionario. 100$ in oro nel 1974 varrebbero 1.020$ oggi. Lo stesso investimento nell’S&P 500 varrebbe 16.800$

Per evidenziare la scarsa performance dell’oro rispetto alle azioni, è meglio prendere il 1974 come punto di partenza, dopo che il gold standard era stato completamente abbandonato.

100$ in oro oggi varrebbero 1.020$, mentre se scegliessi azioni sotto forma di S&P 500, varrebbero 16.800$.

Fonte: officialdata.org , dollartimes.com

15. Gli esseri umani raccolgono oro da 6000 anni

Non sappiamo con certezza quando è iniziata la storia d’amore tra l’uomo e l’oro. Tuttavia, sappiamo che risale al 4000 a.C.

Scaglie d’oro sono state trovate nelle grotte del Paleolitico di questo periodo. Da allora, compare in testi archeologici e siti antichi in tutto il mondo.

Fonte: bebusinessed.com

16. L’oro fu usato per la prima volta come moneta nell’antico Egitto nel 1500 a.C

L’oro potrebbe essere stato soggetto ai desideri dell’umanità sin dal 4000 aC, ma fu solo nel 1500 aC che venne usato per la prima volta come mezzo di scambio.

Nell’antico Egitto, il siclo era una moneta che pesava 11,3 grammi, composta per due terzi da oro e un terzo da argento, e divenne l’unità di misura standard in Medio Oriente.

Fonte: Focus Economia

17. L’oro ha rotto per la prima volta la barriera dei 1.000$ l’oncia nel marzo 2008, quando la banca statunitense Bear Stearns è fallita

La Bear Stearns è crollata nel marzo 2008, venduta a JP Morgan a un prezzo molto basso per evitare il fallimento.

In mezzo al caos nel settore bancario, l’oro ha superato per la prima volta in assoluto i 1.000 dollari l’oncia.

Fonte: BullionVault

18. L’inizio del 21° secolo è stato forte per l’oro, con l’asset che si è moltiplicato per 7 volte tra il 2001 e il 2011

Nel settembre 2001, l’oro veniva scambiato a 271$ l’oncia. Dieci anni dopo, quel valore è 7 volte tanto, scambiato a 1896$ l’oncia.

Il decennio esplosivo per l’oro ha incluso il Great Financial Crash del 2008, che ha schiacciato le azioni e altri asset di rischio in tutto il mondo.

Da allora, tuttavia, l’oro è rimasto molto indietro e oggi, dodici anni dopo, viene scambiato solo marginalmente al di sopra di quella soglia di 1.896$ a 2.000$ l’oncia.

Fonte: Bullionbypost

20. L’unico produttore di oro nell’S&P 500, Newmont Corporation, è sceso del 13,5% nel 2022

C’è solo un minatore d’oro nell’S&P 500, Newmont Corporation.

Ha una capitalizzazione di mercato di 36,7 miliardi di dollari. Tuttavia, lo scorso anno gli investitori sono stati meglio con l’oro, poiché la società è scesa del 13,5% rispetto all’oro che ha guadagnato lo 0,4%.

20. L’offerta di oro è aumentata del 2% nel 2022

L’oro è spesso visto come “denaro forte” perché non può essere stampato dal nulla come le valute fiat. Tuttavia, non ha un limite fisso, poiché il mining copre piccole quantità di nuove riserve.

Nel 2022, l’offerta di oro è aumentata del 2%.

Fonte: www.oro.org

21. Due terzi di tutto l’oro mondiale è stato estratto dal 1950

Delle circa 208.874 tonnellate di oro attualmente in circolazione, due terzi sono state estratte dal 1950.

Fonte: www.oro.org

22. Le banche centrali detengono il 17% dello stock di oro fuori terra

Guardando allo stock mondiale di oro fuori terra, il 17% è detenuto dalle banche centrali. I lingotti e le monete, compresi gli ETF garantiti dall’oro, rappresentano il 22%.

I gioielli rimangono il caso d’uso più elevato, con il 46% dello stock destinato a questo scopo.

Fonte: www.oro.org